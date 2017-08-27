 Энергоблок №4 Ривненской АЭС возобновил работу

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, информирует

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"По состоянию на 6 часов 27 августа в работе находятся 4 энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 080 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется нагружение реакторной установки согласно технологическому регламенту безопасной эксплуатации. При этом радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.