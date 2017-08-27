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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (6028) Киев (17979) Нацполиция (8508) Шуфрич (840)

 Полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича

дтпшуфрич

Столичная полиция открыла дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сына народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича - Нестора Шуфрича-младшего.

Об этом сообщает департамент коммуникаций полиции Киева в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Авария произошла вчера около 22:30 в Печерском районе Киева: автомобиль "Бентли" на пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавшего с травмами тела "скорая" доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Известно, что на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем 1994 года рождения находился его товарищ. Также известно, что авто не принадлежит водителю, а было взято в аренду. Так, во время общения с правоохранителями водитель прошел тест на определение состояния опьянения и прошел исследования в больнице: результаты показали, что мужчина трезв. Вместе с тем, у него взяли анализы для установления возможного наркотического опьянения.

По предварительной информации врачей, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени. Поэтому следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам уголовного производства. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку. Недалеко от места происшествия обнаружили камеры видеонаблюдения, записи с которых будут изъяты в установленном законодательством порядке. Для выяснения обстоятельств ДТП будут проведены экспертизы, в том числе технического состояния машины, автотехническая и фототехническая.

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Напомним, в субботу, 26 августа, произошло ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича. Инцидент случился на ул. Шота Руставели, где на пешеходном переходе Нестор Шуфрич-младший сбил 31-летнего мужчину.
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Если сотрудничает, значит уже договорились. И еще, пане Шуфриче - сыну главного равина не забудьте медаль у барыги выписать за спасение пострадавшего.
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Варианты развития событий:
1. Шуфрич и товарищ завтра вспомнят что в то время за рулем был товарищ.
2. Виноват автодор, ибо ширина "зебры" была 2.98 м вместо положенных 3 м.
3. Виноват пешеход, которого уже сбитого кинули перед машиной нешуфрича.
4. Мед. экспертиза через пару лет установит, что именно в тот день у Шуфрича скорее всего был припадок чего то и он просто не мог справится с управлением.
5. Тех.экспретиза установит, что днище под педалью тормоз провалено, ручник вырван, тоесть Шуфрич тормозил как мог, но всё виной дешевый автомобиль в котором отказали все системы.
6. Это всё подстроили инопланетяни которых видели неподалеку.

Ну самый неверятный: да дело было ночью, парень был под наркотой, спил человека-понес ответственность как все.
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і ваапщє це вже не син Шуфріча, а аднафамілєц, котрий взяв у шуфріча погєцати...
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Надеюсь не против пешехода? Нужно суке за рулем впаять лет 5 . И компенсацию в 10 000 -20 000 баксов чтоб сука знал
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Серьезно, это вторая категория ( еще неизвестно что там за черепно мозговая) может он калекой останется не дай бог конечно же.
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Ключевое слово МОЖЕТ. Умеют на цензоре диагнозы ставить по фотографии бентли
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Где ты прочитало слова защиты?. Я рассматриваю это ДТП со стороны закона и ТВОЙ шуфрич для меня просто водитель. Завтра и ты можешь оказаться на его месте. И поверь ,если ты даже насмерть собьешь человека ,то под статьей про тебя будет максимум шесть комментов.
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друже успагойся. Все у этого пидорка будет ок его отмажут, как обычно это бывает дадут штуку баксов в лучшем случаи и пенделя под зад что испортил вечернюю тусу сынишке закарпатского авторитета. Так что не нужно тут умничать и разводить куету и срач.
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Защитник здравого смысла против идейного безумия.
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травмы как раз и есть факт уголовное дело или нет
легкие нет дела
а средние -тяжкие и смерть--это уголовное дело...
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Наказание за дорожно-транспортное происшествие

Указанная статья предусматривает целую "вилку" наказаний - в ней закреплены практически все виды ответственности, предусмотренные Уголовным кодексом. Это и большой штраф (от двухсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов налогов граждан), а также исправительные работы (сроком до 2-х лет), арест (от месяца до шести), ограничение свободы (не применяется в Украине по причине отсутствия соответствующих заведений, а именно - колоний-поселений) и лишение свободы на срок до трех лет.

Наиболее распространенными наказаниями за ДТП со средней тяжести телесными повреждениями являются штраф и лишение свободы. При надлежащем уровне защиты (независимо от наличия адвоката), в большинстве случаев применяется ст.75 УК, что подразумевает освобождение от отбывания наказания, с испытательным сроком от одного до трёх лет (однако об этом необходимо ходатайствовать перед судом).

