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 Политика Украины, Экономика
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Все про:прогноз (510) рейтинг (1102) Гройсман (3318)

 Структурные реформы и усиление позиций на мировом рынке, - Гройсман о причинах продвижения Украины в рейтинге Moody's

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокоментировал продвижение Украины в кредитном рейтинге Moody's.

Об этом пишет Правительственный портал, информирует Цензор.НЕТ.

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"Ключевые факторы изменения кредитного рейтинга в положительную сторону - эффект структурных реформ и усиления позиций Украины на мировом рынке. И, по прогнозам финансистов, продолжение изменений улучшит долговую динамику нашего государства", - отметил глава правительства.

По его словам, успех реформ, в частности на макроуровне, даст возможность не только возобновить и нарастить экономическую мощь, но и справиться с долговой нагрузкой 2019-го и дальнейших лет, когда Украине придется возвращать долги предыдущих периодов.

"Мы гордимся тем, что международное агентство признало наши достижения в сфере прозрачности газового сектора, государственных закупок, налогообложения, банковском секторе. И мы понимаем, что наши партнеры ожидают реализации уже заявленных правительством реформ, в частности, пенсионной системы, приватизации, земельных отношений. Мы были и остаемся преданными курсу перемен ради будущего государства и улучшения благосостояния граждан", - сказал Гройсман.

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Как ранее сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги правительства Украины в национальной и иностранной валюте на одну ступень, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз со "стабильного" на "положительный".
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эффект структурных реформ и усиления позиций Украины на мировом рынке. И, по прогнозам финансистов, продолжение изменений улучшит долговую динамику...", - отметил глава правительства.Источник: https://censor.net.ua/n453045 - нєбось , сам сміявся , коли таке розповідав ?
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Над цим лише москалі сміються- та недовго вам лишилось сміятися, санкціонно-безвізові ви наші!
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вот это больше всего лапотников и беспокоит-а остались ли еще ватники среди русских?или уже все бандеровцы
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Тожи - рюські? Скільки ж вас, зайвохромосомних, налізло на неньку...
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не угадал,лапотня .просто я за свою жизнь долго среди вас жил
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Серед кого - серед вас? Хто живе серед українців - починає вільно спілкуватися державною вже через рік. А абсолютна більшість порохоботів на кацапському шпандьорять.
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Не бачите , що вони просто (за своєю тролячою методикою) намагаються все звести у срач ?
В спам троляку кацапську - і вся розмова !
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та не,ща большинство ольгинцев с трудом-но осваивают мову,с различным успехом,с яндекс или гугл переводчиком.ктото родои с кубани,или зеленого клина,забывшие предков...
и наоборот,процентов 40 защитников из ато-русскоязычные.но они украинцы,хоть и по русски говорят.
а зрада с гэбней -не украинцы.потому и мечутся от григян к саакашвили,а потом к фротману или к бене...а толку все равно нуль
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тебе вчора , на Хрещатику , знову одгепали ? ..... :D
У Києві напали на чоловіка з банером, що славить Порошенка
https://www.facebook.com/olegsandro.panfilov/videos/1532172416842350
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Не осознаю, чем гордиться... От того, что наихудшую позицию в рейтинге субъективно заменили на следующую, но тоже очень плохую? И это достаточный повод гордиться и орать - ПЕРЕМОГА?
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"Орав" лише ти.
А цей рейтинг- лише сходинка ВВЕРХ, не ВНИЗ- і що в цьому поганого??
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Я ценю ваш порыв ответить на каждое мнение, но беда в том, что вниз ступенек уже просто нет
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У рейтингу? Чи просто "гарно" відповісти захотілося?
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а о чём ещё орать..? безвиз уже заорали, а других успехов нет..
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Да, это повод.
Когда Вы лично, да-да именно лично Вы, приведете к успешному завершению многомиллионые коммерческие проекты в компаниях, проекты, на которых горит все: и сроки, и деньги, то тогда Вы поймете, что означает подобный рейтинг.
Но поскольку лично Вы, в отличие от меня, никогда ни одной компании не принесли миллионов, то Вам судить трудновато.
"Легко" судить о достижениях Правительства и Президента Украины людям, никогда не добившихся никаких инвестиций.

