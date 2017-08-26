EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  1653  37
Материалы по теме:
Все про:Ивано-Франковск (611) Нацполиция (8503) ранение (1856) стрельба (2531)

 Конфликт в одном из ресторанов Ивано-Франковска закончился стрельбой, один человек ранен, - Нацполиция

нацполиция

В одном из ресторанов Ивано-Франковска между компаниями молодых людей возник конфликт с применением оружия, в результате чего один человек был ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Парень с огнестрельным ранением доставлен в больницу. Правоохранители установили транспортных средствах и лиц, возможно причастных к инциденту. Действия злоумышленников предварительно квалифицируются как хулиганство. Начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Киеве мужчина устроил в автобусе драку со стрельбой. ФОТО



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Даешь каждому придурку по пистолёту...теперь вопрос: Сколько у нас убитых и раненых каждый день будет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По ваот тьакому. И преступник не станет цепляться .И очереди на получение короткостволов , мне кажется, будут не большие


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будет много , сразу. Но очень быстро уменьшится в геометрической прогрессии. Поскольку даже долбойопы начнут понимать , шо не только они могут остаться в живых...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мы же не тупее молдаван? которым разрешили. или точнее которые добились права на владение оружием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и я говорю - не Спартак это. А это нас обмишуливают террористы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меня за эту картинку на 30 дней забанили не фейсбуке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вроде же в Ивано-Франковске спокойные люди были, с чего стреляют как кавказцы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
хорошо, что я по ресторанам и кафе редко хожу.
там горит, там взрывают, там стреляют.
в последнее время ваще какой-то адский ад с преступностью творится, а менты рапортуют, как они ее перемагают.
вроде ж еще года 1.5-2 назад такого пиздеца не было.
дожились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
война в стране 3.5 года, а писец начался не так давно.
это называется - доуправляли страной до ручки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сообщать стали в СМИ чаще. Про маньяков ссср не сразу стало известно. А про остальные преступления, так и ,вообще, умалчивалось- это в демократических странах так не делается
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А шо у вас в улан-удэ есть рестораны и кафе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
І трохи позитиву.

В Винницкой области 11-летняя девочка спасла незнакомого ребенка, который упал в реку. Пока взрослые наблюдали с берега, Настя Муха без раздумий бросилась в воду.
Об этом говорится в сюжете 24 канала.
11-летняя Настя Муха никому не рассказывала о своем подвиге. Боялась, что будут ругать родители, ведь на реку пошла без разрешения. В тот день там было много людей, все спасались от жары. Вдруг Настя увидела, что с кладки исчезла 5-летняя девочка, которая стояла там раньше. Не раздумывая, Настя нырнула в воду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонфликт в одном из ресторанов Ивано-Франковска закончился стрельбой, один человек ранен, - Нацполиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти