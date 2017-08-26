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 Политика Украины
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Все про:диаспора (240) Порошенко (13634) Всемирный конгресс украинцев (67)

 Порошенко поблагодарил диаспору за поддержку борьбы против внешней агрессии и европейских устремлений Украины

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важную роль украинской диаспоры в поддержке Украины в борьбе против внешней агрессии и поддержки европейских устремлений украинского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я хочу отметить активную последовательную работу Всемирного конгресса украинцев в обеспечении максимальной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. От имени украинского народу благодарю за все усилия для защиты независимости и поддержки европейских стремлений нашего народа", - сказал П.Порошенко во время торжеств по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев в субботу в Киеве.

Он подчеркнул, что Украина "встала на путь коренных преобразований", а борьба с коррупцией, реформа правосудия, макроэкономическая стабилизация и рост экономики являются "первоочередным приоритетами для обеспечения достойной жизни украинских граждан".

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"Мы последовательно работаем над их реализацией, хотя сейчас Россия делает все возможное, чтобы заблокировать наше движение. Но мы выдержали все удары врага и удержались на ногах. У нас есть основания уверенно смотреть в будущее… Совместно мы одержим победу и на информационном фронте борьбы с российской агрессией, ибо информационная вона является основной гибридной войне. И мы победим", - сказал президент.

По его словам, сейчас есть широкое поле для активизации сотрудничества иностранных украинцев с исторической Родиной.

"Для этого в июне этого года была одобрена Концепция государственной программы сотрудничества с зарубежными украинцами на 2017-2020 годы. Призываю вас активно участвовать в наполнении и реализации этой программы. Ведь она является "дорожной картой", по которой годами мы будем работать вместе. Это наша совместная работа, совместные задачи и общие стремления", - сказал П.Порошенко.

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Он также подчеркнул, что "зарубежное украинство - влиятельный и признанный участник, субъект мировых социокультурных процессов" и благодаря диаспоре "украинская самобытная и богатая украинская культура стала неотъемлемой частью культурного ландшафта многих стран мира".

Всемирный конгресс украинцев объединяет граждане украинского происхождения в 53 странах мира.
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"Порошенко поблагодарил диаспору за поддержку борьбы против европейских устремлений Украины" (С) кто то, что то намутил...или цензор...или
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тю, блин, не проспался))
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смотрящий за территорией..положено нести бред на радость лохтората..
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Ага ? А Борік ...десь по лісах Полісся*бродить * .!..*Местний ...собіратель *..!
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Вероятно я наконец понял, почему парашенко постоянно всех вокруг благодарит. Это ведь ему ничего не стоит
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Все из области фантастики, пора на грешную землю спускаться...
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Цензор, у вас редактор есть? Вы заголовок внимательно прочтите
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"Порошенко поблагодарил диаспору за поддержку борьбы против внешней агрессии и европейских устремлений Украины"

Офигеть! Редакция еще празднует. Получается, что президент поблагодарил диаспору за поддержку борьбы против европейских устремлений Украины. Надо меньше пить!!!
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а вот зрада благодарить диаспору не торопится...
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Просто "зрада" знаэ (пробачте, нема знакiв) цiну слова порошенка.
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звідки вона ії знає?може працювада разом з порохом?чи вона знає тому,що рашазмі дивиться?
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"Зрада знаэ все, тому що вона маэ трохи розуму i, в вiдмiну вiд приматiв, ще й думаэ.
Извините, совесть не позволяет корёжить МОВУ, а наших букв на ноуте нет.
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а чо,тоже поблагодарить хочешь?так никто же кляпа не вставляет
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Благодарность разве выражается в том, что бы сунуть свое туда, к чему не имеешь отношение?)
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Только что был в супермаркете, европедики опять цены подняли.
Пусть лучше скажет, до каких пор этот беспредел будет продолжаться.
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Ага! Был в Караване утром - от цен на мясо слегка офигел! Вернулся на рынок - та же картина - выросло все ощутимо по сравнению с началом недели. постоял, посмотрел, купил девкам своим овощей-фруктов и пошел...
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Вони на пару з гройсманом сьогодні збиткуються над людьми? Велика подяка діаспорі яка всупереч цим контрацептивам допомагала.
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Если внимательно прочитаете название статьи, то наконец-то увидите правду о целях порошенко
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Или на Цензоре писать не умеют или дословно передали слова порошенко.
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Здається друге, ця свинота завжди по Фройду обмовляється.
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сегодня очередь "пг'ок'уг'ог'а" за "догонкой" бежать ...
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Если к первому слову дописать "Й", то получится ответ.
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Нет, это же надо так врать, особенно возмутили слова о реформе правосудия.Петя,тебя слушает та же диаспора,и весь мир,какое правосудие-ты всех за дураков держишь?
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РАБссиянцы придумали новый гимн в честь фюрера плешивого в исполнении Lady Fortuna,,,,
Сильной рукой,Путлер правит кацаПсинской землёй... :D
это кабздец....,товаристч Сралин-Джугашвили отдыхает...
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- Вы слышали? Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сказал, что Германия находится на передовой новой холодной войны между Востоком и Западом, в самом центре холодной войны 2.0!
- Бедные немцы. Как хорошо, что Украина так далеко от центра холодной войны 2.0, и мы наслаждаемся миром и покоем, бл*ть.
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Опять панамец пургу несёт.Едь уже куда-нибудь кругосветный ты наш.
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Реформами в Украине занимается Верховная Рада...,причём тут Петя пацаны??????????? когда ДУМАТЬ научитесь ЧИСОН Батон...
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А как называется партия которая рулит в раде?Точнее блок...
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А тем временем Захарченко присвоил Донецку звание города-героя.
После провозглашения им "Малороссии" я полагал что это дно, а оказалось только или, можно копать глубже.
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На РАБссии собирают подписи за назначение Индюковича Вихтар Хвидаровича Губернатором Волгоградской области..Растут Чуваки Плешивого Педофила..Ай да на РАБссию...
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Бійці "Легіону Свободи" взяли участь у "Ході Нескорених"

http://svoboda.org.ua/news/events/00117456/


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"и без этой диаспоры мы бы все равно победили, но было бы гораздо труднее" (С)
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вирусом у него удачней получалось, а так -дайте грошей, дайте грошей, да и цацки из жести
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил диаспору за поддержку борьбы против внешней агрессии и европейских устремлений Украины
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