"Легко" судить о достижениях Правительства и Президента Украины людям, никогда не имевших своего бизнеса.

"Легко" судить о достижениях Правительства и Президента Украины людям, никогда не работававших кризис-менеджерами и не спасавших "горящих проектов".

Moody's изменило прогноз Украины со "стабильного" на "положительный".
Жаль, что Вы не понимаете, что это означает.
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Так же агенство Мудис присвоило суверенный личный рейтинг Гройсману, как главному мудаку среди всех премьер-министров.
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Дуже аргументовано- десь спеціально вчилися?
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О кредитном рейтинге Украины и попытках спровоцировать перевыборы

Агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України і дало позитивний прогноз.
Вот зачем придуман срок между выборами - 5 лет.

И вот зачем агентура так настырно пыталась спровоцировать перевыборы.
Кремлю выгодно, чтобы в Украине постоянно сохранялась обстановка, когда одни скидают других и так по кругу. В таких условиях ни одна долгосрочная программа не заработает, ни одна реформа не может быть проведена. Новые будут приходить и отменять все, что начали предыдущие злочинці.

Они знают, что к 2019 году кумулятивный эффект от реформ даст свои результаты, люди это увидят и уже попросту не будет социальной базы для раскачивания антиурядовых протестов. Потому им и нужно было ковать железо не отходя от кассы - пока все было плохо. Кремль взял страну в осаду, ввел экономическую блокаду против Украины, оттяпал часть промышленности и несколько миллионов населения, и пытался использовать экономический шок от этого для пропаганды "зубожиння" среди населения, переводя вектор недовольства на лидеров этого населения. Просто как дважды два.

Теперь обстановка выравнивается. Экономика растет, жизнь постепенно налаживается, а у кремля появляются свои проблемы.

Все будет зашибись.


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"Экономика растет, жизнь постепенно налаживается" Гыга, что опять тарифы поднимать будут?
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Кремль взял страну в осаду, ввел экономическую блокаду против Украины

- і тому обсяги торгівлі з РФ , в Україні , постійно зростають ?
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в том и заключается искусство выживания.а не как неукоторые-обозвать начальство,хлопнуть дверью,уволиться и посадить семью на голодный паёк
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То ти вже , або хрестик зніми , або трухни надінь ! .....))
Або ти пишеш про "Кремль взял страну в осаду, ввел экономическую блокаду против Украины" або зростає обсяг торгівлі з РФ ...
Бо інакше - стверджувати одразу 2 протилежні думки - це звичайна шизофренія ! ......
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а чего тебя волнуют эти вопросы,про крестик и трусы? то пусть еврейцы с жидами выясняют.
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а как же !по мере экономического роста...надо же догонять цивилизованный мир,а не ждать баланды от рабовладельца,как в одной очень недалекой стране
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Кацапоізикий, так розповіси, хто ж ти за національністю?
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Заразом хотілося б почути і про "економічєскій рост" ....
В чому він вимірюється - в подальшому зниженні життєвого рівня населення ?
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Соромиться людина оголосити свою національність. Ми розумієм - чому?
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не...то не изменит никак твоей ватности
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Гыга, запретите кресту ставить вам лайки. Этим он вас дискредитирует
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Не хочу. Мне вполне достаточно вас. Даже с избытком
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обіцяли - і "зірку з неба...АТО за 2 тижні закінчити ..." Обіцянки Петра Порошенка - YouTube
Декотрі гиги і дрищатики , й досі , вірять ... Чи роблять вигляд що вірять , бо робота така ?
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Хай люди читають і бачать, скільки серед українців намішано зкацаплених холуїв.
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Пока Грося все жители Украины видят только системную коррупцию и ваше структурное воровство.
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Мудисы - одни из самых ипанутых и продажных рейтинговых агентств (имхо, и не совсем имхо). поэтому радость гавнопремьера и кривого агенства вполне сочетаются.

