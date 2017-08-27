 Жители Славяносербского района разоружили трех пьяных наемников, угрожавших оружием, - ГУР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки.
"В частности, в районе населенного пункта Безымянное (Новоазовский район) военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК в нетрезвом состоянии совершили дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы двое гражданских лиц. В населенном пункте Сентяновка (Славяносербский район) группа военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК в состоянии алкогольного опьянения осуществляли хаотичную стрельбу и взрывали гранаты", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такое поведение российских оккупационных войск вызывает возмущение местного населения и иногда приводит к открытому противодействию.
"Так, жители одного из населенных пунктов Славяносербского района разоружили трех военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожали применением оружия", - рассказали в ГУР.
2569 9
Склад с боеприпасами террористов взорвался в районе Азова: повреждены дома мирных жителей, - ГУР(45)
Капитан полиции Ковальский погиб из-за ДТП в Запорожской области. ФОТОрепортаж(18)
Пьянство наемников РФ на Донбассе: нетрезвый боевик сел за руль - в результате ДТП погибли "командиры"(117)
Пьяный водитель спровоцировал на Киевщине ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка. ФОТОрепортаж(30)
Трамп на протяжении пяти месяцев только и делал, что громкие заявления о том, что это всё ложь, придуманная демократами(0)
При проверках командования наемники РФ на Донбассе скрывают оружие и боеприпасы, - ГУР МОУ(26)
После увеличения штрафов количество ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 40%(25)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить