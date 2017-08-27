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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:ветераны (386) флаг (800) Харьков (4374) добровольцы (611)

 25-метровый Флаг единства в честь участников АТО развернули в центре Харькова. ФОТО

флаг

25-метровый Флаг единства в честь воинов добровольческих батальонов, волонтеров и героев АТО развернули на площади Свободы в центре Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Флаг развернут в День почета воинов и волонтеров АТО, учрежденный на Харьковщине. Ночью флаг сшит силами волонтеров из присланных более 50-ти эмблем добробатов, воинских частей и подразделений, которые принимают участие в боевых действиях на территории Донбасса. Все желающие получили возможность расписаться на общем полотнище и выразить свои пожелания волонтерам и воинам", - координатор харьковского Евромайдана журналист Владимир Чистилин.

25-метровый Флаг единства в честь участников АТО развернули в центре Харькова 01

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25-метровый Флаг единства в честь участников АТО развернули в центре Харькова 02

По его словам, вечером флаг отправят в Киев, чтобы затем он побывал в других регионах страны, где к нему добавят новые эмблемы: "Ко Дню защитника Украины, 14 октября, флаг, который станет еще больше, будет вновь развернут на площади Свободы".

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Слава воїнам АТО!
Слава добробатам!
Слава волонтерам!
Радий за мій рідний Харків!
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Слава Україні,Слава славному Війську Українському, Козацтву істиному не запроданому,
і люду всякому який в нашій стороні живе, Українську землю нашу любить,
культуру і мову нашу поважає.
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а по мне-так лучше саван из дерюги для Кернеса и Добкина!!!! упсть не такой большой как этот флаг Украины, но по эффекту и последующему отзыву в рядах врагов страны-сепаров, это будет намного сильнее!!!!
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День Прапора Украины в Харькове тоже неплохой был,только кислые рожи гепы и его свиты красноречиво говорили,ох не об этом флаге мы мечтаем
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А есть другие православные попы в Украине?
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УПЦ КП и УАПЦ еще есть. Всего три православньіе церкви.
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Не отличить из какой церкви священник. Но из УПЦ МП священник просто бьі не пришел, так снимайте свой вопрос.
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Так ответ "нет, не из МП"? Тогда вопрос снят. Собственно для этого и спрашивал.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество25-метровый Флаг единства в честь участников АТО развернули в центре Харькова. ФОТО
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