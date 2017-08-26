 За сутки от удара электротоком погибли двое детей, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В первом случае 14-летний житель Харьковского района а вместе с компанией находился на металлических конструкциях железнодорожного моста. Во время игры парень потерял равновесие, схватился за электрический провод и упал с трехметровой высоты. В больницу подростка доставили в тяжелом бессознательном состоянии с поражением электрическим током. Несмотря на усилия врачей, мальчик умер в реанимации, не приходя в сознание.
Факт события внесен в Журнала единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.
В Тернопольской области также в реанимационном отделении больницы от поражения током погиб полуторагодовалый мальчик. Ребенок, находилась без присмотра взрослых в комнате. Мальчик взял в руки переносную лампу, подключенную к электросети. В результате этого он получил поражения током и ожог ладони, не совместимые с жизнью.
По данному факту проводится расследование.
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1. Разведка докладывает: над Бахчисараем летало всякое железо военно-комических сил. Возле Балаклавы на трассе стояли ихтамнеты с оружием https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901391888837730305 (фото).
2. Первого сентября севастопольская вата снова планирует митинговать. Темой митинга-протеста станет "массовый отъём городским правительством земельных участков у горожан, острые проблемы гаражных кооперативов, людей, прописанных в общежитиях, а также реальная, а не формальная, остановка принятия антинародного генплана". Официально митинг оккупантами пока не запрещён, но на телефоны заявленным участникам уже приходят сообщения с информацией о том, что митинга не будет. Предатели считают, что это провокация "властей". Организатор ватного митинга - владелец медальки "за возвращение Крыма" Ленур Усманов, у которого оккупанты отобрали землю https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901444204785696769 (скрин и ссылка).
3. Рейдеры, получившие реестр кредитных дел украинских банков, вломились на территорию отеля "Афродита" в Феодосии и попросили туристов до восьми вечера покинуть свои номера. Шокированный владелец отеля заявил, что исправно выплачивает кредит, взятый в украинском банке, а рейдеры настаивают на "мирном договоре", согласно которому они заберут объект себе. В мае 2017 года данный отель уже подвергался нападению вооружённых людей в масках. Таким же образов в Крыму были отжаты и другие предприятия. В общем, "катайтесь на здоровье", как говорил путин http://kafanews.com/novosti/136227/v-feodosii-pytayutsya-otshat-otel-afrodita-video_2017-08-26 (фото и видео).
4. В Симферополе оккупанты заасфальтировали деревья. Странно, обычно спиливают, а тут в асфальт закатали https://twitter.com/KrimRt/status/901105683432689664 (фото).
5. Состояние феодосийских пляжей не вызвало нареканий у проверяющих. И туристы не жаловались, ибо их нет https://twitter.com/KrimRt/status/901113798018441216 (фото).
6. В Евпатории тоскуют за сезонами, которые были до оккупации, а некоторые ждут мост, чтоб легче было сбежать: "Помнишь, когда в Евпатории было действительно МНОГО людей?", - спросил человек, разместив фотографию огромной очереди в ночной клуб, который закрылся после российского вторжения. 86,7% из 565 проголосовавших, отметили, что помнят. А вот некоторые ответы: "2008-2012", "2010-2012", "1999-2005", "До расеи", "Вот тогда можно было сдавать жильё. Дороже, чем сейчас, в два-три раза. Квартирантов выбирали хозяева, разводящие бельё стирали - только чтоб заселить поскорее твою квартиру. И все были довольны: и отдыхающие, и сдающие, а уж разводяги шиковали. Есть что вспомнить и к чему стремиться", "Да!! Раньше от гостиницы Украина до пляжа с Гераклом минут 30 нужно было, чтоб дойти, а сейчас - ну минут 10 лёгким аллюром", "С каждым годом их будет ещё меньше. Мало кто из приезжих хочет снова ехать на отдых в Крым. В основном слышишь, что стало очень дорого, что раньше разменяешь рубли на гривны и ты тут царь. А сейчас всё дороже, чем у них", "Подождите, пока мост достроится", "Чтобы крымчанам было легче сбегать на материк (в россию)" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901425996167032832 (скрин).
7. Керчь. Переправа. "Массовый" отъезд "миллионов" отдохнувших туристов https://twitter.com/KrimRt/status/901344282136772608 (фото).
8. На ялтинском паблике разместили фото российской лохани "Князь Владимир". Но местных этим не возьмёшь - они помнят, какие суда заходили в порт города до оккупации. Вот некоторые комментарии: "Это он когда приплыл?", "Плавает говно, а суда приходят и уходят", "Судя по тем, что были, этот плавает", "Ну хоть что-то. Но всё равно, надеюсь, рано или поздно и Титаники вернутся", "Ностальгия по морскому пассажирскому флоту". Другие же начали размещать фотографии круизных лайнеров, которые заходили в порт до прихода орков https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901414210508394496 (фото-скрин).
9. Новости медицины из Керчи: "Я медик. 20 лет стажа. Люди, простите. Медицину развалили. Не рядовые сотрудники виновaты! Не судите строго. Система развалена. Если звоните в регистратуру - знайте! Вам отвечает обычная добрая девушка - не медработник, которая не знает, что на уме у главврача. И она зависит только от местных законов". Ответы: "Зато Крымнаш", "Всё верно", "А что властям мешает поднять зарплату медикам? Если на Сирию и Донбасс тратятся миллиарды. Военным зарплаты подняли, а медикам нет" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901419378620727298 (скрин).
10. Всё громче на Титанике играл оркестр: оккупанты заявили, что строительство Керченского моста укрепляет рубль. Вот-вот с колен встанут http://fresh.org.ua/novosti/136252/krymskiy-most-ukreplyaet-rubl_2017-08-26
11. Завтра оккупанты на 3 дня перекроют Керченский пролив для установки арок моста. Тем временем некоторые ватники, как оказалось, ждут мост, чтоб легче было добраться до ближайшего МакДональдса. То ли троллинг такой, то ли всё настолько запущено в их головах https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901440760372965376 (скрин).
12. Оккупированные россией Донецк и Симферополь заключили договор о "торговом сотрудничестве". Сотрудничество подразумевает ротацию "шахтёров"? https://twitter.com/CrimeaUA1/status/901448981397598210 (фото и ссылка).
13. Сегодня ватники ещё могут высказывать своё недовольство и ностальгировать по Украине в интернете, но скоро останется только кухня: в Москве начались жёсткие задержания во время митинга "За свободный интернет" https://twitter.com/tvrain/status/901442013312057344 (видео).
14. Пишет крымчанин, переехавший на материк после российской оккупации: "Ватная родственница звонит и с Днём Независимости поздравляет. Грустненько ей там в Крыму".
15. Благодаря СССР северокорейцы живут в нищете и жрут траву. Благодаря США южнокорейцы - мировые лидеры в технологиях. Но ватникам этого не понять!!!
P.S. Один из крымчан написал: "Не каждый проктолог способен рассмотреть то место, куда мы движемся". На этой ноте и завершим сегодняшний выпуск. До новых встреч!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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