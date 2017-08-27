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 Политика Украины
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 Мэттис во время визита привез оборонное оборудование для ВСУ, - Волкер

волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявляет, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают с пустыми руками. Министр обороны Мэттис привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", - сказал Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутствие российской военной техники и создает конфликт на Донбассе, - Волкер

При этом спецпредставитель отметил, что США никогда не признают оккупации Крыма, а восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине.

"Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история", - добавил спецпредставитель США.

Также читайте: Мэттис о летальном вооружении: "Когда вернусь, буду информировать руководство США о конкретных вещах"
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Это хорошо...надеюсь на этом не закончится их помощь...
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Да, в 747-й Боинг влазит много чего...
Вопрос в том, куда все это пойдет: в петину нацгвардию, или на "передок".
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Оркам уже проводят политзанятия и рассказывают чем им будет отрывать коки
Мэттис во время визита привез оборонное оборудование для ВСУ, - Волкер - Цензор.НЕТ 7821

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Противотанковые ракетные комплексы типа Джавелин вполне подпадают под категорию оборонного оружие. Может еще США хотят подкинут обороной бронетехники типа БМП Бредли.
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злые языки гаварят, что производить джавелины Ненька будет........
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Похоже, что визит удался. У кацапов сейчас нервный тик.
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не то слово " ой мыкола..... погляды шо цэ такэ? пэтро. та тэж гавно..... он и я думаю..... шо тут будут жавелины делать........" камент с корра от лишней хромасомы.......
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Стугну и так делают. Здесь важно моральное значение визита, хотя джавелины нужны, учитывая большое количество кацапский танков.
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Дякуємо ! Приїздіть ще... А уточнювати Що і Скільки - не варто. Хай заздрять...
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А шо? ракеты делали?-Делали..
Евровидение проводили?-Проводили
Так шо, эти "Вазелины"-раз плюнуть!!! Чай не китайцы какие-нить...Тоже скопипостить могём!!!
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Я контробандой больше ящика сигарет не смог протащить,представляю сколько этот урод оборонительного оружия из собой официально привез.
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На новом тв канале ганопольского проводили интервью с ентим Волкером.

Спрашивают его -
как штаты будут помогать Укаине, если Россия во время учений устроит наступление на Украину по всему фронту?

Волкер отвечает-
украинская власть должна сейчас думать, что будет делать с людьми, которые живут на
оккупированной территории.

То-есть ентот волкер -
обычное дипломатное болото.

Наговорил что-то после того, как наездил что-то,
реально для Украины - НИЧЕГО.
И все енто после переговоров с Сурковым в Минске, видно сурков ентого волкмра
чем-то убедил.

Т е реально никакой реальной помощи от штатов оружием не будет - все бла-бла.
Оно так и есть на сейчас - госдеп сша сейчас объявил для Украины тендир на закупку тренировочных пистолетов (с пульками с краской) и палаток.

Россия стреляет по укр территории с танков, а штаты везут в Украину палатки и пистолеты с пульками с краской.

Сдулся ентот волкир как и сдулся перед ентим макрон.
Все кричали 2 мес назад "план макрона!!!!!-план Макрона!!!!!" - реально бла-бла от мукрона плюс желание выделить зарплату для собственной жены.

Поетому, чтто на передовой сделают укр солдаты - то и будет.
Штаты- все болтовня.
Уже 3, 5 года болтовня.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэттис во время визита привез оборонное оборудование для ВСУ, - Волкер
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