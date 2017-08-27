 Мемориальную доску диссиденту-шестидесятнику Михаилу Горыню открыли во Львове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Михаил Горынь - активный шестидесятник. В 1962 году он установил контакты с Иваном Светличным, Иваном Дзюбой, Иваном Драчом и другими представителями национально-освободительного движения. Организовывал распространение политической литературы, издаваемой за рубежом, и самиздата.
В августе 1965 года был арестован по обвинению в проведении антисоветской агитации и пропаганды, а в апреле 1966-го приговорен к шести годам лагерей строгого режима. Наказание отбывал в Мордовии. Но даже там не оставлял агитационную работу. В результате за пропаганду и распространение самиздата среди узников лагерей в июле 1967 года Горыня отправляют во "Владимирский централ". Освободился Горынь в 1971-м.
В августа 1978 года вместе с Вячеславом Чорновилом он восстановил журнал "Український вісник".
3 декабря 1981 года Горыня снова арестовали, а 25 июня того же года судили за "антисоветскую агитацию и пропаганду и отказ дать показания по делу Ивана Кандыбы" и приговорили к 10 годам лишения свободы в лагерях особо строгого режима и 5 годам ссылки. Его помиловали в 1987-м, а реабилитировали - в 1990 году.
На Учредительном съезде Народного Руха Михаил Горынь был избран главой секретариата партии. В 1990 году стал депутатом Верховного Совета УССР, работал в Комиссии по вопросам суверенитета, возглавлял Комиссию по вопросам национальных меньшинств.
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