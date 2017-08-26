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 Один из лидеров белорусской оппозиции Статкевич арестован в Минске

статкевич

В Минске арестовали лидера оппозиционного "Белорусского национального конгресса" Николая Статкевича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

О задержании Статкевича сообщила его жена Марина Адамович. По ее информации, следующие 15 суток он проведет в ИВС Минска.

Статкевич был задержан 26 августа неподалеку от дома, когда шел на встречу. Скорее всего, это связано с акцией протеста, которую Статкевич планировал организовать 8 сентября.

Ранее совет "Белорусского национального конгресса" принял заявление по поводу совместных белорусско-российских военных учений "Запад-2017", запланированных на сентябрь этого года.

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В заявлении оппозиционеры высказывали обеспокоенность в связи с планами властей провести на территории Беларуси учений "Запад-2017". По их сведениям, после учений российские военные могут остаться в стране, а в пограничных районах готовятся базы для хранения российского оружия на случай войны России с НАТО и Украиной.

Совет БНК призвал патриотов принять участие в акции по предупреждению возможной агрессии РФ 8 сентября в 18:00 на Октябрьской площади в Минске.

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Напомним, российско-белорусские учения "Запад 2017" состоится 14-20 сентября этого года. В них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники.
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Власти, (агрофюрер), испугались Акции предупреждения 8 сентября.

Один из лидеров белорусской оппозиции Статкевич арестован в Минске - Цензор.НЕТ 5097

О задержании лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича сообщила его женаМарина Адамович. По ее информации, следующие 15 суток он проведет на Окрестина.
«Николая арестовали сегодня около 12 часов, недалеко от дома, когда он шел на встречу. Уже на Окрестина. 15 суток. Осень близко...», - написала супруга политика в Фейсбуке.
Вероятно, задержание политика связанное с акцией протеста, которую БНК собирается провести 8 сентября.
15 суток политик получил за шествие 3 июля. Его заочно осудили 9 августа, однако сразу задерживать не стали.
Марина Адамович также сообщила сайту Charter97.org, что после ареста Николая Статкевича ей позвонили из Ленинского РУВД Минска и сообщили, что политик арестован на 5 суток. Что это означает, пока не ясно.
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Мда... бацька на крючке у кремля. Птому так поступает. не хочет потерять трон. Чем быстрее падёт империя зла, тем быстрее Беларусь станет равной в семье европейских стран
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ну и "бацьку" ты себе нашел...
где он твою маму поимел?
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Я так хочу,что бы лето не кончалось.....
В новосибирске на ТЕЦ-2 взрыв и пожар
Ниже прорвало плотинину ниже-бурейской ГЕС
Август жги еще
Один из лидеров белорусской оппозиции Статкевич арестован в Минске - Цензор.НЕТ 4375

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Интересно. Беларусы смогут когда-нибудь объединиться и скинуть своего Лукашенко?
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Через месяц им поможет хуйло.Просто забудет вывести своих вежливых а они проведут референдум.
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білоруський опозиціонер - це оксюморон, доведено расіанським опозиціонером нахальним
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@зигмаргабриель: сегодня 26 лет как украина обьявила незавмсимость. поздравляю всех укрпинцев! слава украине!
это хрен цензор покажет! хохлы вы дебилы, если хаваете всю пропагандистскую дичь.
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Ну вот вы, сэр, это и показали. Обратите внимание. - Этот сайт именуется Цензором. Что вам не так, сэр?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОдин из лидеров белорусской оппозиции Статкевич арестован в Минске
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