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Все про:депутат (3014) Свобода (3041) смерть (5203) Тернополь (589)

 Погиб глава тернопольской "Свободы" Владимир Стаюра

стаюра

26 августа погиб депутат Тернопольского горсовета и председатель городской организации партии "Свобода" Владимир Стаюра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Трагически оборвалась жизнь главы Тернопольской городской организации Всеукраинского объединения "Свобода", депутата Тернопольского городского совета Владимира Стаюры. "Свобода" искренне скорбит об утрате главы националистов Тернополя и выражает соболезнования родным и близким побратима", - говорится в сообщении на сайте партии.

Официальная причина смерти пока не сообщается.

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По данным СМИ Стаюра погиб во время занятий дайвингом в Египте. 51-летний свободовец увлекался дайвингом и погиб в субботу утром во время подъема на поверхность.

Владимир Стаюра был участником Антитеррористической операции - находился в составе добровольческого батальона "Сич", впоследствии был заместителем командира роты "Карпатская Сечь" в 93-ей ОМБр ВСУ.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПогиб глава тернопольской "Свободы" Владимир Стаюра
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