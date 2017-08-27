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 Политика Украины
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Все про:АЭС (352) Ривне (303) энергетика (996)

 Энергоблок №4 Ривненской АЭС возобновил работу

аэс ривненская

В ночь на воскресенье персонал Ривненской АЭС подключил к энергосети энергоблок №4.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 6 часов 27 августа в работе находятся 4 энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 080 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

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Сейчас ведется нагружение реакторной установки согласно технологическому регламенту безопасной эксплуатации. При этом радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

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Ранее в компании Энергоатом сообщили, что 25 августа энергоблок №4 Ривненской АЭС был отключен от сети действием автоматической защиты генератора.
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Хорошо, что возобновил! Только напряжение 240, приборы не погорят?
Может продать кому-нибудь нормальному по хорошей цене?
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Порохососы,прошу Вас,обьясните,почему электрика за границу продается дешевле чем для нас?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭнергоблок №4 Ривненской АЭС возобновил работу
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