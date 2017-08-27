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 Политика Украины
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 За прошедшие сутки враг 35 раз применил оружие, потерь среди украинских военных нет, - штаб

штаб ато

Минувшие сутки в районе проведения АТО были неспокойные. Незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы украинских позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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В большинстве случаев российские наемники применяли только стрелковое оружие, а все вооруженные провокации были непродолжительными.

Наибольшее количество случаев открытия огня со стороны противника вечером и ночью были зафиксированы на Приморском направлении. Здесь преступники 6 раз обстреляли из крупнокалиберных пулеметов наши укрепления на подступах к Водяному. Краткосрочные огневые провокации зафиксированы также в районе Широкино и Павлополя.

На Донецком направлении в конце суток враг дважды бил из гранатометов по Авдеевский промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия наши опорные пункты возле поселка Зайцево. Украинские защитники дважды открывали огонь в ответ.

На Луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут бандиты вели огонь из стрелкового оружия в районе Станицы Луганской.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 35 раз применили оружие. Потерь среди наших военных нет", - говорится в сообщении.

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Напомним, в первый день "школьного перемирия", 25 августа, российские наемники 18 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.
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Причина, по которой Россия ограничивает для наблюдателей НАТО полноценный доступ к театру проведения учений "Запад-2017", заключается в том, что Москва пытается скрыть от Альянса низкую боеготовность своих сил и отсутствие значительной военной мощи, существующей исключительно в документах.


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"Украинские защитники дважды открывали огонь в ответ." - дважды на 35 обстрелов...
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Министерство обороны Российской Федерации в преддверии военного парада Победы в 2020 году объявляет конкурс на должности водителей танков и тяжелой бронетехники. Условия к претендентам: безупречное владение английским языком (американский вариант), опыт вождения танков "Абрамс", "Leopard", бронемашин "Stryker", "Cougar", понимание знаков различия армии США. При личном интервью офицеру на вопросы отвечать "Sir, yes, sir!" и "Sir, no, sir!".

Ответившие "Так точно!" и "Никак нет!" будут направлены на переподготовку.
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Хлебное,шкотьное еще какое перемирие придумаете?Хватит заниматься самодурством.Незнаю как вам но мне кажется что именно украинское правительство оттягивает завершение войны.Украинские територии окупированы и это доказано,не внутринние неурядица а именно вторжение из вне а правительство хочет сидеть на двух стульях но это не получится так как если стоять одной ногой в Европе а другой в кацапии то над Украиной нависнет только жопа а гвно из жопы украинцы не заслужили значит правительство надо разорвать как жабу иначе стране кранты.
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Чергове перемир'я коту під хвіст...Хто б сумнівався.
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23.08.2017. Майдан Незалежності.
Після виступу Порошенка масовка бігає за організатором, щоб отримати гроші.
Пороховата вже відверто не приховує, що безкоштовно робити вигляд підтримки харанта не буде
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Та ну нах, гівно-повидло це.
На парад до Дня Незалежності люди за гроші прийшли, ага.
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Сергій Войтер (позивний "Лоза"), м. Лохвиця (Полтавщина). Боєць 16-го ОМПБ. Помер у Харківському госпіталі. Вічна пам'ять..

За прошедшие сутки враг 35 раз применил оружие, потерь среди украинских военных нет, - штаб - Цензор.НЕТ 8857
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Утопить в крови Чечню,Грузию Украину это типа принуждение к миру называется....
шакалы пля...
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Сралин-Джугашвили строил Машину покорения всего Мира и на глобусе нарисовал Серп и Молот,плешивый педофил пытается восстановить ту Машину Смерти,уничтожая бывший советский народ...,потому что он собственный народ,враг Народа.
главное что не гибнут американцы немцы французы британцы и прочие народы...
Удивительный дебилизм...........
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Даёшь студенческое перемирие, потом офис-планктонное, потом пенсионное и т.д.
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"провокации были непродолжительными"______как бы извиняются за боевиков...
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Для кого такие новости - непонятно. ВОЙНА! Та вы пройдитесь по центру больших городов - праздник жизни и только. Фейерверки, все в огнях, шоу, танцы, песни, конкурсы и фонтаны с подсветкой... Для кого новости о "войне"? Для президентских денег?
...
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы...
полностью стих: военно-полевой договорняк
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шел 1942 год,битва под Сталинградом,немцы обьявили перемирие в связи 40 градусными морозами..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа прошедшие сутки враг 35 раз применил оружие, потерь среди украинских военных нет, - штаб
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