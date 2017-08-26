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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:безопасность (614) США (13293) членство в НАТО (163) Волкер Курт (59)

 Украина пока не готова вступить в НАТО, а НАТО не готово принять Украину, - Волкер

волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает, что Украина не готова пока вступить в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Я очень уважаю Украину, но я пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть", - сказал Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

По его словам, подготовка страны к вступлению в альянс занимает много времени. Дипломат также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО остается за украинской стороной.

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"И США, и ЕС, и Россия - все должны понять, что Украина это независимая страна и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО - это полностью решение Украины, но это не значит, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО", - сказал Волкер.

Он добавил, что Украина не готова также к вступлению в НАТО с точки зрения безопасности.

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Украина пока не готова вступить в НАТО, а НАТО не готово принять Украину, - Волкер

вот сука забыл ... еще и раша не хочет..
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А кого, на данный момент, интересует мнение страны изгоя?
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хоть и изгои но десятилетиями подкупали везде политиков и рассыпали свою вату по всему миру.
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Я с Куртом согласен пока Украина не до конца потянула армию и сопутствующую инфраструктуру входить в североатлантический блок рановато. Могу предположить, что к 2020-2022 годах Украина уже будет готова стать полноценным членом оборонного союза НАТО. И России в этом деле не указ эту недоимперии уже давно перестали бояться в мире, даже маленькая Молдова которая объявила вице премьера России Рогозина персоной нон грата что на дипломатичном языке означает послать на небо. Сколько было вони от Рабсси когда Эстония, Литва и Латвия входили в НАТО, грозились рабсиянцы чуть не начать ядерную войну, но после вступления в НАТО балтийский стран, рабсиянци закрыли рты им как отрезало. Также будет и с вступлением Украины и Грузии в НАТО, рабсийци буду много кричать и вонять. Однако после того, как Украина частью североатлантического альянса клемлевские сатрапы наберут в рот воды и грозно надуют щоки. Войны России с НАТО не может быть априори, В странах НАТО кремлевские олигархи хранят свои миллиарды и и владеют многими тысяча единиц элитной недвижимости. При настоящей войне все это наворованное добро и деньги будет конфисковано у рабссийских властей.
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Почему? Украина могла бы поставлять армиям НАТО конфеты "рошен"...
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Да наш гарант их фантиками завалит только от липецкой фабрики. Не знает эта ната что такое сладкая жизнь по новому.
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то все хєрня, Курт сказав очевидні для всіх нормальних людей речі. Найцікавіша зараз буде реакція каців.
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Кого интересует мнение лишнехромосомных?
Нам своё делать...
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Всем спасибо, все свободны.
Никто никогда не примет в НАТО страну с оккупированными территориями. Все эти байки - НАТО, ЕС - исключительно для внутреннего потребления. Чтобы лоха перед выборами наипать.
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Байки у вас кисель и соловей рассказывают
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Врёт он фсё......нас в НАТО не берут потому что шоколадный заяву не катал ещё
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Якщо є шоколадний, значить Україна справді не готова...
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Ага, а тем уровнем коррупции, который он развёл, ему только "заявы катать".
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Вот же гад, принял страну-конфетку, про взятки и коррупцию Украина только в интернете читала и такое сотворил за 3 года.
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ничего нового: "не на повестке дня", "не готова", "надо сосредоточиться ....", "это сможет спровоцировать..." и проч дипломатические "месседжи"
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Ну ясен пень, надо было промолчать. Он же адептам зрады карты спутал. Они же только и говорят о том, что шоколадный боится пуйло обидеть и поэтому тянет со вступлением.
