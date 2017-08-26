 С начала суток зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, тяжелое вооружение наемниками РФ не применялось, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Непродолжительные и отдельные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки, что на Приморском направлении.
Кроме того, противник дважды применял оружие в районе Авдеевской промзоны.
Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь.
"Четко следуя мирным договоренностям и учитывая, что обстрелы укреплений сил АТО были не прицельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные Силы Украины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
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"Около 13:00 боевые действия возобновились на участке фронта Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка" и продолжались с перерывами до конца суток. Российско-оккупационные войска активно вели огонь из пулеметов и гранатометов, а во время одного из обстрелов Авдеевки враг выпустил 10 мин калибра 120 мм", - сообщил Мотузяник.Источник: https://censor.net.ua/n453040
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нехерне стоит про "перемирия" заикаться
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"ОБСЄ: У бойовиків з місць зберігання зброї "зникли" РСЗВ та гаубиці"
Вот поэтому и не стреляют.
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