 За прошедшие сутки враг 35 раз применил оружие, потерь среди украинских военных нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
В большинстве случаев российские наемники применяли только стрелковое оружие, а все вооруженные провокации были непродолжительными.
Наибольшее количество случаев открытия огня со стороны противника вечером и ночью были зафиксированы на Приморском направлении. Здесь преступники 6 раз обстреляли из крупнокалиберных пулеметов наши укрепления на подступах к Водяному. Краткосрочные огневые провокации зафиксированы также в районе Широкино и Павлополя.
На Донецком направлении в конце суток враг дважды бил из гранатометов по Авдеевский промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия наши опорные пункты возле поселка Зайцево. Украинские защитники дважды открывали огонь в ответ.
На Луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут бандиты вели огонь из стрелкового оружия в районе Станицы Луганской.
"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 35 раз применили оружие. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в первый день "школьного перемирия", 25 августа, российские наемники 18 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.
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Ответившие "Так точно!" и "Никак нет!" будут направлены на переподготовку.
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Після виступу Порошенка масовка бігає за організатором, щоб отримати гроші.
Пороховата вже відверто не приховує, що безкоштовно робити вигляд підтримки харанта не буде
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На парад до Дня Незалежності люди за гроші прийшли, ага.
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шакалы пля...
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главное что не гибнут американцы немцы французы британцы и прочие народы...
Удивительный дебилизм...........
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...
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы...
полностью стих: военно-полевой договорняк
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