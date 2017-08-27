 Вывод военных РФ из Приднестровья противоречит интересам Молдовы, - Додон

Об этом заявил президент республики Игорь Додон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдовы останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний", - сказал он.
Додон также считает, что правительство уже осознало свою ошибку и "дало задний ход", внеся правки в декларацию.
Он подчеркнул, что вывод войск РФ из Приднестровья может привести к "срыву миротворческой операции в зоне конфликта".
"Это показывает непрофессионализм молдавских чиновников в этом вопросе и спешность в декларациях для того, чтоб угодить своим кураторам. Ничего общего с интересами Молдовы это не имеет, и уверен, что не поддерживается большинством молдавского народа", - сказал Додон.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поддерживает инициативу Молдовы выдворить российских военных из Приднестровья,- Фриз
Напомним, в июле парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.
Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
1149 22
Додон просит Россию не применять к Молдове санкции из-за объявления Рогозина персоной нон грата(140)
Молдову вовлекли в беспрецедентный геополитический скандал, - Додон про объявление Рогозина персоной нон грата(84)
Многотысячные манифестации с требованием отставки Додона прошли в Кишиневе(157)
Депутата Госдумы и группу российских артистов, направлявшихся в Приднестровье, не пустили в Молдову(80)
НАТО и постсоветские сепаратисты(0)
Молдова не будет оплачивать долги Приднестровья за российский газ, - Додон(61)
МИД Молдовы высылает дипломатов РФ на основе информации спецслужб, - премьер-министр Филип(43)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
МОЛДАВАНЕ,ну вы себе и выбрали гадона !!
пздц........... як і в Україні ,така ж братсько-липецька дружба....
"владою" українцям навіть заборонено звільняти свою землю
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить