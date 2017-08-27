 Гройсман поздравил горняков с Днем шахтера: "Ваш труд - вклад в обеспечение энергетической безопасности страны"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Профессия шахтера является одной из самых сложных и опасных. Ежедневно, идя в забой, горняки рискуют собственной жизнью и здоровьем, чтобы обеспечить страну полезными ископаемыми. От труда шахтеров зависит состояние национальной экономики и промышленности, а от состояния угольной отрасли зависит энергетика всех городов и регионов нашей страны", - отметил премьер.
"Угольная промышленность является стратегической отраслью национальной экономики. Вопросы ее развития отражены в Энергетической стратегии Украины до 2035 года. Уголь - это тот ресурс, в котором особенно нуждается государство в отопительный сезон, который нужен для тепловой генерации и нашей промышленности, а в целом - для достижения энергетической независимости и экономического роста страны. Но самым ценным ресурсом являются, безусловно, горняки, благодаря самоотверженному труду которых у нас есть тепло и свет, комфорт в наших домах", - добавил он.
По словам Гройсмана, реформа угольной отрасли назрела давно.
"Только в последние годы в рамках масштабных мероприятий по энергоэффективности и укреплению энергетической безопасности государства мы вплотную приблизились к ее разработке и реализации. Инициативы, которые планируется воплотить, несомненно, выведут угольную отрасль из тяжелого периода и дадут возможность реформировать и модернизировать угледобывающие шахты, сделать их высокоэффективными и прибыльными предприятиями", - отметил Премьер.
Глава правительства добавил, что сейчас принимаются меры по переоборудованию энергоблоков тепловых электростанций на уголь газовой группы, что укрепит энергетическую безопасность страны. Гройсман подчеркнул, что горняки являются настоящим примером мужества и выдержки.
"Ценим ваш труд, который является значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности и благосостояния страны", - отметил он и заверил, что повышение престижа шахтерской профессии, сохранение специалистов и достойная социальная защита горняков являются одним из приоритетов политики правительства в угольной отрасли.
Премьер пожелал горнякам новых трудовых достижений, оптимизма, достатка, согласия в семьях и мира в стране.
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Бла-бла-бла.
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С днём Пенсильванского шахтёра? И эта мерзость еще такое говорит! Нашим шахтёрам зарплаты не платят а они уголь с края географии покупают!
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токо по спецзаказу
ну и потом... зачем ему в шахту?
у него уже стаж есть 35 лет на пенсию
с детского садика на базаре работал
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Ещё один знатный шахтиор в ермолке ...
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