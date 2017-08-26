 Конфликт в одном из ресторанов Ивано-Франковска закончился стрельбой, один человек ранен, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Парень с огнестрельным ранением доставлен в больницу. Правоохранители установили транспортных средствах и лиц, возможно причастных к инциденту. Действия злоумышленников предварительно квалифицируются как хулиганство. Начато уголовное производство", - говорится в сообщении.
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там горит, там взрывают, там стреляют.
в последнее время ваще какой-то адский ад с преступностью творится, а менты рапортуют, как они ее перемагают.
вроде ж еще года 1.5-2 назад такого пиздеца не было.
дожились.
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это называется - доуправляли страной до ручки.
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В Винницкой области 11-летняя девочка спасла незнакомого ребенка, который упал в реку. Пока взрослые наблюдали с берега, Настя Муха без раздумий бросилась в воду.
Об этом говорится в сюжете 24 канала.
11-летняя Настя Муха никому не рассказывала о своем подвиге. Боялась, что будут ругать родители, ведь на реку пошла без разрешения. В тот день там было много людей, все спасались от жары. Вдруг Настя увидела, что с кладки исчезла 5-летняя девочка, которая стояла там раньше. Не раздумывая, Настя нырнула в воду.
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