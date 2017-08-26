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 Германия находится в центре холодной войны 2.0, - Габриэль

габриэль

Германия находится на передовой новой холодной войны между Востоком и Западом.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью газете Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

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Он сказал, что, имея дело с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, Германия столкнулась с соседями на Востоке и Западе, которые верят "не в силу права, а в право сильных".

"Мы находимся в состоянии холодной войны 2.0. Прямо в центре. Мы сталкиваемся с новой фазой ядерного вооружения на Востоке и Западе ", - сказал Габриэль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бундестаге требуют объяснений от главы МИД Германии по поводу ужина с Путиным, - Bild

Габриэль при этом раскритиковал канцлера Ангелу Меркель, которая предложила увеличить военные расходы Германии.

Ранее партия "Союз-90"/"зеленые" призвала Габриэля еще до сентябрьских выборов в бундестаг дать разъяснения по поводу состоявшегося 2 июня в Санкт-Петербурге ужина с Путиным и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером, который должен занять место в наблюдательном совете концерна Роснефть.

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Шлюха путинская. Меньше нужно было с Хуйлом по саунам и мальчикам шляться. Если бы надавили на Хуйла раньше чем он окупировал крым то все было бы по другому. Да и цирк с европейскими санкциями разыгранный для лохов только Хуйла подзадорил. Все разейские експерты в том числе оппозиционеры ржали над ними. Настоящие санкции недовно ввели США, после чего Европа и Хуйло взвыли как будто между склеченым в брачной оргии собакам рубанули топором.
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Мнение експерта: Европа в 2014 году договорилась с Хуйлом о сдаче крыма мирным путем.https://www.youtube.com/watch?v=QXIwHVaAiQ8
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хочет перетянуть голоса от AfD, которые потеряла CDU на волне срача с россией.
как говорил ленин, политическая проститутка. :D
а то что цензор прилепил в конце, подло. про это давно уже все забыли.
мелкая партия постоянно теряющая голоса из-за постоянных эко-скандалов попыталась хайпануть, но ничего не получилось.

цензору лучше писать про политическую ситуацию внутри германии, чтоб украинцы знали, что на самом деле происходит. газпром никак не может купить ни одного политика в германии, это грозит серьёзными потерями для партии. помимо конкурентов свои-же внимательно следят за каждым шагом. достаточно позволить кому-то оплатить ужин, так сразу отставка.
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"...газпром никак не может купить ни одного политика в германии"

Это ты про Шредера?
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шрёдер давно не политик, а менеджер. он отошёл от партийных дел 15 лет назад.
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у Шредера целая партия, которя делит портфели с Меркель.
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чё упёртый такой? хочешь верить что балаболки пишут?
ещё раз! он покинул SPD когда проиграл выборы меркель.
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габриэль ета очередная многоходовочка хуйла
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Бедные немцы. Как хорошо, что мы так далеко от центра холодной войны 2.0, наслаждаемся миром и покоем, бл*дь.
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Може він в чомусь і правий. У них холодна, а у нас гаряча війна.
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вот и до этих дошло, что значит с москалями поведешься - наплачешься. А планы кремляди такими радужными были, ось Париж-Берлин-Москва казалась такой реальной, что вариант использовать Париж и Берлин в качестве колес для покатушек москалей за господством на континенте был веселым, а не страшным. Но все изменила Украина, которая потребовала от ЕС верности декларируемым принципам, а от москалей свалить за уральский поребрик в себе в орду навсегда.
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Завыли, когда Шитаты ввели настоящие санкции проив паРаши, а не постоянную озабоченность Меркель.
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Дятел думает умнее дяди Сэма,хочет и рыбку сьесть и чтобы Америка эту рыбку оплатила....до чего же немцы на газовой игле спаскудились,сколько там шрёндеров развелось
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания находится в центре холодной войны 2.0, - Габриэль
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