 Украина будет отвечать критериям для подачи заявки на членство в НАТО и ЕС, - Порошенко

Об этом он сказал во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев сегодня в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Уверен в том, что и в дальнейшем мы можем рассчитать на такую же координацию и взаимодействие со стороны ВКУ усилий нашего государства по защите суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства и реализации наших амбициозных европейских и евроатлантических целей, поскольку некоторые политики внутри страны и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в ЕС, и перспективу членства в НАТО", - заявил Порошенко.
"Мы преодолеем эти барьеры, мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство в ЕС и НАТО. Мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь", - добавил президент.
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https://www.youtube.com/watch?v=g0l4qFLRSgY
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Україна понад усе!
І в першу чергу- понад політики та політиків.
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Много людей.
Коррупция и брехня культивировалась много-много лет.
Начиная с СССР.
Как эту коррупцию победить быстро ?
Если ею живут большинство украинцев?
Из поколения в поколение?
Очень трудно.
Нынешняя власть демонстрирует готовность бороться с коррупцией.
Впервые в нашей истории.
Ее надо ''подталкивать''к принятию правильных решений, а не ''сметать''.
Пока не вырастит достойная замена.
Более решительные и более образованные люди.
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З якийх таких хрінов, нас вже три роки мордою товчуть в корупцію? Хто ж винуватий?
З який таких хрінов, ми перші в списку gj rjhegws] країн вже навіть не третього світу?
З яких таких хрініов, реформи закінчуються збагаченням сєпара Ахмєтова?
З якмх таких хрінів у нас найзаможніші чиновники? Ага, під@ри, це про вас.
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Только он может поднять страну с колен.
Дать зарплаты по 1000 евро, пенсии по 500.
Только он, никто более.
Люди голосуйте за Турчинова, он спасение украинской нации от коррупции и правового беспредела!!!!
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