 Россия ограничивает доступ международных наблюдателей на учения "Запад-2017", - Столтенберг

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что Россия препятствует надлежащему международному наблюдению за масштабными военными учениями у польской границы, подчеркнув, что у европейских правительств растет беспокойство из-за массовых скоплений войск на напряженной линии геополитического разлома", - говорится в сообщении The Wall Street Journal..
Ранее сообщалось, что приглашение НАТО посетить учения в качестве наблюдателей прислала Беларусь.Предполагалось, что представители альянса будут наблюдать за учениями в специально отведенные пять дней для посетителей. При этом РФ пригласила наблюдателей НАТО только на один такой день
Напомним, российско-белорусские учения "Запад 2017" состоится 14-20 сентября этого года. В них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники.
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І золотий ланцюг на нім:
І день і ніч там кіт учений
На ланцюгу кружляє тім;
Іде праворуч - спів заводить,
Ліворуч - казку гомонить.
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а эти в ответ выеживаются.
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