В любом их описанных случаев может применяться дополнительное наказание в виде лишения водительского удостоверения на срок до 3-х лет (что встречается достаточно часто). Также следует помнить, что следствием привлечения к уголовной ответственности за ДТП является наличие судимости. Кроме того, потерпевший сможет требовать возмещения ущерба в ДТП (это стоимость лечения, ремонта автомобиля и моральный вред).
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Кадило крутиЦа-Бентли мутиЦа.... То , шо сынок не утЬОк , уже хорошо. А "гаву" поймать любой может. При всём внимании. Но на зебре это жесткач.
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Знакомого на Нивках на переходе чувак сбил. У того сотрясуха но переломов нет. В больничке пару недель лежал. Водила за лечение заплатил, а за все остальное отказался. И нифига ему за это не было. Так что и этого отпустят!
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та ладно, нужно было адвокат и в суд на 10 ку зелени поверь там оплатили все. У меня в начале этого лета сестру сбили на парковке история жесть, перелом ноги и ушибы. Пытались замять с картонками, но я успел вмешаться с юристом. Сразу журналистов туда кипишь был на пол Днепра. Сбил денег с тварей. И все норм. Пытались еще нас обвинить в вымагательстве. Да и еще конфисковали права на год лишили прав. + штраф площадка почти на 3 недели + замазать следователям. Короче животные встряли по полной, думаю даже что-то пришлось продавать чтоб выкрутиться. Тут просто нужно держать руку на пульсе и не спускать все на тормозах.
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Да ладно сказки расказывать! Такие дела годами тянутся, а вы типа за два месяца все парешали... ага...бла бла бла!
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Я взрослый человек зачем мне Вам сказки рассказывать, говорю факт есть такой в моей жизни. Да возможно там было везение, что успел до решалова поднять бучу с юристом, а так возможно и затянулось бы все. Ну а так все закончилось более или менее в нашу пользу. Гипс уже снял чуток прихрамывает, а там я наводил справки веселуха продолжается
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Я не знаю зачем вам это но ближайшие заседания в суде по ДТП назначают через два - три месяца, нет судей, завалы в судах. Так что говорить что вы за два месяца все разрулили как минимум по детски.
Хотя если и правда то это исключение чем реальность. может "повезло" что был перелом.
Я же написал выше что только ушибы и сотрясуха. Авто оказалось не его у него ничего нет. Что дальше? Судиться годами??? И???
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В чем именно бред? В том что вы за два месяца прошли суд по ДТП с тяжелыми телесными???
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Таких аварий сотни за месяц. Почитай архивы цензора. Я не отмазываю сынка шуфрича, но смотри на него ,как на водителя. И дети НЕ депутатов тоже сбивают людей насмерть , но криков про зраду меньше в сотни раз.
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Ну, тормоза на Бентли несколько эффективнее, чем на ржавом двадцатилетнем Ланосе. Да и оптика получше. Ибо наши депутаты усрутся, но не пустят сюда бу иномарки по приемлемой для среднего украинца цене. А потом и говорят "дети НЕ депутатов тоже сбивают людей насмерть"...
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та здоровье-то такая штука...только родился-и уже идет на убыль.так шо к моменту смерти практически ничего не остается
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Очікую не поповнення "коаліції потужних і рішучих реформаторів" тушкою Нестора Шуфрича..
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Але Петро поки, що пробує приховати присутність ригів в коаліції фіговим листочком .
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Орки серед нас: терористи зробив селфі з копом у Києві

