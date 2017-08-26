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 Политика Украины, Происшествия
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 Оккупанты в Крыму пытают задержанных током, - правозащитники

крым

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров рассказал, что в отношении двух мужчин, которые были задержаны российскими силовиками после обыска в селе Новокленово (10 августа), применялись пытки в том числе с использованием электрического тока.

Об этом Джеппаров рассказал на совещании объединения "Крымская солидарность" 26 августа в Бахчисарае, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Они не граждане России, поэтому они не хотят, чтоб их имена озвучивали… По их рассказам, когда их задержали после обыска, то двух братьев подвергли пыткам. Силовики их привязали к стульям и били. Били ногами, бил не один человек и в конце их пытали током. В то место, о котором неприлично говорить, им воткнули металлический предмет и пустили электрический ток. Так делали двенадцать раз. Потом их пугали, чтоб никому не сообщали о пытках", - передал слова задержанных правозащитник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко считает, что он дал признания под давлением и пытками

Информацию также подтвердил на встрече адвокат Эдем Семедляев. "Этот человек рассказал, что били его умело, таким образом, чтоб не оставлять следов", - сказал адвокат.

На собрании активисты отметили, что пытки током - это "уже не первый прецедент в Крыму".

Напоминаем, утром 10 августа вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района оккупированного Крыма. В одном из домов поселка прошел обыск. Как стало известно, после обыска отец и средний сын покинули территорию полуострова, младший сын был арестован на 15 суток, старший сын вернулся домой.

Также читайте: На обыске в Белогорском районе Крыма задержан организатор памятного мероприятия крымских татар
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После вспоротых животов 3-х человек ,брошенных ещё живыми в озеро с надетыми рюкзаками с песком,в оккупированном Славянске( студент, депутат Рыбак и простой гражданин), не удивительно. Садисты на службе диктаторского режима
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Россияне выдали украинское пиво и крымскотатарские чебуреки за свой продукт на фестивале культур мира в Испании.
Нация воров, садистов и убийц.
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Порошенко мусоров посылал, лупить активистов, что бы сохранить поставку электроэнергии братушкам-бурятам, а они такое удумали....
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Британская газета The Daily Mail презентовала уникальный фотопроект, в котором показаны экзотические украшения африканских племен, живущих вдали от цивилизации. Фотографы отсняли представителей племен Сурьма, Мурси и Банна, обитающих в долине реки Омо, что в Эфиопии, а также других народностей со своеобразной культурой.

Люди с фотографий носят не только яркий макияж и одежду, но и наряжаются во всевозможные украшения, зачастую изготовленные из подручных материалов.
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а что делают в ДЫРЕ с людьми на подвалах, мы узнаем только после уничтожения теров...
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кацапы - это существа и террористические мрази.
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Джеппарову и Смедляеву паРашкинские паспортины-аусвайсы не жмут? Или это у них такой элемент борьбы - принять кацапское гражданство?
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Считал цензор Украинской патриотичной газетой до тех пор пока она не стала поддерживать сепаратистов и банить патриотов. Вы господа теряете доверие и очень быстрыми темпами.У вас остаются сепары, оккупанты и вся остальная мразь. Никакая Вы не патриотическая газета если допускаете ольгинским такой разгул.
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Ну кому то окупанты а кому и торговые партнеры... Определитесь уже. Почему на границе с окупантами не установлено минных заграждений, колючей проволоки и несколько ешелонов окопов и блиндажей, а вместо етого построили КПП для выезда отдыхающих украинцев желающих попарить булки в крыму?
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По сравнению с рашистами гестапо отдыхает.
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так Гестапо у них училось... - исторический факт...
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В даунбабве тоже пытают,когда трубы горят
Оккупанты в Крыму пытают задержанных током, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9361

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это паноктикум какой-то, одна рожа православнее другой
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Пытают везде по разному.наши полицейские тоже мастера пыток
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А чем ватников лучше пытать, они даже вонючие носки могут использовать вместо носового платка.?
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И ещё...Украинцы, которые официально работают в Польше, по достижении пенсионного возраста смогут претендовать на государственные выплаты. Поляки любой ценой пытаются удержать украинских работников, ибо они все чаще отправляются на поиски работы в более богатые страны ЕС. Украинцы вам польская или германская пенсия лучше? В Германии мини малка где то 1500 евро,это пенсия всех жителей хрущёвки вместе взятых.
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Почему-то на Цензоре нет новости об очередном избиении украинки польскими шовинистами.
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Сейчас для переселенцев и участников боевых действий проходит акция в автосалонах Украины, Лада Ларгус про-ва РФ с двигателем Евро-4. Цинично, правда? А вы говорите окупанты. А еще власть говорила что продажа автомобилей с территории врага (РФ) будет запрещена. А так же власть говорила, что новые автомобили с двигателем ниже Евро5 запрещено ввозить и продавать в Украину. Вот такие вот пироги от соевого гидранта.
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Ну с окупантами то всё понятно,а вот что в Одесском СИзо тоже окупанты засели?
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руССкий- какой (имя прилагательное) хуйлоп,скот, навоз сцаря хуйла1.
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Сегодня. Олег Пономарь
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Новый (девятый) Пакет санкций США против РФ. Тот, который оформлен в виде Закона США. Тот, который не может отменить Президент США. Тот, который будет действовать по америкпнским законам несколько десятилетий (минимум).

Пока РФ не уйдет со всех оккупированных территорий экс-СССР, пока не придумает что-то со своим ядерным металлоломом, пока не перестанет поддерживать режимы-изгои. И так далее. То есть, пока ее не разделают под орех.
Пример с приватизацией (продажей) 19,5% акций «Роснефти».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты в Крыму пытают задержанных током, - правозащитники
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