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Не. Шоколадный наоборот на днях вещал про НАТО как цель для Украины. Я так понимаю, это был ему ответ. На радость пуйлу. Поэтому лучше промолчал бы. Не делал бы на расее праздник.
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Нет никакого праздника, как не будет и скорого вступления ни в НАТО, ни в ЕС. Это долгий и кропотливый труд. Польша вступила в ЕС только в 2004, шла к этому с конца 80-х и готовилась 13 лет. Пора уже без истерик принимать реальность.
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Реальность такова, что мы с нынешним уровнем коррупции не будем там и через 100 лет. В Польше каждый год из этих 13-ти был продуктивным. У нас же- откат назад. Коррупция, воровство, безнаказанность, нищета подавляющего большинства населения и фантастическое обогащение кучки тех, кто у корыта, и далее- всё по кругу. Все "реформы" - только на словах. Надеюсь, в Госдепе это уже осознали и конкретные шаги таки будут сделаны.
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Мечтай. Жди очередного посланца с чёрной меткой.
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Судя по "очередного"- значит таки уже було? Значит, будем ждать ДЕЙСТВИЙ.
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Очередного в ваших мечтах, вы же каждого визитёра ждёте, затаив дыхание...........ну вот.......этот уж точно
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Не съезжай с темы. Я тебя услышал. Теперь "мечтаем" о конкретных шагах. Кстати, не долго ждать осталось. Нужный закон в США принят. Готовятся списки. Дали 180 дней, чтобы одуматься и перестать вести дела с рашей. И это только первый шаг. Дали буде.
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Тогда объясни мне глупой, в третий раз уже пишу, как за 13 лет продуктивности, уже после вступления в ЕС минималка там чуть превышала 200 евро? У них там кто наживался и держал народ в нищете?
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Там реформы были серьезные. Да, людям было тяжело, но они терпели, ибо знали РАДИ ЧЕГО. А у нас, видя всё, что происходит, терпят (ПОКА терпят) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за внешнего врага..... Надеюсь, на Западе это понимают.... Если не будет со стороны Запада помощи по коррупции, то нас ждет бунт, последствия которого будут очень плачевны для страны.....
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То есть ответа на вопрос нет. Как возможно после реформ, начавшихся в конце 80-х, через как минимум 15 лет не быть в состоянии дать минимальную зарплату выше 200 евро? А коррупция........начните каждый с себя - перестаньте давать взятки ради выгоды для себя, любимого. Пока это не произойдёт, никакой президент с премьером не помогут, можете даже выписать себе команду Трамп-Обама-Меркель-Олланд, ну и ещё кого до кучи.
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Ответ есть. Читать учись. А про "начните с себя"...... даже смешно читать. "Перестаньте давать взятки" в виде 100 гривен, например, медсестре в больнице, чтобы за немощным стариком утку не забывала менять, и тогда олигархи не будут организовывать схемы на миллиарды! Какой же это БРЕД ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ! Ты сама-то хоть веришь в то, что пишешь?
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Хватит рожи корчить. И не про санитарок речь, тем же главам сельсоветов наверное взятки таскают на за утку из-под кровати вынести.
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Я не знаю, кто там и за что "таскает главам сельсоветов", но перед выборами- точно таскали. Сама знаешь от кого. Посмотри репортажи, как люди накрывали машины с "гонацами", везущими бабло..... А если учесть, что и в каждых "местных советах" есть свой Охердовский...... То все вопросы к себе. Вот С СЕБЯ и начните!
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А на счет "адептов зрады"...... Так они говорят о том, что шоколадный развел коррупцию такую, какой не было никогда в Украине. Что бабки идут не на реформы (в т.ч. военную, с целью подготовки ко вступлению в НАТО), а оседают в карманах кучки олигархов. Нищая, коррумпированная страна никому нигде не нужна- ни в ЕС, ни в НАТО. Так что, Алиса, ты меня не путай. (с)
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Коррупцию он не развёл, просто сейчас показали её уровень, вывернули изнанку на лицо. Если получаемые бабки оседают в карманах, то откуда рост ЗВР на 10 млрд, Базилио?
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Саме він ії і уособлює і очолює. Ще з часів Ющера. Мерзота

