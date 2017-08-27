 11 человек задержаны в Москве во время акции "За свободный интернет"

Об этом сообщил один из задержанных, член движения "Открытая Россия" Никита Сафронов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нас всего 11 человек, нас сейчас завозят на территорию ОВД Красносельского района. Задержали всех, кто в рамках митинга "За свободный интернет" стоял с плакатами в защиту Али Феруза (журналиста "Новой газеты"), и заодно всех, кто рядом находился", - сказал Сафронов.
По его словам, в ОВД уже находятся две девушки, задержанные на митинге с ЛГБТ-символикой.
Согласованный с властями Москвы митинг "За свободный интернет" проходит в Москве на проспекте Сахарова. По данным полиции, в акции принимают участие тысячи человек.
Организаторами акции выступают ПАРНАС совместно с партией "Гражданская инициатива", "Пиратской партией", "Либертарианской партией", партией "Демократический выбор", "Протестной Москвой" и общественными организациями "РосКомСвобода" и "Левый блок".
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Путин полностью вжился в образ управдома...
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Джохар Дудаев.
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себе рабами не рахують.
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А вон дантист-надомник,
Рудик, у него приемник "Грюндиг",
Он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ.
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"Согласованный с властями Москвы митинг "За свободный интернет" проходит в Москве на проспекте Сахарова. По данным полиции, в акции принимают участие тысячи человек."
Источник: https://censor.net.ua/n453074
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Так что не зачет!
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скрЄпніе традиции...
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)))
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Трампыч Астанавитесь,дайте стоп Конгрессу...
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Так они, оказывается, Украину тоже имели в виду.
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Кстати Серебрянников снял неплохой фильм про школу и педагогов кацаПсинских
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