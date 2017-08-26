 Германия находится в центре холодной войны 2.0, - Габриэль

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.
Он сказал, что, имея дело с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, Германия столкнулась с соседями на Востоке и Западе, которые верят "не в силу права, а в право сильных".
"Мы находимся в состоянии холодной войны 2.0. Прямо в центре. Мы сталкиваемся с новой фазой ядерного вооружения на Востоке и Западе ", - сказал Габриэль.
Габриэль при этом раскритиковал канцлера Ангелу Меркель, которая предложила увеличить военные расходы Германии.
Ранее партия "Союз-90"/"зеленые" призвала Габриэля еще до сентябрьских выборов в бундестаг дать разъяснения по поводу состоявшегося 2 июня в Санкт-Петербурге ужина с Путиным и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером, который должен занять место в наблюдательном совете концерна Роснефть.
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как говорил ленин, политическая проститутка. :D
а то что цензор прилепил в конце, подло. про это давно уже все забыли.
мелкая партия постоянно теряющая голоса из-за постоянных эко-скандалов попыталась хайпануть, но ничего не получилось.
цензору лучше писать про политическую ситуацию внутри германии, чтоб украинцы знали, что на самом деле происходит. газпром никак не может купить ни одного политика в германии, это грозит серьёзными потерями для партии. помимо конкурентов свои-же внимательно следят за каждым шагом. достаточно позволить кому-то оплатить ужин, так сразу отставка.
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Это ты про Шредера?
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ещё раз! он покинул SPD когда проиграл выборы меркель.
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