 Оккупанты в Крыму пытают задержанных током, - правозащитники

Об этом Джеппаров рассказал на совещании объединения "Крымская солидарность" 26 августа в Бахчисарае, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Они не граждане России, поэтому они не хотят, чтоб их имена озвучивали… По их рассказам, когда их задержали после обыска, то двух братьев подвергли пыткам. Силовики их привязали к стульям и били. Били ногами, бил не один человек и в конце их пытали током. В то место, о котором неприлично говорить, им воткнули металлический предмет и пустили электрический ток. Так делали двенадцать раз. Потом их пугали, чтоб никому не сообщали о пытках", - передал слова задержанных правозащитник.
Информацию также подтвердил на встрече адвокат Эдем Семедляев. "Этот человек рассказал, что били его умело, таким образом, чтоб не оставлять следов", - сказал адвокат.
На собрании активисты отметили, что пытки током - это "уже не первый прецедент в Крыму".
Напоминаем, утром 10 августа вооруженные российские силовики заблокировали одну из улиц в селе Новокленово Белогорского района оккупированного Крыма. В одном из домов поселка прошел обыск. Как стало известно, после обыска отец и средний сын покинули территорию полуострова, младший сын был арестован на 15 суток, старший сын вернулся домой.
1524 35
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Российский актер Гришковец попал в базу "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму(116)
"День зарплаты в армии "ДНР" в Новоазовске: 15 тысяч рублей - это бабло! И алкоголь - тоннами" - наемник 9-го полка "ДНР" рассказал о порядках в армии РФ(74)
"Крестик - 5 тысяч рублей, с приказом о награждении - 5 тысяч долларов", - наемник РФ Анатолий Гелюх озвучил расценки на "ордена ДНР"(52)
"Крым - не мой! Ворованного не принимаю!": в Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Украины. ВИДЕО(393)
Итак, в РФ начался 37-й год(0)
Склад с боеприпасами террористов взорвался в районе Азова: повреждены дома мирных жителей, - ГУР(45)
Российские оккупанты пытаются снять флаг Украины с электропроводов в Коктебеле. ВИДЕО(104)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нация воров, садистов и убийц.
Ответить
Ответить
Ответить
Люди с фотографий носят не только яркий макияж и одежду, но и наряжаются во всевозможные украшения, зачастую изготовленные из подручных материалов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
------------------------------------
Новый (девятый) Пакет санкций США против РФ. Тот, который оформлен в виде Закона США. Тот, который не может отменить Президент США. Тот, который будет действовать по америкпнским законам несколько десятилетий (минимум).
Пока РФ не уйдет со всех оккупированных территорий экс-СССР, пока не придумает что-то со своим ядерным металлоломом, пока не перестанет поддерживать режимы-изгои. И так далее. То есть, пока ее не разделают под орех.
Пример с приватизацией (продажей) 19,5% акций «Роснефти».
Ответить