Терорист, що воює у лавах одного із бандформувань проти українських воїнів, у соцмережах похвалився селфі із київською поліцейською.
Фото зроблене у Києві, вірогідно під час параду. При цьому на іншому знімку хлопець одягнений у військову форму має нагрудну нагороду від терирстів.
"Орки серед нас ... Це той самий, з параду", - прокоментував фото блогер.Полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича - Цензор.НЕТ 6693
Полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича - Цензор.НЕТ 4231
http://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy
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ну так это картонки селфи копы. Цирк в стране
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Я даже знаю чем все это закончится и если найдут виновного то это будет потерпевший _ выпимши был!!!
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Цензор, візьміть хоча б студента юрфака на півставки, нема такого " открыла дело", чи хоча б перекладайте правильно новину .
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достаточно взрослый для того, чтобы по головам людям на "бентли" ездить, но недоросль, чтобы иначе, чем "сын Шуфрича" называться? Не присматривайтесь внимательно к тому, что представляют собой украинские неофеодалы, это просто отвратительное зрелище.
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Это типа они борются с "контрой" в Украине,сына Щухрича подвязали за ДТП а тем временем сам Шух рыч опять придет на суд в черной футболке с изображением кровавого "Беркута"
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Я вот не знаю не корешует ли Шуфрич старший с Диминским? Могли сделать отвлекаловку от убийства Диминским девушки.Шуфричу младшему кроме штрафа ничего не светит,а сми и украинцев - отвлекли от УБИЙСТВА.
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Интересно, сколько впаяют потерпевшему за порчу автомобиля?
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Блин та могут 3-5 впаять + восстановление за свой счет) Шутка, но уже были случаи когда сбивали остановку с людьми и потом по решению суда оказывалось что все кто был на остановке были пьяны и даже дети 3-5 лет, а следовательно они бросились на машину, ну и типа самое главное остановка не по госту и так далее... У нашей страны нет будущего с такой системой
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Какие шутки? Президент доволен судебной реформой, что меня лично пугает.
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Отмажут, до суда доводить нельзя так как отпрыску еще политическую карьеру делать.
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Шуфрич заявил, что его сын будет максимально содействовать следствию, а он сам....максимально содействовать его закрытию!!!
Может оказаться, что мужик не вовремя оказался на пешеходном переходе и препятствовал передвижению Бентли на какие-то мутные съемки и ещё заплатит, если на машине что-то найдут типа следы от пуговиц, машина-то новая из салона. И что это за поездки на не оформленном авто из автосалона, там, наверное, и техпаспорта нет??? Это всё блатота - понравилась машина в автосалоне, так дай я покатаюсь. Сколько ДТП в Украине, они уже по смертям перехлестнули в десятки раз военные потери и власть ничего не предпринимает кардинального, министр МВД молчит. Нужно срочно что-то делать - 10000 грн. штрафа сильно не испугали - нужно при пьяном вождении права отбирать навсегда (!!!) и за смерть при этом сразу 15 лет без обсуждения. Но кто же это сделает, если нардепы и чиновники сами часто ездят под кайфом?
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Товарищи форумчане, на этой ветке уже активно работают боты которые пытаются обелить тяжелое преступление отпрыска шуфрича, так что имейте это ввиду. Очень жаль пострадавшего парня дай бог ему восстановиться. Ну а тварь которая сбила, эх если бы оно понесло законное наказание со всеми вытекающими. Да и это очень может быть похоже на переключение темы с дыминского, там куда серьезнее последствия дтп. А как известно дыминский и шуфрича кореша давние. Так что следим за темой
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наказания на будет. договорняк уже , видимо, есть.Прострадавший откажется от претензий. Ну , как обычно в этой стране и происходит.Закон не работает.
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закон предусматривает по данной категоии дел, что потерпевший и подозреваемвй (обвиняемый) могут прийти к согласию и подписать договор, где оговорить будущее наказане...и если они правильно договор составили, то судья обязан его утвердить, и в приговоре прописать то наказание, которое написано в договоре))) в том числе и применить ст.75 УПК про испытательный срок от 1 до 3 лет
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Все пропиарились, и сын Шуфрича - душка, сотрудничает со следствием (вместо что писать кто научил этого гоблина зебры пролетать)..и Шуфрич - молодчага, не стал сына в Швейцарии прятать, и говорить что за рулем был его охранник (водила, друг пр.)...и даже главный реббе и тот расскручивает своего сына, которого в армии Израиля научили оказывать первую помощь))). И только про самого потерпевшего никто не вспоминает... Кстати , откуда в синагоге медицинские комплекты первой помощи ..армии Израиля?
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Сын главного раввина Украины спас жизнь сбитому сыном Шуфрича пешеходу

Отслуживший в боевой части ЦАХАЛа сын главного раввина Украины, Мендель Асман спас жизнь сбитому машиной возле Синагоги Бродского в Киеве, сообщает раввин Моше Асман на своей странице в Facebook.

Около полчаса назад на перекрестке рядом с нашей синагогой автомобиль марки «Бентли» на большой скорости сбил человека. Наш сын Мендель находясь в это время по близости, успел вбежать в синагогу, взять специальный израильский медицинский рюкзак первой помощи, находящийся на охране в синагоге, и успел оказать необходимую срочную медицинскую помощь пока не приехала скорая помощь. Помогли навыки, полученные за время службы в израильской армии, - написал Моше Асман.



По предварительной информации, сбитому парню 25 лет.


Мендель Асман проходил службу в бригаде НАХАЛЬ - израильская пехотная бригада, сформированная в 1982 г. Это регулярное подразделение Армии Обороны Израиля, комплектуется исключительно добровольцами, пишет LB.ua.
Принимал участие в операции «Нерушимая скала» летом 2014 года против террористов ХАМАСа в секторе Газа. Позже его фотография попала на агитационные бигборды «Вместе скажем спасибо солдатам».Полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича - Цензор.НЕТ 4625

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Это на цензоре такие редакторы или все украинцы отупели? Как и какое дело открыла полиция?
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Вероятность того, что этого мажора посадят - равна нулю. Таких людей в нашей независимой от законов стране не сажают.Что старший, что его потомство - ни грамма пользы для страны... Кровососущие паразиты.
Я навіть не сумніваюся, що не тікатиме. А для чого йому тікати? Це нам треба тікати, якщо хочемо, щрб нас не вбивали, не давили, не грабували
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С какого перепугу должны "сажать" этого мажора если за такие ДТП никого не сажают????!!!!
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Гм... Шуфруч вроде только недавно женился.... От кого сын?
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ну хоть наградного от авакяна не было, а то б пешеход еще напал ...
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Учитывая практику бессовестного закрытия подобных дел, ожидать справедливого суда - дело бесполезное. Дай Бог, чтобы пострадавшему мужчине все как следует компенсировали, а не оставили виноватым с дальнейшей отработкой и компенсацией нанесенного ущерба. Даже не верится, что в Украине может быть по другому... Пока для нас пишут законы путинские членососы Шуфричи и Добкины с Бобкиными, обвешанные георгиевскими лентами, другого исхода подобного дела можно и не ожидать...
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Bently віддати потерпілому, а того засудити
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