https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE

Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005


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Во-первых, показал не он. А общество, которое ты называешь "адептами зрады". Показали после Майдана, после рек крови. Потому что никто больше с этим мириться не будет. Но одно дело- показывает НАРОД, а другое- грабит верхушка. Грабит и ничего не предпринимает, чтобы изменить ситуацию. А про "рост ЗВР" я буду судить тогда, когда люди в нашей стране будут жить, а не выживать.
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А ловит взяточников тоже народ или соевые СБУ и прочие шоколадные структуры типа ГПУ?
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Не понял вопрос. СБУ и ГПУ- "соевые", да. Подчиняются Пэдре. "Ловят"???))))))))))) Не смеши мои тапочки!)))))))) "Ловят" как рыбу на спортивной рыбалке!
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Добивайтесь для них права расстреливать без суда и следствия.
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А изменить в ВР закон (учитывая ИМЕЮЩЕЕСЯ подконтрольное шоколадное большинство) таким образом, чтобы преступника (убийство, воровство/коррупция) не выпускали "под залог"- не? А отменить депутатскую неприкосновенность этому же большинству- не? А провести, наконец, судебную реформу- тоже не? Иного пути, при наличии избранной "постмайдановской власти", как "добиваться" народу "расстреливать без суда и следствия" преступников, "шоколадный адепт" предложить не может? Иного пути НАКАЗАТЬ ПРЕСТУПНИКОВ при каденции шоколадного реформатора не существует? Браво, Ирада!
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Ладно, БПП - все гады и сволочи, но не подскажешь, кем и когда из правильных депутатов такой законопроект был зарегистрирован?
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Касательно судебной реформы, похоже ты один из последних могикан, который не следит за ходом.
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Ну добре.. А можна отримати пряму відповідь: Якщо Україна поки не готова вступити до НАТО то чи готове НАТО вступити до України?
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До стандартов НАТО еще худеть та худеть,пусть подождут
Украина пока не готова вступить в НАТО, а НАТО не готово принять Украину, - Волкер - Цензор.НЕТ 4490

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А що заважає подати заявку і готуватись вдвічі інтенсивніше..?
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Обед. Орут, что коррупция у нас глобальная, что бабки, которые могли бы идти на армию (и не только на неё), на "подготовку к вступлению в НАТО", оседают в карманах нескольких олигархов и приближенных к ним уродов. А ты продолжай втирать, что нас в НАТО брать никто не собирается. Конечно, не собирается! При таком то состоянии дел!
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Та никто туда и не собирается,стоит вспомнить времена юща и его друзив,все повторяется,уже вброс соцопросв брехливых по НАТО пошел,очень резко до 40% упало число за вступления,следующий этап разворот на парашу,надамирится
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Столтенберг приезжал в Киев и сказал прямым текстом-двери НАТО для Украины открыты.Проплаченные моськи-политолухи тут же раздули миф-Украина не готова и т.п. бред.Столтенберг сказал для особо одаренных пропукинских прихвостней и фээсбэшных агентов в украинской власти в открытую-Вы подавайте заявку на вступление,а мы рассмотрим!Что, бля*дь,еще вам пейсатым сукам надо говорить,чтобы вы,гниды,мародерничая во время войны,перестали обсираться перед кремлядским гэбистом и сделали единственно верный и позарез нужный Украине шаг по вступлению в НАТО???Кому интересно,погуглите,что бормотал в ответ в те дни строитель будок панамских патриотов.
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СПЛЯТЬ ГЕРОЇ , ЗАГИБЛІ В ОКОПАХ-
ЦЕ ТВОЇ , УКРАЇНО, СИНИ...
ДЕ БУЛА Б ТИ СЬОГОДНІ, ЄВРОПА ?
ДЕ БУЛА Б ТИ , ЯКБИ НЕ ВОНИ !
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він правий, з нашою корупцією і гебнявими стукачами в ЗСУ і міністерстві оборони, НАТО нам світить
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Украина пока не готова вступить в НАТО, а НАТО не готово принять Украину, Но когда Украина уже реформирует свои ВСУ и будет готова вступить в НАТО То тогда возможно оно ей и на куй уже ей не будет нужно. Шибко хитрожопые эти господа Трамп и Волкер для которых Украина это только средство для давления на проклятую фашистскую паРашу. в национальных стратегических интересах политики США во всём мире..
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Підтримка союзників завжди була, є і буде потрібна, коли маєш московію ординську сусідом- історія України-Русі це довела багато разів
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А он перед Будапештским меморандумом не заявлял, что Украина неготова отдать ядерное оружие? А что так?
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Сначало реформы потом поддержка и сострудничество с НАТО. Хотя считаю что солдатам НАТО есть чему поучиться у украинских войнов.
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С НАТО понятно, в обозримом будущем это маловероятно.
А что мешает США сделать Украину стратегическим партнером, как Израиль например?
Как говорят, было бы желание, а его как раз нет.
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Ну есть еще вариант, Украина к примеру нападет на Канаду, ну там типа исконно украинские земли и все такое, можно и на Аляску, чтоб наверняка, а то Канада может не понять, а там и до вступления в НАТО рукой подать, можно даже переодеться в зеленых человечков и заблудиться, короче тут еще то поле деятельности....
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ти заблукав, кацапе? загубився у часі і просторі? українці ніколи ні на кого не нападали:

