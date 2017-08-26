EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  671  38
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6821) Донбасс (15865) Антитеррористическая операция (17342) наемники РФ (85)

 С начала суток зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, тяжелое вооружение наемниками РФ не применялось, - штаб АТО

штаб ато

В районе проведения АТО второй день "школьного перемирия" характеризуется уменьшением активности российско-оккупационных войск. С начала суток наемниками РФ вдоль всей линии разграничения не применялись минометы и другое тяжелое вооружение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Непродолжительные и отдельные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки, что на Приморском направлении.

Кроме того, противник дважды применял оружие в районе Авдеевской промзоны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы ведут обстрелы на Донецком и Приморском направлениях, трое украинских бойцов получили ранения, - Мотузяник

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь.

"Четко следуя мирным договоренностям и учитывая, что обстрелы укреплений сил АТО были не прицельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные Силы Украины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Читайте: 27-летний житель Авдеевки, раненный в результате обстрела 13 мая, скончался в Днепре
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Редактор наверно не имеет опыта. Как можно называть в Крыму оккупантами, а в лугандоне наемниками и террористами одни и те же войска?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Крыму действительно оккупанты, а в Лугандоне у них подразделения совместные с террористами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как по мне в Крыму и на Донбассе российские фашистские войска и местные коллаборанты, в Крыму без горячей фазы,,,пока...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, разница между ними небольшая. Но просто ордловские делают теракты, а в Крыму они официально вступили в армию захватчика. Вот и вся разница.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боевики подчиняются вертикали, которая замыкается на руцьком штабе. Зарплату им везут из руцьких банков. Оружие тоже из раши. Значит это войска руцького подчинения - то есть оккупационные войска
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если речь идет о террористах и наемниках то это и есть россииские воиска. Понял Вася?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это террористам по 15 000 з п выдали, все бухают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И да , хочется заметить что хуйло сократил обеспечение своей шобле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шоколадные пораженцы. в тупую голову военных даже мысли не приходит воевать за Родину. обстрелы неприцельные, да и только одного воина убило, это норма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А есть в истории примеры, чтоб на торговых партнёров шли войной? А потом ещё и канхветные хвабрики на расее - тю-тю-тру-ляля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если украинские бойцы не отвечают на обстрелы, откуда у сепаров регулярно жмуры появляются?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага, може еще на одиночных снайперов прикажешь реагировать, зрадофил, агент кремля!
 показать весь комментарий
Ответить
 
https://censor.net.ua/news/453040/terroristy_vedut_obstrely_na_donetskom_i_primorskom_napravleniyah_troe_ukrainskih_boyitsov_poluchili

"Около 13:00 боевые действия возобновились на участке фронта Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка" и продолжались с перерывами до конца суток. Российско-оккупационные войска активно вели огонь из пулеметов и гранатометов, а во время одного из обстрелов Авдеевки враг выпустил 10 мин калибра 120 мм", - сообщил Мотузяник.Источник: https://censor.net.ua/n453040
 показать весь комментарий
Ответить
 
просто какой-то суке охота отчитаться в том, что побрехеньки в кругу обдроченцев могут иметь сакральный смысл и называться волшебным словом "перемирие" в ситуации, когда москальская орда недвусмысленно всему миру доказала на деле и продолжает на каждом шагу доказывать то, что она вообще никак недоговороспособна. Вы еще про такое же "перемирие" при Иловайске вспомните и поставьте себе с заслугу, люди ждут. Если нет ответственности за невыполнение заявлений об отсутствии обстрелов нехер не стоит про "перемирия" заикаться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так до школы (1.09.) еще сколько дней! Вот и бахкают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я уже писал об этом но повторюсь снова.Никакие перемирия немогут быть пока Украина не восстановит свои границы.Любое нарушение сепаратистам сойдет с рук так как скажут что стреляют не они а наемники а наемники скажут ,,нас здесь нету,, но стоит украине адекватно ответить то сразу разнесут на весь мир что ВСУ нарушили перемирие.Так что любое перемирие это столько связывание рук нашей армии и не более. и тот кто его заключает с украинской стороны преступник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скільки шкіл під потенційним обстрілом? Іпанулись? Ох і мудаки. Перемирья на ваші сім"ї.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дамбас все это заслужил, теперь искупает вину кровью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоді "іскупать" треба було три роки тому. Попередить і через добу розїбашить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
солдаты тоже, когда на них падает, а они молчат? Хватит эту туфту уже оправдывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто тебе сказал, что они молчат? Спикер АТО? Так это его работа. Мы вообще мирные и все договоренности соблюдаем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
опа на, а ну ка, расскажи мне пару ох.... историй? Это я тебе говорю что молчат. Понятно, в общем, жители там не той системы, кароч, поэтому ни пука в сторону террористов, шокососы, вы вообще себя хоть иногда читаете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Простой вопрос: если мы молчим, откуда у сепаров берутся жмуры? Почитай, например, твиттер Necro Mancer, он регулярно публикует "свежих" сепаров, если удается найти информацию по ним.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разница в том, что та сторона молчит о жмурах и раненых, а мы ежедневно публикуем статистику. И создается впечатление, что погибают только наши солдаты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я ж говорю, вы себя вообще читаете? Ты либо молчишь, наказывая жителей дамбаца, и детей, в том числе, либо ответку героичную даешь, либо кретик либо трусы, дядя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не выкручвайся, на 4-й год войны таким как ты влом объяснять, при чем постоянно. Расскажи мне дружок как ты минометную точку из стрелкового уничтожишь за 3-5 км в складках местности, у вас нет еще пока таких методичек? А стрелкотня то так, подтереться, еще нарожают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не собираюсь с тобой спорить. Хочешь - верь в молчание, мне как-то ни холодно ни жарко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не верующий остолоп, я это вижу, лично, понятно, не? И так забавно, когда ты знаешь правду, а тебе кто то тупо брешет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Соевое перемирие не нарушено, не паникуйте, а то не дай бог шось скажут по российскому тв.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И почему то за предыдущее "хлебное перемирие" не слышно возвышено радостных хвалебных отчетов с перечнем убитых и раненых украинских воинов . То же самое будет и с нонешним "перемирием" . К сожалению .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
http://www.pravda.com.ua/news/2017/08/26/7153241/

"ОБСЄ: У бойовиків з місць зберігання зброї "зникли" РСЗВ та гаубиці"
Вот поэтому и не стреляют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Писали же - запой у колорадов , зарплату пропивают . Кончится - сразу и обстрелы возобновятся .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций, тяжелое вооружение наемниками РФ не применялось, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти