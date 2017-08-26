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 Политика Украины
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 Оккупанты оставили под арестом украинского заложника Панова, - правозащитники

Оккупационный "Верховный суд" Крыма отклонил апелляцию защиты фигуранта "дела украинских диверсантов" Евгения Панова на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

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"Верховный суд" Крыма 24 августа 2017 года не удовлетворил апелляционную жалобу защиты фигуранта "дела украинских диверсантов" Евгения Панова на продление меры пресечения в виде содержания под стражей. Украинец уже свыше года находится за решеткой. Информация о движении дела есть на официальном сайте суда. Жалобу рассматривала коллегия судей под председательством Мельник Татьяны Александровны". - говорится в сообщении.

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Напомним, 10 августа 2016 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Евгений Панов стал еще одним заложником России, которого похитили и которого Украина должна и будет освобождать.

В начале ноября 2016 года Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово. Там к нему долго не пускали адвокатов, соглашение с которыми заключили их родственники. Лишь в конце ноября к Захтею попали адвокаты Александр Попков и Ильнур Шарапов.

27 июня 2017 года российский военнослужащий Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Наверно эта новость не привлекает внимания. Ригошоколады уже на Савченко обожглись. Когда сразу кричали: Наде свободу! Надя наш будущий президент!
Теперь они на холодное дуют!
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Напомним, 10 августа 2016 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", - видите как легко можно приписать терроризм? Тоже было и с только пропавшей статьей про нападение с ножом в Марсели, где был неадекват с нарушенной психикой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты оставили под арестом украинского заложника Панова, - правозащитники
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