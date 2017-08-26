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 Россия ограничивает доступ международных наблюдателей на учения "Запад-2017", - Столтенберг

армия рф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал Россию за ограничение доступа к наблюдению за масштабными военными учениями у польской границы "Запад-2017".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что Россия препятствует надлежащему международному наблюдению за масштабными военными учениями у польской границы, подчеркнув, что у европейских правительств растет беспокойство из-за массовых скоплений войск на напряженной линии геополитического разлома", - говорится в сообщении The Wall Street Journal..

Читайте на "Цензор.НЕТ": На белорусско-российские учения "Запад-2017" приглашены наблюдатели из 7 стран, - Минобороны Беларуси

Ранее сообщалось, что приглашение НАТО посетить учения в качестве наблюдателей прислала Беларусь.Предполагалось, что представители альянса будут наблюдать за учениями в специально отведенные пять дней для посетителей. При этом РФ пригласила наблюдателей НАТО только на один такой день

Напомним, российско-белорусские учения "Запад 2017" состоится 14-20 сентября этого года. В них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники.

Также читайте: "Раздуваемая шумиха носит искусственный характер", - МИД РФ назвал "исключительно оборонительными" военные учения "Запад-2017"
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Край лукомор'я дуб зелений,
І золотий ланцюг на нім:
І день і ніч там кіт учений
На ланцюгу кружляє тім;
Іде праворуч - спів заводить,
Ліворуч - казку гомонить.
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Добре вірші складаєте, але я чув про Сашка Гарматного, що він такий самий вірш написав.
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Россия ограничивает наблюдателей потому, что на этих учениях ей есть что скрывать.
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амеры дали над пентагоном и белым домом кацапскому самолету пролететь.
а эти в ответ выеживаются.
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да надо олежку послать, он знает толк в настоящих мужчинах
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К визиту губернатора ростовским погорельцам накрыли столы, но не дали столовых приборов, единственную вилку охранял глава МЧС. Еду увезли.

Россия ограничивает доступ международных наблюдателей на учения "Запад-2017", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5272
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А руки на что? А еще говорят, что кацапы не слабаки!
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Та було б на що там дивиться.Як кацапня перловку дроб-шіснадцять жре, та сере потім поза углами,чи що.
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Россия ограничивает доступ международных наблюдателей на учения "Запад-2017", - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9131Ой, какие мы бедные - и подсмотреть нечем? А это зачем?

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия ограничивает доступ международных наблюдателей на учения "Запад-2017", - Столтенберг
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