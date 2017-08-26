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 Политика Украины
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 Российский актер Гришковец попал в базу "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму

крым миротворец гришковец

Российский драматург, театральный режиссер, актер и писатель Евгений Гришковец попал в базу "Миротворца" за гастроли в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Миротворца".

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"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная концертная деятельность на территории временно оккупированного Россией Крыма", - говорится в сообщении.

Евгений Гришковец ездил с гастролями на аннексированный полуостров в 2016 году. После путешествия творческий деятель изложил в своем дневнике впечатления от посещения Крыма. Он раскритиковал местные дороги и назвал полуостров "непричесанным, непарадным и некурортным".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Звезда российского сериала о "ментах" Селин пополнил черный список "Миротворца". ФОТО

В открытых источниках Евгений Гришковец пока не комментировал ситуацию.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Ряд артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троян о запрете на въезд российской актрисы Воробей в Украину: "Крымнаши не пройдут!"

 Напомним, в июле в базу сайта "Миротворец" были внесены данные российских актеров Дмитрия Дюжева, Анастасии Заворотнюк, Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского.
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актер неплохой, но ватник знатный.
так что по делу.
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Спектакли

1998 год - «Как я съел собаку».
1999 год - «ОдноврЕмЕнно», «Зима», «Записки русского путешественника».
2001 год - «Город», «Планета», «Дредноуты».
2003 год - моноспектакль «Как я съел собаку» выпущен в виде аудиокниги.
6 октября 2003 года - премьера спектакля «Осада» в Москве.
Май 2004 года - Венский фестиваль, спектакль «Дядя Отто болен».
2005 год - «По По» (третья редакция написанной ещё во времена «Ложи» пьесы).
2009 год - «Дом» (в соавторстве с Анной Матисон).
Май 2009 года - премьера спектакля «+1».
28 сентября 2012 года - премьера спектакля «Прощание с бумагой».
1 марта 2015 года - премьера спектакля «Шёпот сердца».

Спектакли «Как я съел собаку», «ОдноврЕмЕнно», «Дредноуты», «+1», «Прощание с бумагой», «Шёпот сердца» Евгений Гришковец исполняет самостоятельно;

«Планета», «По По», «Титаник» - в составе труппы; некоторые («Осада», «Зима» и др.) идут на сценах различных театров в постановке других режиссёров.
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И шо самое интересное уже и играть нигде не будет...
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Да... Тока не Гриша, а Грышка. "Это моя принципиальная позиция."(с)
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Я поняла,просто есть и такой ник.Значит это подделка.
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Сегодня в новостях россия показывала типа "международные соревнования" по экстремальным првжкам в воду в Крыму. "Прибыли спорстмены со всего мира!". Так вот - из "международных" - 2 дурика - один из США, другой - из Болгарии. Да, и какой-то тип - "из Украины". ВСЕ, на этом весь мир закончился!
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Я думаю, что ты не против того, что я ее использовал.
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Це кожного разу новиною буде?
"Миротворець"- це база даних, не більше того. Все вирішує Закон.
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НАДО НАВЕРНО СВАЛИВАТЬ С ЦН! КРУГОМ НА ДРУГИХ САЙТАХ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ А ЗДЕСЬ ОДНА МУРА БЕСПРОСВЕТНАЯ!!!! ВСЕ.
ПОРА ДРУГОЙ САЙТ ИСКАТЬ!!!
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А сколько украинцев попало на сайт ,,Миротворца,,?Что-то туда попадают одни кацапы.
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P.S.А особенно наши депутаты которые шастают как по окупированых териториях так и по анексированому Крыму и почему-то в ,,Миротворец,, не попадают.
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граждане Украины имеют право свободно передвигаться по территории своей страны
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Вполне с вами согласен да только артисты ездят в Крым из концертами а наши неприкасаемые из секретной информацией,разницу улавливаете?
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Жаль , хороший был (как казалось) актёр . Смотрел несколько его пьес от первого лица . Ну что же , оказался тридварасом , как и остальные запоребрики . Хрен с ним , невелика потеря .
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оказался только потому, что прилетел в Симф самолетом, как все, а не приехал на авто через Херсон. Просто казнить его надо за это, ага ))
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Он нарушил законодательство Украины и прибыл в Крым , как оккупант , а не законопослушный гость . Погладить его за это по головке ?
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я бы не путал оккупантов с мелкими нарушителями, а то мы уже это проходили когда-то, украл вагон зерна - расстрел, украл несколько колосков - расстрел.
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Любой , подчёркиваю ЛЮБОЙ гражданин Кацапердии это потенциальный оккупант . Гражданин Гришковец (ввиду нарушения им законодательства Украины ) будет несколько лет невъездным в Украину . Если он не совсем дурак , то поймёт за что .Не вижу проблем .
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почему казнить? Если нарушил правила пересечения границы - имеешь неприятности.
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если кто хочет экстрима, пусть прилетит на Красную площадь, как тот Руст.
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Таки да . Подумаешь на самолёте прилетел , а не на автомобиле приехал через границу . И за что его в тюрягу тогда запроторили ...
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ну, никого не убил, не ранил. Даже контрольно-следовую полосу не затоптал...
При коммунизме вообще не будет границ. В Европе уже почти нет.
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99 процентов всех этих злостных нарушителей вообще не в курсе, что они должны ехать в Крым через Украину. Они просто летят в Симферополь на самолете и сразу же попадают в Миротворец )) Хотел бы я посмотреть на тех артистов, которые бы ехали в Крым на машине, через Херсонскую область ) А Гришковец талант, с удовольствием смотрел все его спектакле, куда лучше обычное муры, что ставят на сценах современных театров.
Однако, таланту совсем необязательно разбираться в политике, посему он и не разбирается, что-то где-то услышал, что-то где-то прочел, ну и бог с ним.
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Раз не разбирается, то в Украине ему делать нечего.
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"Мы обманываем сами себя!" Известный режиссер написал открытое письмо против Путина

