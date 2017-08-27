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Все про:пьянство (814) разведка (1864) Россия (72012) Донбасс (15869) наемники РФ (86)

 Жители Славяносербского района разоружили трех пьяных наемников, угрожавших оружием, - ГУР

разведка

С введением в действие режима прекращения огня в подразделениях оккупационных войск резко увеличилось количество случаев злоупотребления спиртными напитками и противоправных действий в отношении населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки.

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"В частности, в районе населенного пункта Безымянное (Новоазовский район) военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК в нетрезвом состоянии совершили дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы двое гражданских лиц. В населенном пункте Сентяновка (Славяносербский район) группа военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК в состоянии алкогольного опьянения осуществляли хаотичную стрельбу и взрывали гранаты", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что такое поведение российских оккупационных войск вызывает возмущение местного населения и иногда приводит к открытому противодействию.

"Так, жители одного из населенных пунктов Славяносербского района разоружили трех военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожали применением оружия", - рассказали в ГУР.

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А что, им ждать, пока Турчинов и Порошенко их своим балабольством разоружат?
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Разоружили... но, не думаю ,что это они сделали из-за того, что они патриотыты Украины. Пока работают тв-каналы из росиии или подготовленные кремлёвскими полит технологами, не будет на Донбассе патриотов.
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Разоружили а не ликвидировали на месте!!! Отнимем пистолетики у наших мальчиков что так плохо ведут себя и пожалуемся их начальству!!
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Хер там. Правда. Брат соседа из Зимогорья, рядом. То же самое рассказывает. И это не первый раз такое.
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и шо то за вояки которых крестьяне разоружили? хлам.
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Отож бо і воно! Якби місцеві "дамбасянє" хотіли, то вся шушера "апалчєнская" вже давно була б за "парєбріком". Але їхнє хитрожопість і навіяна кацапами і в свій час регіоналами думка про "асобєнную роль і мєсто в государствє Украіна" привела їх в це саме "асобєнноє мєсто" - в жопу!
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Отсосиновик предателям и зазывалам Хуйла а не ^асобєнная роль і мєсто в государствє Украіна^
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖители Славяносербского района разоружили трех пьяных наемников, угрожавших оружием, - ГУР
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