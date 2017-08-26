 Структурные реформы и усиление позиций на мировом рынке, - Гройсман о причинах продвижения Украины в рейтинге Moody's

Об этом пишет Правительственный портал, информирует Цензор.НЕТ.
"Ключевые факторы изменения кредитного рейтинга в положительную сторону - эффект структурных реформ и усиления позиций Украины на мировом рынке. И, по прогнозам финансистов, продолжение изменений улучшит долговую динамику нашего государства", - отметил глава правительства.
По его словам, успех реформ, в частности на макроуровне, даст возможность не только возобновить и нарастить экономическую мощь, но и справиться с долговой нагрузкой 2019-го и дальнейших лет, когда Украине придется возвращать долги предыдущих периодов.
"Мы гордимся тем, что международное агентство признало наши достижения в сфере прозрачности газового сектора, государственных закупок, налогообложения, банковском секторе. И мы понимаем, что наши партнеры ожидают реализации уже заявленных правительством реформ, в частности, пенсионной системы, приватизации, земельных отношений. Мы были и остаемся преданными курсу перемен ради будущего государства и улучшения благосостояния граждан", - сказал Гройсман.
Как ранее сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги правительства Украины в национальной и иностранной валюте на одну ступень, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз со "стабильного" на "положительный".
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В спам троляку кацапську - і вся розмова !
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и наоборот,процентов 40 защитников из ато-русскоязычные.но они украинцы,хоть и по русски говорят.
а зрада с гэбней -не украинцы.потому и мечутся от григян к саакашвили,а потом к фротману или к бене...а толку все равно нуль
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У Києві напали на чоловіка з банером, що славить Порошенка
https://www.facebook.com/olegsandro.panfilov/videos/1532172416842350
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А цей рейтинг- лише сходинка ВВЕРХ, не ВНИЗ- і що в цьому поганого??
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Когда Вы лично, да-да именно лично Вы, приведете к успешному завершению многомиллионые коммерческие проекты в компаниях, проекты, на которых горит все: и сроки, и деньги, то тогда Вы поймете, что означает подобный рейтинг.
Но поскольку лично Вы, в отличие от меня, никогда ни одной компании не принесли миллионов, то Вам судить трудновато.
"Легко" судить о достижениях Правительства и Президента Украины людям, никогда не добившихся никаких инвестиций.
"Легко" судить о достижениях Правительства и Президента Украины людям, никогда не имевших своего бизнеса.
"Легко" судить о достижениях Правительства и Президента Украины людям, никогда не работававших кризис-менеджерами и не спасавших "горящих проектов".
Moody's изменило прогноз Украины со "стабильного" на "положительный".
Жаль, что Вы не понимаете, что это означает.
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Агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України і дало позитивний прогноз.
Вот зачем придуман срок между выборами - 5 лет.
И вот зачем агентура так настырно пыталась спровоцировать перевыборы.
Кремлю выгодно, чтобы в Украине постоянно сохранялась обстановка, когда одни скидают других и так по кругу. В таких условиях ни одна долгосрочная программа не заработает, ни одна реформа не может быть проведена. Новые будут приходить и отменять все, что начали предыдущие злочинці.
Они знают, что к 2019 году кумулятивный эффект от реформ даст свои результаты, люди это увидят и уже попросту не будет социальной базы для раскачивания антиурядовых протестов. Потому им и нужно было ковать железо не отходя от кассы - пока все было плохо. Кремль взял страну в осаду, ввел экономическую блокаду против Украины, оттяпал часть промышленности и несколько миллионов населения, и пытался использовать экономический шок от этого для пропаганды "зубожиння" среди населения, переводя вектор недовольства на лидеров этого населения. Просто как дважды два.
Теперь обстановка выравнивается. Экономика растет, жизнь постепенно налаживается, а у кремля появляются свои проблемы.
Все будет зашибись.
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- і тому обсяги торгівлі з РФ , в Україні , постійно зростають ?
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Або ти пишеш про "Кремль взял страну в осаду, ввел экономическую блокаду против Украины" або зростає обсяг торгівлі з РФ ...
Бо інакше - стверджувати одразу 2 протилежні думки - це звичайна шизофренія ! ......
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В чому він вимірюється - в подальшому зниженні життєвого рівня населення ?
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зірку з неба...АТО за 2 тижні закінчити ..." Обіцянки Петра Порошенка - YouTube
Декотрі гиги і дрищатики , й досі , вірять ... Чи роблять вигляд що вірять , бо робота така ?
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Ага, мрійник, дочекаємось голосувань по цих рехвормах.
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чи може вилами вже пора гнати і Ляшку до речі разом з усіма
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«Правдивому (т. е. еврею) дозволено обманывать». (Megilla 13 b, Jalkut Rubeni 20, 2).
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