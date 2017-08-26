 Структурные реформы и усиление позиций на мировом рынке, - Гройсман о причинах продвижения Украины в рейтинге Moody's

Об этом пишет Правительственный портал, информирует Цензор.НЕТ





"Ключевые факторы изменения кредитного рейтинга в положительную сторону - эффект структурных реформ и усиления позиций Украины на мировом рынке. И, по прогнозам финансистов, продолжение изменений улучшит долговую динамику нашего государства", - отметил глава правительства.





По его словам, успех реформ, в частности на макроуровне, даст возможность не только возобновить и нарастить экономическую мощь, но и справиться с долговой нагрузкой 2019-го и дальнейших лет, когда Украине придется возвращать долги предыдущих периодов.

"Мы гордимся тем, что международное агентство признало наши достижения в сфере прозрачности газового сектора, государственных закупок, налогообложения, банковском секторе. И мы понимаем, что наши партнеры ожидают реализации уже заявленных правительством реформ, в частности, пенсионной системы, приватизации, земельных отношений. Мы были и остаемся преданными курсу перемен ради будущего государства и улучшения благосостояния граждан", - сказал Гройсман.