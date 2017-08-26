 Украина пока не готова вступить в НАТО, а НАТО не готово принять Украину, - Волкер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Я очень уважаю Украину, но я пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть", - сказал Волкер в интервью телеканалу "Прямой".
По его словам, подготовка страны к вступлению в альянс занимает много времени. Дипломат также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО остается за украинской стороной.
"И США, и ЕС, и Россия - все должны понять, что Украина это независимая страна и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО - это полностью решение Украины, но это не значит, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО", - сказал Волкер.
Он добавил, что Украина не готова также к вступлению в НАТО с точки зрения безопасности.
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вот сука забыл ... еще и раша не хочет..
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Нам своё делать...
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Никто никогда не примет в НАТО страну с оккупированными территориями. Все эти байки - НАТО, ЕС - исключительно для внутреннего потребления. Чтобы лоха перед выборами наипать.
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https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE
Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005
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ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ , ЯКБИ НЕ ВОНИ !
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А что мешает США сделать Украину стратегическим партнером, как Израиль например?
Как говорят, было бы желание, а его как раз нет.
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"Ані землі чужої ми не захопили, ані добра чужого ми не забрали,
лише спадщину батьків наших, що була колись несправедливо забрана нашими
ворогами, ми, при слушній нагоді, відібрали назад..." Перша книга
Маковеїв, 15:33-34
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