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 Общество, За рубежом
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Все про:акция (2200) задержание (6150) интернет (1513) Москва (2967)

 11 человек задержаны в Москве во время акции "За свободный интернет"

митингмосква

Более десяти человек задержаны на митинге в защиту свободного интернета в Москве.

Об этом сообщил один из задержанных, член движения "Открытая Россия" Никита Сафронов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Нас всего 11 человек, нас сейчас завозят на территорию ОВД Красносельского района. Задержали всех, кто в рамках митинга "За свободный интернет" стоял с плакатами в защиту Али Феруза (журналиста "Новой газеты"), и заодно всех, кто рядом находился", - сказал Сафронов.

По его словам, в ОВД уже находятся две девушки, задержанные на митинге с ЛГБТ-символикой.

Согласованный с властями Москвы митинг "За свободный интернет" проходит в Москве на проспекте Сахарова. По данным полиции, в акции принимают участие тысячи человек.

Организаторами акции выступают ПАРНАС совместно с партией "Гражданская инициатива", "Пиратской партией", "Либертарианской партией", партией "Демократический выбор", "Протестной Москвой" и общественными организациями "РосКомСвобода" и "Левый блок".
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Цигане хоть танцевать умеют,а эти существа только отмечать день победы и то танки глохнут
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Наконец то кацапы будут меньше срать в интернете
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Свобода очень роскошная вещь, не каждому по карману…Раб не стремящейся выйти из рабства,заслуживает двойного рабства.

Джохар Дудаев.
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Не делай другим того, чего не желал бы себе. - Помни, что всё взаимосвязано.
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Так. І трохи вбік- ранок має починатися із застеленого ліжка, а не з форуму Цензора. 11 человек задержаны в Москве во время акции "За свободный интернет" - Цензор.НЕТ 9299
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для одних свобода..это возможность насрать под дверью соседа..
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рід первиннопорожнинних черв'яків(гострики)
себе рабами не рахують.
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_"Достоверность фактов" - это всё равно что влажность воды. И тот, кто написал текст, и тот, кто бездумно озвучил с трибуны - существа с интеллектом не выше среднего по толпе. Позорище!
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не хотят..
--
А вон дантист-надомник,

Рудик, у него приемник "Грюндиг",

Он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ.
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Какой, однако, прогресс! Если в 1968 году вышли на красную площадь протестовать против оккупации Чехословакии 7 человек, то через 50 лет протестуют против ограничений в интернете целых 11 расеян.
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Текст новини "нєАсіліл"?
"Согласованный с властями Москвы митинг "За свободный интернет" проходит в Москве на проспекте Сахарова. По данным полиции, в акции принимают участие тысячи человек."

Источник: https://censor.net.ua/n453074
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Судя по 11 задержанным остальные разбежались еще до подьезда автозака.
Так что не зачет!
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Ты шо бальной? какие проблемы шо ты мелешь?
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а ну по норам! киселя смотреть всем !! тырнет свободный им подавай ...
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Чёт давненько путен "марш согласных" в красном однострое не проводил. Или и так все ясно?
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_А всех и не требуется. Настоящих буйных. Оставшееся стадо баранов будет мэкать исключительно по велению вождя. Так что... ну вы поняли, да?
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Пидо@асы пидо@асов прессуют! А чому так мало? Стрелять надо этих кацорылых жывотных! Тем более у пидоРосгвардии законодательно есть такое право.
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Скоро выйдет двенадцать человек, за свободу звонить по телефону
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А вот на акции в Питере - Крым не мой! как-то никого не задержали......
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Facebook планирует ввести бесплатный интернет в Африке

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СКОРО НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА - новые селфи из автозака!
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Поздно цапки бухтеть,красная линия давно позади,а вы и не заметили...впереди лучи Чучхе
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Да пущай закрывают,как в КНДР. Интернет очистится от кацапского мусора. А то бывает,окунёшься в пучину ватного ада,чтобы потроллить,а потом ходишь полдня с тыжелой головой. Общение со свинорусами ухудшает самочувствие. А так,пусть сварятся в своём соку. Ведь за неимением на кого кукарекать снаружи будут клевать друг друга внутри.😊
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Опять контролируемый митинг на россии. Ждем ищущих там "хороших людей".
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Вот когда они переименуют проспект академика Сахарова в проспект академика Лысенко...
)))
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Плату ввели за интернет, вот и бухтят. На шару оно конечно лучше!
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Цензор,нафиг нам маасква,давай продолжай тему с отпрыском шухрича,его взяли под стражу?
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Свободный интернет - это значит для расеян бесплатный! Таково понимание свободы на расеи!
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сободный это значит ДОСТУПНЫЙ, за который не сажают в тюрягу.
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Гражданских свобод нет на россии, а Интернет это лишь часть нарушений прав человека. На россии мечтают с помощью террора и воен (почти одно и тоже) создать в западном мире аналог россии.
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РАБссия была свободной с 2 марта 1917 года когда Вампиратор РАБссии Николашка Гольштейн бросил Паству отказавшись от престола и по 2октября 1917 года,когда Краснопузая Нечисть чЛенина-Сралина захватила власть
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На россии надо просить свободный Wi-Fi в автозаке.
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Скоро Интренет будет тока по паспортам,при чем не тока в Ватностане..
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два банка РАБссии в Крыму отключены от системы SWIFT
Трампыч Астанавитесь,дайте стоп Конгрессу...
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"Участники акции потребуют от властей отмены цензуры в интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях"

Так они, оказывается, Украину тоже имели в виду.
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они правильно имели в виду - паРашу! В Украине такой дикости нет.
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Режиссера Серебрянникова посадили под домашний арест,оказывается чувак главный ВиолончеГлист РАБссии,Ролдугин слабак... :D
Кстати Серебрянников снял неплохой фильм про школу и педагогов кацаПсинских
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Цензор.НЕТНовостиОбщество11 человек задержаны в Москве во время акции "За свободный интернет"
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