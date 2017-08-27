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Все про:армия РФ (6777) Молдова (864) Приднестровье (385) Россия (72011) Додон (71)

 Вывод военных РФ из Приднестровья противоречит интересам Молдовы, - Додон

додон

Большинство жителей Молдовы не поддерживают вывод военных РФ из Приднестровья.

Об этом заявил президент республики Игорь Додон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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"Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдовы останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний", - сказал он.

Додон также считает, что правительство уже осознало свою ошибку и "дало задний ход", внеся правки в декларацию.

Он подчеркнул, что вывод войск РФ из Приднестровья может привести к "срыву миротворческой операции в зоне конфликта".

"Это показывает непрофессионализм молдавских чиновников в этом вопросе и спешность в декларациях для того, чтоб угодить своим кураторам. Ничего общего с интересами Молдовы это не имеет, и уверен, что не поддерживается большинством молдавского народа", - сказал Додон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поддерживает инициативу Молдовы выдворить российских военных из Приднестровья,- Фриз

Напомним, в июле парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.

Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
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Малдавашки!
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Это ты додон противоречишь интересам Молдовы .
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Додоша как всегда попутал интересы Молдовы и кремлёвские хотелки.
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ОГО !!
МОЛДАВАНЕ,ну вы себе и выбрали гадона !!
пздц........... як і в Україні ,така ж братсько-липецька дружба....
"владою" українцям навіть заборонено звільняти свою землю
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тролли и плаксы - вы тута работаете для того шоб и у нас такой появился - я резко против
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пеРзидент страны Молдова - завербованный агент Рашки.. как на это смотрит международное законодательство.. и нет ли в действиях Додона при знаков статьи "Измена родине" Уголовного кодекса Молдовы? ГенПрокуратура Молдовы куда смотрит?
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Этот Кондоме парит. Нет, что-бы всем валить срашку, это Кондоме выдвигает какую-то хрень. Хотя понятно, это ставленник Московии, приблатненного каганата.
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Прогиб засчитан... Додоша молодец, хуйло похвалит
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Не здивуюсь, якщо додон завершить свій земний шлях, як і Чаушеску.
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Налицо вылезла в Мире такая бяка как Международная Коррупция,Мы то ведь знали до этого что еетамнет!!Нам вдалбливали что коррупция это только удел постсовеьтского пространства,стран третьего мира с их Шахами,Баями и Королями а оно воно как:самого Трампа Кацапы купили с потрохами и теперь наивно верим что он даст нам летельное орружие! Вот нагло купили "Нью Йорк таймс" там "наср.ли про то что мы продали ракеты КНДР а теперь вот и летальное давать низзя,это катастрофа!Так что купленный-перекупленный Долдон или какая нибудь грузинская марионетка это цветы,смотрите глубже и размышляйте тщательнее как говорил Жванецкий..
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Додон в президенты приднестровья метит?! Иначе куда ему бежать?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВывод военных РФ из Приднестровья противоречит интересам Молдовы, - Додон
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