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Из всех трех агентств их рейтинг остается самым низким и не пересматривался дольше остальных. S&P держит наш рейтинг B-/B, Fitch на уровне B-. Из трех в опасной близости к мусорным дольше всех оставался рейтинг Moody's.
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Небось сам смеялся, когда такую муйню читал...
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такого матёрого мастера хуцпы очень трудно смутить..
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Дальнейшего движения рейтинга скорее всего не будет до момента, когда начнутся выплаты по внешним кредитам. Вряд ли при таком наполнении ЗВР, хотя и увеличили за 3 года на 10 млрд, смогут создать достаточную подушку безопасности.
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Столько , сколько украл хряк со своей бандой , отдать трудно даже за 10 лет. Зато " стабильность" была. За кредит под 15% !!! годовых от карлика. А МВФ даёт нам под 1,5% годовых , да ещё 7 лет отсрочки платежа. Разве об этом напишут зрадоботы ?
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Особливо , коли цих "папередніков" вони самі ж бачать у дзеркалі ...
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як у старому анекдоті за Адесу..а люди всё те же..
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як у старому анекдоті - про марну перестановку ліжок в борделі , при незмінності працівниць ...
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по борделям об экономике судишь? впрочем,если больше не сталкивался ни с чем-то что тебе остается?
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всё зло от пятой колонны типа таких как энэнешки
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та нету от них зла...от них только визги .а зло от пфг ,связанных с деньгами хуйла.
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несостыковочка: если хряк и банда украли...то, гм, почему они не сидят?? В чем секрет ? Бойко, ахметов, шуфрич, пидрахуй, лукаш... и так далее... Разве об этом напишут в анакондах??
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народные депутаты они, так как такие как ты их и выбрали, остальные сбежали к карлику , да и судьи с прокурорами тоже не чуждые им люди, своих не сдают
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А в команде папередников, шо разворовали Украину, (какая случайность!) министром был - петя порошенко.
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и шо?а твоя йуляха у пчеловода премьером была .а мишику реформировал страну,которая его теперь за преступления разыскивае...а беня выкачал нефть из нефтепровода и разорил приватбанк.а гриценко распродал армию накануне вторжения русни.
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Замість накопичувати в ЗВР валюту - купують америкоські боргові облігації, ось і весь секрет просування в кашерних рентинхах
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Как говорится, «отака х@йня, малята»… 😂
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И мы понимаем, что наши партнеры ожидают реализации уже заявленных правительством реформ, в частности, пенсионной системы, приватизации, земельных отношений.Источник:https://censor.net.ua/n453045
Ага, мрійник, дочекаємось голосувань по цих рехвормах.
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Не "бред" , а звичайна локшина на вуха населенню ....
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А теперь вопрос: Кому стало лучше и легче жить после этого рейтинга, у нас повысились пенсия, зарплаты, квартплата и прочие коммунальные прибамбасы стали меньше, упали цена на все и вся или нам повылазило и мы не замечаем "мудрость" винницких базарных жидов?!
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Как говорили раньше: что растет, а мы не замечаем? Ответ: благосостояние народа.
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Набежали " патриоты". Лучше посмотрите что эти " ветеринары цензора" у себя на ветке постят . Это пятая колонна в Украине , эти энэнешки.
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а ви думаєте вони наїдяться?
чи може вилами вже пора гнати і Ляшку до речі разом з усіма
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вот йуля энергоэффективностью занималась, старалась как можно меньше газа и подешевле на мацковии покупать , в мацкву не ездила , ходила как Меркель в одном и том же , опять же даже дома не нажила , всё в приймах мается до сих пор
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цапа - я вам сочуствую - но во всех ваших бедах виновать ваш фюрер - как вы любите говорить - а я лично думаю шо вы сами .по тому шо его терпите))
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«Если евреи разъезжали целую неделю направо и налево, обманывая христиан, то пусть они (евреи) соберутся вместе в субботу и восхвалят свою ловкость, говоря: «Нужно вырвать сердце у гоев и убить лучшего из христиан». (Juden babg 21).
«Правдивому (т. е. еврею) дозволено обманывать». (Megilla 13 b, Jalkut Rubeni 20, 2).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтруктурные реформы и усиление позиций на мировом рынке, - Гройсман о причинах продвижения Украины в рейтинге Moody's
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