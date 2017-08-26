"Порошенко поблагодарил диаспору за поддержку борьбы против внешней агрессии и европейских устремлений Украины"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я хочу отметить активную последовательную работу Всемирного конгресса украинцев в обеспечении максимальной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. От имени украинского народу благодарю за все усилия для защиты независимости и поддержки европейских стремлений нашего народа", - сказал П.Порошенко во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев в субботу в Киеве.
Он подчеркнул, что Украина "встала на путь коренных преобразований", а борьба с коррупцией, реформа правосудия, макроэкономическая стабилизация и рост экономики являются "первоочередным приоритетами для обеспечения достойной жизни украинских граждан".
"Мы последовательно работаем над их реализацией, хотя сейчас Россия делает все возможное, чтобы заблокировать наше движение. Но мы выдержали все удары врага и удержались на ногах. У нас есть основания уверенно смотреть в будущее… Совместно мы одержим победу и на информационном фронте борьбы с российской агрессией, ибо информационная вона является основной гибридной войне. И мы победим", - сказал президент.
По его словам, сейчас есть широкое поле для активизации сотрудничества иностранных украинцев с исторической Родиной.
"Для этого в июне этого года была одобрена Концепция государственной программы сотрудничества с зарубежными украинцами на 2017-2020 годы. Призываю вас активно участвовать в наполнении и реализации этой программы. Ведь она является "дорожной картой", по которой годами мы будем работать вместе. Это наша совместная работа, совместные задачи и общие стремления", - сказал П.Порошенко.
Он также подчеркнул, что "зарубежное украинство - влиятельный и признанный участник, субъект мировых социокультурных процессов" и благодаря диаспоре "украинская самобытная и богатая украинская культура стала неотъемлемой частью культурного ландшафта многих стран мира".
Всемирный конгресс украинцев объединяет граждане украинского происхождения в 53 странах мира.
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Офигеть! Редакция еще празднует. Получается, что президент поблагодарил диаспору за поддержку борьбы против европейских устремлений Украины. Надо меньше пить!!!
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Извините, совесть не позволяет корёжить МОВУ, а наших букв на ноуте нет.
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Пусть лучше скажет, до каких пор этот беспредел будет продолжаться.
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Сильной рукой,Путлер правит кацаПсинской землёй... :D
это кабздец....,товаристч Сралин-Джугашвили отдыхает...
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- Бедные немцы. Как хорошо, что Украина так далеко от центра холодной войны 2.0, и мы наслаждаемся миром и покоем, бл*ть.
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После провозглашения им "Малороссии" я полагал что это дно, а оказалось только или, можно копать глубже.
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http://svoboda.org.ua/news/events/00117456/
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