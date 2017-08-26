 Российский актер Гришковец попал в базу "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму

июле в базу сайта "Миротворец" были внесены данные российских актеров Дмитрия Дюжева, Анастасии Заворотнюк, Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт " Миротворца "."Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная концертная деятельность на территории временно оккупированного Россией Крыма", - говорится в сообщении.Евгений Гришковец ездил с гастролями на аннексированный полуостров в 2016 году. После путешествия творческий деятель изложил в своем дневнике впечатления от посещения Крыма. Он раскритиковал местные дороги и назвал полуостров "непричесанным, непарадным и некурортным".В открытых источниках Евгений Гришковец пока не комментировал ситуацию.Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.Напомним, в