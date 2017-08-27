 Мэттис во время визита привез оборонное оборудование для ВСУ, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны Мэттис привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", - сказал Волкер в интервью телеканалу "Прямой".
При этом спецпредставитель отметил, что США никогда не признают оккупации Крыма, а восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине.
"Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история", - добавил спецпредставитель США.
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Вопрос в том, куда все это пойдет: в петину нацгвардию, или на "передок".
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Евровидение проводили?-Проводили
Так шо, эти "Вазелины"-раз плюнуть!!! Чай не китайцы какие-нить...Тоже скопипостить могём!!!
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Спрашивают его -
как штаты будут помогать Укаине, если Россия во время учений устроит наступление на Украину по всему фронту?
Волкер отвечает-
украинская власть должна сейчас думать, что будет делать с людьми, которые живут на
оккупированной территории.
То-есть ентот волкер -
обычное дипломатное болото.
Наговорил что-то после того, как наездил что-то,
реально для Украины - НИЧЕГО.
И все енто после переговоров с Сурковым в Минске, видно сурков ентого волкмра
чем-то убедил.
Т е реально никакой реальной помощи от штатов оружием не будет - все бла-бла.
Оно так и есть на сейчас - госдеп сша сейчас объявил для Украины тендир на закупку тренировочных пистолетов (с пульками с краской) и палаток.
Россия стреляет по укр территории с танков, а штаты везут в Украину палатки и пистолеты с пульками с краской.
Сдулся ентот волкир как и сдулся перед ентим макрон.
Все кричали 2 мес назад "план макрона!!!!!-план Макрона!!!!!" - реально бла-бла от мукрона плюс желание выделить зарплату для собственной жены.
Поетому, чтто на передовой сделают укр солдаты - то и будет.
Штаты- все болтовня.
Уже 3, 5 года болтовня.
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