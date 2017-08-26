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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10501) компенсации (213) сельское хозяйство (224) Гройсман (3318)

 Финансирование программы частичной компенсации стоимости сельхозтехники увеличится до 1 млрд грн в 2018 году, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении увеличить финансирование программы частичной компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники до 1 млрд грн в 2018 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

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"Правительственная программа получения 20%-ной компенсации стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства должна стать эффективным механизмом помощи как аграриям, которые будут пытаться обновить свой парк техники, так и производителям, которые специализируются на сельскохозяйственном машиностроении", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, первые сделки по программе будут оформлены в ближайшее время.

"На программу в этом году выделено 550 млн грн. И это только начало масштабной программы поддержки отечественного производителя сельхозтехники. В следующем году инициатива будет продолжена, а финансирование увеличено. Объем ассигнований достигнет 1 млрд грн", - заявил Гройсман.

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Премьер-министр подчеркнул, что заинтересован в том, чтобы украинские заводы производили конкурентную продукцию и расширяли свое производство, а украинцы - имели работу.
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Волонтер: Полковник Генштаба приказал снять украинские флаги и хамил бойцам
InfoResist https://inforesist.org/volonter-polkovnik-genshtaba-prikazal-snyat-ukrainskie-flagi-i-hamil-boytsam/

В Николаевской области на военном полигоне Широкий Лан украинских военнослужащих 54-й бригады посетил полковник Генерального штаба ВСУ Завгородний, который хамил бойцам и приказал снять флаги Украины с боевой техники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник.
«Концентрат ядреный, отставший от жизни года на три. Упакованный в целого полковника Генерального штаба по фамилии Завгородний. «Директор» операторов в Генштабе или около того. Приезжал хамить и топать ногами с криками, что такие полномочия ему «дадены» лично «Громом», - отметил Доник.

По его словам, указанный полковник в пять часов вечера устроил военным строевой смотр.
«С пяти утра люди занимались, а через 12 часов пахоты, жары, пыли, пота, им устроили строевой смотр. Основные претензии - внешний вид и «неположенная форма». На одном бойце рваная футболка обнаружилась. Ну, конечно, небритость. Небритые бойцы на полигоне. Полковник Завгородний, просидев в штабе, просто не в курсе, что уже года три как ни начальник Генштаба, ни министр обороны, будучи на первой линии или во время занятий личного состава на полигонах, внимания на форму не обращают, потому что пока нет формы в нужном количестве. И на небритость, и бороды», - добавил волонтер.

Кроме того, полковник Завгородний, по словам Доника, заявил, что на боевой технике не должно быть украинских флагов.

«В финале своего сольного выступления полковник Завгородний приказал снять с боевых машин 54-й бригады флаги Украины. Говорит, мол, не положено. Ему попытались что-то о войне и патриотизме возразить, но говорит - не положено», - добавил он.
Волонтер выразил надежду, что полковник хотел показать украинским воинам, «что могло бы быть с нашей армией, если бы не коренные преобразования, вызванные войной».

«А на счет полномочий снимать флаги, это мы уточним. Как и уточним, зачем «убивать» боевой дух бригады, которая скоро опять пойдет на фронт», - подчеркнул он.

Позавчера, на ширлан в 54 бригаду, привозили концентрированный совок. Концентрат ядреный, отставший от жизни года на три…

Posted by Roman Donik on Samstag, 19. August 2017
Полковник Завгородний. Ширлан, 54 бригада. Тот же визит, но немного другими глазами. "Звертаючись до одного поважного офіцера «бородатий дебіл», полковник не думає про те, що це чують оточуючі."

Posted by Roman Donik on Samstag, 19. August 2017
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Тобі і стільки разів не допоможе зрозуміти, що слово "намерения" відноситься до 1 млн у бюджеті наступного року, який ще має затвердити Рада- тому це і "намерения".
Крапка.
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Якщо коррупції немає взагалі (а так не буває ніде), то дотації можуть і спрацювати. Інакще ці гроші всі до копійки попадуть в потрібний карман і дуже швидко в офшор.
Якби хотіли дійсно допомогти, то зменшили б податки для виробників цієї продукції. Але при такій схемі плюс отримають всі виробники. Ще й нові з"являться. Теперішнім власникам це ні до чого.
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Як саме зменшення податків виробникам с/г продукції простимулює українських виробників с/г техніки?
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Для початку хоча б вдвічі. Це не оживить трупа, але крупновузлова збірка думаю стане можливою.
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І кому таке щастя перепаде? Знову Косюку і нашій рябі?
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А кури та яйця до якого виду техніки відносяться?
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а куры питаются обещаниями гроськина, наверное)))))
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/////////ЗНОВУ орендарям-магнатам (вибірково)з сотнями тисячами гектарів землі ще й держава буде компенсації давати , а новітні кріпаки власники паїв за мішок зерна сдають їм в аренду ,ганебна українська реальність даже в рашці селянин може розпоряжатися своєю землею
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Когда показывают фото Гнойсмана, ну точно крутой 1990 годов. Распальцевка для понятия есть , вот только красного пиджака и золотой цепи ему не хватает.
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Грося , не стесняйся, заверши фразу... - "и компенсацию эту получат только - "короли зерна и яиц" Косюк и Бахматюк , а так-же примкнувший к ним "сахарно-свекольный" дон поРашен"
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Короче понятно , для чего им нужна земельная реформа. Мало того , что аграрии сыпят столько не качественного удобрения и травят людей ,так ещё мрази деньги через пороха и трусялятника воруют.
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Вот пример всем тем кто был на этом посту. Уважаемый премьер- министр господин Гройсман сделал то что до него никто-реформатор и государственный деятель восстановившый экономику страны,поднял людям зарплаты и в его планах поднять пенсии,бесплатные для больных лекарства,децентрализация.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФинансирование программы частичной компенсации стоимости сельхозтехники увеличится до 1 млрд грн в 2018 году, - Гройсман
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