 Энергоблок №4 Ривненской АЭС возобновил работу

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 6 часов 27 августа в работе находятся 4 энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 080 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.
Сейчас ведется нагружение реакторной установки согласно технологическому регламенту безопасной эксплуатации. При этом радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Ранее в компании Энергоатом сообщили, что 25 августа энергоблок №4 Ривненской АЭС был отключен от сети действием автоматической защиты генератора.
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