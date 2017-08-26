 Трое человек, совершивших нападение на журналиста интернет-издания, задержаны на Одесчине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Инцидент произошел, когда мужчина возвращался домой на своем авто. На проезжей части он увидел средство для остановки транспорта, остановился и вышел из машины. В этот момент три человека в балаклавах и с битами напали на него и нанесли телесные повреждения.
Полиция установила трех злоумышленников, ими оказались жители Черноморска. Они доставлены в Овидиопольский отдел полиции и в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны.
"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия по установлению заказчика указанного дерзкого преступления", - говорится в сообщении.
128 2
Шабунин о ситуации с Филимоненко: "Это кампания против Центра противодействия коррупции, которая продолжается уже полгода"(205)
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в российском Сургуте(148)
Мужчина с ножом напал на прохожих в России, восемь человек ранены(136)
Похищение мужчины в Киеве: полиция не нашла доказательств стрельбы(25)
Ад перфекциониста: К чему приводит застройка побережья. ФОТО(0)
Ночью в Киеве совершено дерзкое нападение: обстреляли авто и похитили человека. ФОТО(166)
Стрельба на Зоологической улице в Киеве: у предпринимателя два огнестрельных ранения, - Нацполиция(18)
Ответить
Ответить