 Власти Грузии хотят обвинить меня в подготовке госпереворота, - Саакашвили

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Facebook.
"Грузинские власти в полной координации с барыгами в Украине готовят мне новое обвинение - подготовку госпереворота в Грузии. Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинение до 10 сентября", - написал Саакашвили.
Он отметил, что новое обвинение даст украинской власти "правовую основу" для его задержания, если он прибудет в Украину, назвав его "смехотворным" и политически мотивированным.
Ранее сообщалось, что у Саакашвили есть предложения получить гражданство от нескольких стран, но он намерен вернуться в Украину.
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7. Количество депутатов сокращено вдвое( кремляди и в Украине жто проталкивают)
Идет узурпация власти.
Украинцы, смотрите на ошибки соседей и не совершайте такие же.
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https://www.youtube.com/watch?v=rP1DaiJxJsU&t=1010s
https://www.youtube.com/watch?v=phW9LvqDT_w&t=1104s
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