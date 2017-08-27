 25-метровый Флаг единства в честь участников АТО развернули в центре Харькова. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Флаг развернут в День почета воинов и волонтеров АТО, учрежденный на Харьковщине. Ночью флаг сшит силами волонтеров из присланных более 50-ти эмблем добробатов, воинских частей и подразделений, которые принимают участие в боевых действиях на территории Донбасса. Все желающие получили возможность расписаться на общем полотнище и выразить свои пожелания волонтерам и воинам", - координатор харьковского Евромайдана журналист Владимир Чистилин.
По его словам, вечером флаг отправят в Киев, чтобы затем он побывал в других регионах страны, где к нему добавят новые эмблемы: "Ко Дню защитника Украины, 14 октября, флаг, который станет еще больше, будет вновь развернут на площади Свободы".
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Слава добробатам!
Слава волонтерам!
Радий за мій рідний Харків!
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і люду всякому який в нашій стороні живе, Українську землю нашу любить,
культуру і мову нашу поважає.
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путіну - вісити!
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