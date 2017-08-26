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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13635) членство в НАТО (162) членство в ЕС (73) Всемирный конгресс украинцев (68)

 Украина будет отвечать критериям для подачи заявки на членство в НАТО и ЕС, - Порошенко

порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина будет отвечать критериям, необходимым для членства в ЕС и НАТО.

Об этом он сказал во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев сегодня в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Уверен в том, что и в дальнейшем мы можем рассчитать на такую же координацию и взаимодействие со стороны ВКУ усилий нашего государства по защите суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства и реализации наших амбициозных европейских и евроатлантических целей, поскольку некоторые политики внутри страны и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО", - заявил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поблагодарил диаспору за поддержку борьбы против внешней агрессии и европейских устремлений Украины

"Мы преодолеем эти барьеры, мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство в ЕС и НАТО. Мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь", - добавил президент.
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1-го сентября смотри. Там одни руския будут. Картинка похлеще этой будет))
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на сайте цензор 70 % кацаПсинских шакалов поют одну песню..Липецкая фабрика,агент Плешивого педофила послал Заявку в НАТО и ЕС...оффшорный вор...
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Ну сказав наш гарант (гідрант),що Україна буде скоро відповідати критеріям для подачі заявки на членство в НАТО та ЕС. І тут такий срач почався кацапською мовою,що хай Бог милує! І що,власне кажучи,вас всіх не влаштовує в словах нашого гаранта (гідранта)?
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Та в принципі так і повинен казати президент України.
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"Им до сраки Украина, всей этой элите!" - пожилые жители Украины рассказывают, какую пенсию получают, как живут и что думают о власти.

https://www.youtube.com/watch?v=g0l4qFLRSgY
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Яку державу побудували- те і мають. Нехай не скиглять тепер.
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ну позавывайте...вам осталось времени еще до момента принятия радой нового пенсионного закона...время ограничено.поэтому пошла жара везде лепить про пенсии ,на любой теме
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Оффшорного вора РАБссии назвал профессор экономики МГИМО Валентин Катасонов...За время президентства Путлера из РАБссии выведено 5 триллионов долларов..вот это ВОР...
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Це важкий та довгий шлях, та його можна здолати завдяки єдності в Україні. Буде єдність- тоді плювати і на москалів, і на "п'яту колону".
Україна понад усе!
І в першу чергу- понад політики та політиків.
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Никто и не сомневается в перспективах европейской Украины, но эти перспективы воплотятся без Порошенко и его "любых друзив" - олигархов.
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Власть - это люди.
Много людей.
Коррупция и брехня культивировалась много-много лет.
Начиная с СССР.
Как эту коррупцию победить быстро ?
Если ею живут большинство украинцев?
Из поколения в поколение?
Очень трудно.

Нынешняя власть демонстрирует готовность бороться с коррупцией.
Впервые в нашей истории.
Ее надо ''подталкивать''к принятию правильных решений, а не ''сметать''.
Пока не вырастит достойная замена.
Более решительные и более образованные люди.
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ссср сдох в августе 1991 года.претензий нет ни к КПСС ни к войскам ни финансовым махинациям.кому был выгоден распад СССР? правильно,России.Сегодня ситуация такая же.Распад Росс выгоден Путину,нет России нет претензий ни к кому...,зато есть миллиарды Путина за кордоном.
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может и будет но точно не при барыгах-коррупционный геморой никому не нужен
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при денег нет но вы держитесь коррупции не бывает.
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Ай гідранта образили. Відповідайте тоді.
З якийх таких хрінов, нас вже три роки мордою товчуть в корупцію? Хто ж винуватий?
З який таких хрінов, ми перші в списку gj rjhegws] країн вже навіть не третього світу?
З яких таких хрініов, реформи закінчуються збагаченням сєпара Ахмєтова?
З якмх таких хрінів у нас найзаможніші чиновники? Ага, під@ри, це про вас.
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Как может промосковская украинская власть быть не выгодна Кремлю?
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Турчинова в президенты.
Только он может поднять страну с колен.
Дать зарплаты по 1000 евро, пенсии по 500.
Только он, никто более.
Люди голосуйте за Турчинова, он спасение украинской нации от коррупции и правового беспредела!!!!
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когда люди кричат о коррупции (что вполне правомерно).а сами сдают права за взятку, экзамены за соточку, устраивают деточок в сад за "благодарность", или дают на лапу за решение вне закона ....то виноваты сами
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на момент распада царской россии в казне было 877 тонн червонного золота
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина будет отвечать критериям для подачи заявки на членство в НАТО и ЕС, - Порошенко
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