"Ані землі чужої ми не захопили, ані добра чужого ми не забрали,
лише спадщину батьків наших, що була колись несправедливо забрана нашими
ворогами, ми, при слушній нагоді, відібрали назад..." Перша книга
Маковеїв, 15:33-34
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Не отбираете насущный хлеб фашистской лапотной педерации паРаши, с её планом напасть на Канаду и на Аляску,. И это стратигические планы Кремлёвских фашистов и их главаря кровавого маньяка )(уйла - путлина. Небось уже в лапотной паРаше подготовили многие тысячи заблудившихся козломордых: моряков, геологов, оленеводов.. А коренные народы Северной Америки индейцы, эскимосы, алеуты, гавайцы вдруг нашли в тундре множество новейшего кацапского вооружения и решили создать свои независимые государства выйти из состава США и Канады и построить у себя ордынский фашистский руцький мир )(уйла.
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Якщо народ колись прозріє, прожене бариг-олігаторів, здолає корупцію і побудує сильну національну державу, то самі запросять. А поки війна, корупція і народ у злиднях, то ясна річ кіна не буде
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Вы хоть можете вообще представить наших генералов (включая недавно порохом назначенных) сдающих натовские нормативы? Вот это б был бы цирк! Или тв шоу! Я б даже заплатил бы за платный канал, что бы посмотреть кросс Васи Грицака и Полторак.
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Спокійно брати українці. Йдеться тільки про 2017 рік. Все буде добре
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Когда я сказала, что закончится все именно такими словами, меня половина форумчан чуть не съела, живьем.
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А что такое НАТО?НАТО это порождение ООН которое изжило себя после развала СССР и свою тррухлявость ООН проявило при анексии Крыма и начале вторжения кацапов в Украину.То же и НАТО у какой страны есть бабло нефть или газ того и будут вроде защищать а у кого его нету на того им насрать.
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Какое нах НАТО если у нас топливом для танков командиры торгуют...и ежу понятно что при офшорном НАТА в постель с нами не ляжет...
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А давайте объявим войну Канаде и н следующий день сдадимся в плен. Приедет абсолютно не коррумпированная команда канадцев с Альберты и методично пересадит наших недолугих ушлепков. И будет Вам НАТО аж бегом. И даже вступать не нужно! Будем протекторатом протектората.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина пока не готова вступить в НАТО, а НАТО не готово принять Украину, - Волкер
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