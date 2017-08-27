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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3471) Саакашвили (1915) экстрадиция (308)

 Власти Грузии хотят обвинить меня в подготовке госпереворота, - Саакашвили

саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что власти Грузии в координации с украинскими планируют обвинить его в подготовке переворота в Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Facebook.

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"Грузинские власти в полной координации с барыгами в Украине готовят мне новое обвинение - подготовку госпереворота в Грузии. Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинение до 10 сентября", - написал Саакашвили.

Он отметил, что новое обвинение даст украинской власти "правовую основу" для его задержания, если он прибудет в Украину, назвав его "смехотворным" и политически мотивированным.

Ранее сообщалось, что у Саакашвили есть предложения получить гражданство от нескольких стран, но он намерен вернуться в Украину.
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Технология сидения на троне вечно разработана в мацкве. Она отличается от демократических норм. К примеру Венгрия. Орбан полностью повторяет технологию хула. 1. К деньгам под пускаются только верные люди- весь бизнес только через них2. Сорос запрещен. 3. Грандовые организации для развития Демократического общества запрещены 4. СМИ под контролем 5. Выборы: партии или плюс мажоритарка 6. Президента выбирает Парламент ( кремляди и в Украине это проталкивают)
7. Количество депутатов сокращено вдвое( кремляди и в Украине жто проталкивают)
Идет узурпация власти.
Украинцы, смотрите на ошибки соседей и не совершайте такие же.
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Президента выбирает Парламент--в случае парламентской республики, полномочия президента чисто формальные, все решает премьер-министр, поэтому в избрании президента парламентом нет чего то сильно недемократичного
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Миша, давай уже разоблачения! Восем чемоданов компромата, с фактажом как положено. А то всё какие то теории заговоров, прожекты, гастралёство.
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А он все три года в Украине только языком чесал и ничего не сделал. Ты думаешь, у этого болтуна есть какой-то компромат? Ему в Одессе и области дали всю полноту власти. Своего прокурора, своего мента, свою таможню, свои райсоветы и еще много-много чего. Какому еще главе ОГА такие преференции делали? И результата нет.
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мда, ну понятно что не хочетса бить изпользованным гондоном - Мишико, крепчаиса, но жизнь жестока, кстати, ты всегда можэшь потребовать у кремляботов компенса за услуги.
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Вижу, у грузин - поистине всенародная, пламенная любовь к своему Мишико ...)
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Вижу, у грузин - поистине всенародная, пламенная любовь к своему Мишико ...)
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Есть наддюха....ты Михо давай лезгинку а Надька гопака.....гонорар за танец в Кремле
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Да кому ты на Х*Й нужен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Провокатор, бездельник, пиарщик, шарлатан!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласти Грузии хотят обвинить меня в подготовке госпереворота, - Саакашвили
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