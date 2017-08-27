 Полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича

Об этом сообщает департамент коммуникаций полиции Киева в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Авария произошла вчера около 22:30 в Печерском районе Киева: автомобиль "Бентли" на пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавшего с травмами тела "скорая" доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Известно, что на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем 1994 года рождения находился его товарищ. Также известно, что авто не принадлежит водителю, а было взято в аренду. Так, во время общения с правоохранителями водитель прошел тест на определение состояния опьянения и прошел исследования в больнице: результаты показали, что мужчина трезв. Вместе с тем, у него взяли анализы для установления возможного наркотического опьянения.
По предварительной информации врачей, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени. Поэтому следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам уголовного производства. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку. Недалеко от места происшествия обнаружили камеры видеонаблюдения, записи с которых будут изъяты в установленном законодательством порядке. Для выяснения обстоятельств ДТП будут проведены экспертизы, в том числе технического состояния машины, автотехническая и фототехническая.
Напомним, в субботу, 26 августа, произошло ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича. Инцидент случился на ул. Шота Руставели, где на пешеходном переходе Нестор Шуфрич-младший сбил 31-летнего мужчину.
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1. Шуфрич и товарищ завтра вспомнят что в то время за рулем был товарищ.
2. Виноват автодор, ибо ширина "зебры" была 2.98 м вместо положенных 3 м.
3. Виноват пешеход, которого уже сбитого кинули перед машиной нешуфрича.
4. Мед. экспертиза через пару лет установит, что именно в тот день у Шуфрича скорее всего был припадок чего то и он просто не мог справится с управлением.
5. Тех.экспретиза установит, что днище под педалью тормоз провалено, ручник вырван, тоесть Шуфрич тормозил как мог, но всё виной дешевый автомобиль в котором отказали все системы.
6. Это всё подстроили инопланетяни которых видели неподалеку.
Ну самый неверятный: да дело было ночью, парень был под наркотой, спил человека-понес ответственность как все.
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легкие нет дела
а средние -тяжкие и смерть--это уголовное дело...
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Указанная статья предусматривает целую "вилку" наказаний - в ней закреплены практически все виды ответственности, предусмотренные Уголовным кодексом. Это и большой штраф (от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов налогов граждан), а также исправительные работы (сроком до 2-х лет), арест (от месяца до шести), ограничение свободы (не применяется в Украине по причине отсутствия соответствующих заведений, а именно - колоний-поселений) и лишение свободы на срок до трех лет.
Наиболее распространенными наказаниями за ДТП со средней тяжести телесными повреждениями являются штраф и лишение свободы. При надлежащем уровне защиты (независимо от наличия адвоката), в большинстве случаев применяется ст.75 УК, что подразумевает освобождение от отбывания наказания, с испытательным сроком от одного до трёх лет (однако об этом необходимо ходатайствовать перед судом).
В любом их описанных случаев может применяться дополнительное наказание в виде лишения водительского удостоверения на срок до 3-х лет (что встречается достаточно часто). Также следует помнить, что следствием привлечения к уголовной ответственности за ДТП является наличие судимости. Кроме того, потерпевший сможет требовать возмещения ущерба в ДТП (это стоимость лечения, ремонта автомобиля и моральный вред).
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Хотя если и правда то это исключение чем реальность. может "повезло" что был перелом.
Я же написал выше что только ушибы и сотрясуха. Авто оказалось не его у него ничего нет. Что дальше? Судиться годами??? И???
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Вот здесь можешь почитать там еще и не такой бред.
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Терорист, що воює у лавах одного із бандформувань проти українських воїнів, у соцмережах похвалився селфі із київською поліцейською.
Фото зроблене у Києві, вірогідно під час параду. При цьому на іншому знімку хлопець одягнений у військову форму має нагрудну нагороду від терирстів.
"Орки серед нас ... Це той самий, з параду", - прокоментував фото блогер.
http://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy
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Может оказаться, что мужик не вовремя оказался на пешеходном переходе и препятствовал передвижению Бентли на какие-то мутные съемки и ещё заплатит, если на машине что-то найдут типа следы от пуговиц, машина-то новая из салона. И что это за поездки на не оформленном авто из автосалона, там, наверное, и техпаспорта нет??? Это всё блатота - понравилась машина в автосалоне, так дай я покатаюсь. Сколько ДТП в Украине, они уже по смертям перехлестнули в десятки раз военные потери и власть ничего не предпринимает кардинального, министр МВД молчит. Нужно срочно что-то делать - 10000 грн. штрафа сильно не испугали - нужно при пьяном вождении права отбирать навсегда (!!!) и за смерть при этом сразу 15 лет без обсуждения. Но кто же это сделает, если нардепы и чиновники сами часто ездят под кайфом?
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Отслуживший в боевой части ЦАХАЛа сын главного раввина Украины, Мендель Асман спас жизнь сбитому машиной возле Синагоги Бродского в Киеве, сообщает раввин Моше Асман на своей странице в Facebook.
Около полчаса назад на перекрестке рядом с нашей синагогой автомобиль марки «Бентли» на большой скорости сбил человека. Наш сын Мендель находясь в это время по близости, успел вбежать в синагогу, взять специальный израильский медицинский рюкзак первой помощи, находящийся на охране в синагоге, и успел оказать необходимую срочную медицинскую помощь пока не приехала скорая помощь. Помогли навыки, полученные за время службы в израильской армии, - написал Моше Асман.
По предварительной информации, сбитому парню 25 лет.
Мендель Асман проходил службу в бригаде НАХАЛЬ - израильская пехотная бригада, сформированная в 1982 г. Это регулярное подразделение Армии Обороны Израиля, комплектуется исключительно добровольцами, пишет LB.ua.
Принимал участие в операции «Нерушимая скала» летом 2014 года против террористов ХАМАСа в секторе Газа. Позже его фотография попала на агитационные бигборды «Вместе скажем спасибо солдатам».
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Я навіть не сумніваюся, що не тікатиме. А для чого йому тікати? Це нам треба тікати, якщо хочемо, щрб нас не вбивали, не давили, не грабували
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