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Все про:нападение (1694) Одесская область (1663) Нацполиция (8500) СМИ (3344)

 Трое человек, совершивших нападение на журналиста интернет-издания, задержаны на Одесчине, - Нацполиция

нападение

В Одесской области полиция задержала трех человек, которые совершили нападение на журналиста местного интернет-издания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Инцидент произошел, когда мужчина возвращался домой на своем авто. На проезжей части он увидел средство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. В этот момент три человека в балаклавах и с битами напали на него и нанесли телесные повреждения.

Полиция установила трех злоумышленников, ими оказались жители Черноморска. Они доставлены в Овидиопольский отдел полиции и в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны.

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"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия по установлению заказчика указанного дерзкого преступления", - говорится в сообщении.
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Ось кому треба мати легальний короткоствол, а не пукалки-травмати. Імхо.
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