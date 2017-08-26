 Российский актер Гришковец попал в базу "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Миротворца".
"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная концертная деятельность на территории временно оккупированного Россией Крыма", - говорится в сообщении.
Евгений Гришковец ездил с гастролями на аннексированный полуостров в 2016 году. После путешествия творческий деятель изложил в своем дневнике впечатления от посещения Крыма. Он раскритиковал местные дороги и назвал полуостров "непричесанным, непарадным и некурортным".
В открытых источниках Евгений Гришковец пока не комментировал ситуацию.
Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.
Напомним, в
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так что по делу.
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1998 год - «Как я съел собаку».
1999 год - «ОдноврЕмЕнно», «Зима», «Записки русского путешественника».
2001 год - «Город», «Планета», «Дредноуты».
2003 год - моноспектакль «Как я съел собаку» выпущен в виде аудиокниги.
6 октября 2003 года - премьера спектакля «Осада» в Москве.
Май 2004 года - Венский фестиваль, спектакль «Дядя Отто болен».
2005 год - «По По» (третья редакция написанной ещё во времена «Ложи» пьесы).
2009 год - «Дом» (в соавторстве с Анной Матисон).
Май 2009 года - премьера спектакля «+1».
28 сентября 2012 года - премьера спектакля «Прощание с бумагой».
1 марта 2015 года - премьера спектакля «Шёпот сердца».
Спектакли «Как я съел собаку», «ОдноврЕмЕнно», «Дредноуты», «+1», «Прощание с бумагой», «Шёпот сердца» Евгений Гришковец исполняет самостоятельно;
«Планета», «По По», «Титаник» - в составе труппы; некоторые («Осада», «Зима» и др.) идут на сценах различных театров в постановке других режиссёров.
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"Миротворець"- це база даних, не більше того. Все вирішує Закон.
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ПОРА ДРУГОЙ САЙТ ИСКАТЬ!!!
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а кто такoй панин?
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При коммунизме вообще не будет границ. В Европе уже почти нет.
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Однако, таланту совсем необязательно разбираться в политике, посему он и не разбирается, что-то где-то услышал, что-то где-то прочел, ну и бог с ним.
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Известный российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку своего коллеги Кирилла Серебренникова, в котором призвал соотечественников прекратить обманывать самих себя и не поддерживать президента России Владимира Путина.
Соответствующий текст опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ.
"Я вижу, как большинство из вас написали свои письма в поддержку, пришли на митинг, дали интервью и даже обратились к президенту. Это становится трагикомичным явлением", - сказано в письме.
Автор отметил, что большинство его коллег по цеху продолжают сотрудничать с кремлевским режимом - снимая фильмы, делая театральные постановки на деньги Минкультуры.
"Сотрудничая с этой властью и думая, что своим творчеством и своей гражданской позицией мы можем что-то поменять в этой стране, или вносить свой посильный вклад в эти перемены, мы просто в очередной раз, обманываем сами себя и свою страну", - написал Вырыпаев.
"Единственный путь к освобождению нашего многострадального народа от ига правящей власти, это смена этой власти…
Больно смотреть как 9 мая вместо тишины и скорби, по Красной площади ездят машины смерти, а вожди правящей власти стоят рядом с трупом не захороненного Ленина и поднимают в глазах граждан свой политический рейтинг, называя это патриотизмом", - говорится в тексте.
"И первое, что мы, деятели культуры, интеллигенция, прогрессивные люди России можем сделать, - это перестать поддерживать эту власть. Не нужно получать все эти государственные награды и публично при камерах пожимать руку Путину", - отметил Вырыпаев.
Он также призвал перестать пожимать руки на телекамерах и другим представителям российской власти, "не упоминать фамилию действующего президента в прессе" и "ни в коем случае не участвовать в его предвыборной кампании".
"И если мы все вместе объединимся и перестанем поддерживать насилие, то мы сможем что-то сделать для будущего своей страны и вообще мира", - написал режиссер.
"И свободу Кириллу Серебренникову, разумеется!" - добавил Вырыпаев. ,
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Что бы ходить по несколку раз на спектакль, ради какой-то там "актёрской игры", неа - не видел я там ни какой "актёрской игры"!
По крайней мере такой, что бы запомнилось...
Кароче - забанили его и хер с ним...
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Мережу насмішила фотографія українського волейболіста, що грає за РФ, із президентом Росії Володимиром Путіним.
На фото видно, як Путін вручає спортсмену нагороду. При цьому очевидна величезна різниця в зрості російського президента і спортсмена, зріст якого становить 2 метри 18 сантиметрів. Зріст Путіна - 1 метр 70 сантиметрів.
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Так в средние века от чумы и оспы вымирали целые страны, но всегда находилась горстка людей имеющих врожденный иммунитет. И они выживали и продлевали человеческий род. Но здесь все более-менее понятно. Но каков механизм устойчивости к лживой пропаганде, какие гены отвечают за этот процесс?
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Всегда почему-то терпеть не мог этого кумира для "офисного планктона". А когда узнал, что он идейный ватник, понял почему.
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