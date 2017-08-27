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 Политика Украины, Общество
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 Гройсман поздравил горняков с Днем шахтера: "Ваш труд - вклад в обеспечение энергетической безопасности страны"

гройсманшахтерпраздник

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил горняков с профессиональным праздником - Днем шахтера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Профессия шахтера является одной из самых сложных и опасных. Ежедневно, идя в забой, горняки рискуют собственной жизнью и здоровьем, чтобы обеспечить страну полезными ископаемыми. От труда шахтеров зависит состояние национальной экономики и промышленности, а от состояния угольной отрасли зависит энергетика всех городов и регионов нашей страны", - отметил премьер.

"Угольная промышленность является стратегической отраслью национальной экономики. Вопросы ее развития отражены в Энергетической стратегии Украины до 2035 года. Уголь - это тот ресурс, в котором особенно нуждается государство в отопительный сезон, который нужен для тепловой генерации и нашей промышленности, а в целом - для достижения энергетической независимости и экономического роста страны. Но самым ценным ресурсом являются, безусловно, горняки, благодаря самоотверженному труду которых у нас есть тепло и свет, комфорт в наших домах", - добавил он.

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По словам Гройсмана, реформа угольной отрасли назрела давно.

"Только в последние годы в рамках масштабных мероприятий по энергоэффективности и укреплению энергетической безопасности государства мы вплотную приблизились к ее разработке и реализации. Инициативы, которые планируется воплотить, несомненно, выведут угольную отрасль из тяжелого периода и дадут возможность реформировать и модернизировать угледобывающие шахты, сделать их высокоэффективными и прибыльными предприятиями", - отметил Премьер.

Глава правительства добавил, что сейчас принимаются меры по переоборудованию энергоблоков тепловых электростанций на уголь газовой группы, что укрепит энергетическую безопасность страны. Гройсман подчеркнул, что горняки являются настоящим примером мужества и выдержки.

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"Ценим ваш труд, который является значительным вкладом в обеспечение энергетической безопасности и благосостояния страны", - отметил он и заверил, что повышение престижа шахтерской профессии, сохранение специалистов и достойная социальная защита горняков являются одним из приоритетов политики правительства в угольной отрасли.

Премьер пожелал горнякам новых трудовых достижений, оптимизма, достатка, согласия в семьях и мира в стране.
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Грося, достаточно было поздравить только Ахметова. Не распыляйся!
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Даже при овоще ахмет как ему этого не хотелось,но не смог взять под стопроцентный контроль донецкоблэнерго,а тут джекпот привалил
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особенно, дАнецких,во главе с агмЄдГудком
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Зібрати б всіх "потужних і рішучих реформаторів " разом - і всіх в шахту..
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Помню Маргарет Тетчер один раз поздравила шахтёров ....с тех пор в Англии их больше никто не поздравляет
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Да никому не нужна эта тепловая генерация, кроме барыг рыжих и кучерявых
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пакердец. ак день дровосека учредить не хотят. и поздравлять ровенских и карпатских губителей природы
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достойная социальная защита горняков являются одним из приоритетов политики правительства в угольной отрасли. Источник: https://censor.net.ua/n453084
Бла-бла-бла.
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Гройсман поздравил горняков с Днем шахтера
С днём Пенсильванского шахтёра? И эта мерзость еще такое говорит! Нашим шахтёрам зарплаты не платят а они уголь с края географии покупают!
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Почему когда люди начинают задавать неудобные вопросы их сразу подозревают в ватности? Или я не правду сказал?
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Не всю правду сказали и задали вопрос на вопрос.
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Конечно же правду,просто порохоботам запрещено так думать.Ведь наш премьер когда блокада началась выл буквально про миллиардные налоги которые (ОКАЗЫВАЕТСЯ) платят угольные предприятия с оккупированных территорий в бюджет УКРАИНЫ.Только каким-то загадочным образом,наш уголь по бумажкам становится осетинским и продается нам же россией за приличные деньги.Чтобы скрыть это,мы иногда показательно покупаем уголь в США.Какие уж тут зарплаты.
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И этих трусливых донецколуганских обоссаных от страха шкур в касках тоже поздравление касаеться?
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Они в трактористы переквалифицировались
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До сих пор не пойму,почему они не начинают разработку новых месторождений,ведь еще по советской разведке у нас угля полно в Полтавской и Днепропетровской областях.Это на случай если переоборудовать ТЭСы под бурый уголь которого полно в Западных областях им вера не позволяет.Там и шахты есть готовые,вот что им еще надо.
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Надеть на эту жирную морду каску и...спустить на ТРИДЦАТЬ километров вниз!!!...
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Москаль, що там у вас на руднику? Викачали воду, загиблих підняли?
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таких касок нет
токо по спецзаказу
ну и потом... зачем ему в шахту?
у него уже стаж есть 35 лет на пенсию
с детского садика на базаре работал
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Горняки - это кавказцы, люди гор? А Гройсман кто, базарянин?
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Шахти не працюють мабуть тому чорна смуга стала сірою...
Гройсман поздравил горняков с Днем шахтера: "Ваш труд - вклад в обеспечение энергетической безопасности страны" - Цензор.НЕТ 4415
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Тех шахтеров,что имеют свои танки,Сау,а может и самолеты?
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Львовско-Волынский угольный бассейн благодарит Гройсмана за закрытие шахт.Куда лучше покупать у Америки по цене типа Ротердам+,а вам шахтёрам копейки за работу.
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Ты их поздравляешь,ты же их и презираешь.С таким "панским лицом",поздравлять шахтеров,уж точно оскорбление.
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Какой-то совковый идиотский "праздник".... А день балета есть?
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поменяется власть и всех кто связан с этой формулой будут отвечать перед законом. поэтому они будут стремиться взять второй срок президенства порошенко.
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Петя липецкий и есть олицетворение совка в его найхудшем варианте
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Социальные выплаты шахтёрам-инвалидам Львоско-Волынского угольного бассейна остались практически на прежнем уровне с одной небольшой разницей: доллар был 8 а теперь 26 гривен,вот тебе и приоритеты.
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Ой , вей ...
Ещё один знатный шахтиор в ермолке ...
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