Известный российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку своего коллеги Кирилла Серебренникова, в котором призвал соотечественников прекратить обманывать самих себя и не поддерживать президента России Владимира Путина.

Соответствующий текст опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ.

"Я вижу, как большинство из вас написали свои письма в поддержку, пришли на митинг, дали интервью и даже обратились к президенту. Это становится трагикомичным явлением", - сказано в письме.

Автор отметил, что большинство его коллег по цеху продолжают сотрудничать с кремлевским режимом - снимая фильмы, делая театральные постановки на деньги Минкультуры.

"Сотрудничая с этой властью и думая, что своим творчеством и своей гражданской позицией мы можем что-то поменять в этой стране, или вносить свой посильный вклад в эти перемены, мы просто в очередной раз, обманываем сами себя и свою страну", - написал Вырыпаев.

"Единственный путь к освобождению нашего многострадального народа от ига правящей власти, это смена этой власти…

Больно смотреть как 9 мая вместо тишины и скорби, по Красной площади ездят машины смерти, а вожди правящей власти стоят рядом с трупом не захороненного Ленина и поднимают в глазах граждан свой политический рейтинг, называя это патриотизмом", - говорится в тексте.

"И первое, что мы, деятели культуры, интеллигенция, прогрессивные люди России можем сделать, - это перестать поддерживать эту власть. Не нужно получать все эти государственные награды и публично при камерах пожимать руку Путину", - отметил Вырыпаев.

Он также призвал перестать пожимать руки на телекамерах и другим представителям российской власти, "не упоминать фамилию действующего президента в прессе" и "ни в коем случае не участвовать в его предвыборной кампании".

"И если мы все вместе объединимся и перестанем поддерживать насилие, то мы сможем что-то сделать для будущего своей страны и вообще мира", - написал режиссер.

"И свободу Кириллу Серебренникову, разумеется!" - добавил Вырыпаев. ,
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Все они в курсе. Абсолютно. Но едут так, как им предписывает фсб. А ослушаться - значит потерять финансирование, в лучшем случае.
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не исключаю боооольшие проблемы у тех, кто заедет в Крым через Украину, это да...
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там везде реклама выступлений Леонтьева (певца)
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Смотрел когда-то давно пару его спектаклей - на один раз, как гумореска...
Что бы ходить по несколку раз на спектакль, ради какой-то там "актёрской игры", неа - не видел я там ни какой "актёрской игры"!
По крайней мере такой, что бы запомнилось...
Кароче - забанили его и хер с ним...
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то ли дело Кайдашева семья, можно смотреть бесконечно
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"До сліз": Мережу насмішило нове фото Путіна
Мережу насмішила фотографія українського волейболіста, що грає за РФ, із президентом Росії Володимиром Путіним.
На фото видно, як Путін вручає спортсмену нагороду. При цьому очевидна величезна різниця в зрості російського президента і спортсмена, зріст якого становить 2 метри 18 сантиметрів. Зріст Путіна - 1 метр 70 сантиметрів.
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морока для СБУ с вашим "Миротворцем".... мешают только эти самые пинать...
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Я вообще думал, что он сатирический писатель. Он еще и актер... но суть не в этом. Вот теперь пусть по крыму чес устраивает, украинский рынок он потерял.
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А вот актер Анатолий Пашинин стал добровольцем украинской армии. Мужик! Но дело не в этом. Вот все жители России находятся под убийственным влиянием античеловеческой государственной пропаганды, которая, как радиация биологическую ткань, выжигает в головах большинства россиян все разумное и человеческое. Но почему ее действие не распространяется на всю популяцию? Почему сохраняется определенное количество людей не воспринимающих эту заразу? Раньше я думал, что это можно объяснить уровнем образования. Но нет, я встречал здоровых россиян с самым разным уровнем - от рядового работяги до вузовского академического работника. В чем дело, в чем причина?! Этот феномен поле для серьезнейшего научного исследования.

Так в средние века от чумы и оспы вымирали целые страны, но всегда находилась горстка людей имеющих врожденный иммунитет. И они выживали и продлевали человеческий род. Но здесь все более-менее понятно. Но каков механизм устойчивости к лживой пропаганде, какие гены отвечают за этот процесс?
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вариации Гришковца на тему "тварь ли я дрожащая или право имею", реализуемые в моноспектаклях и дошедшие до апогея апофеоза быкованием в Крыму закончились ясным ответом от СБУ - уймись, тварь...
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Ну и на.ер пошло это "русское коэльо".
Всегда почему-то терпеть не мог этого кумира для "офисного планктона". А когда узнал, что он идейный ватник, понял почему.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский актер Гришковец попал в базу "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму
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