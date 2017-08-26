EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  1059  3
Материалы по теме:
Все про:Новиков (162) Россия (72006) Клых (178)

 Украинского заложника в РФ Клыха перевели из тюрьмы в больницу, - Новиков

клых

Украинского политзаключенного Станислава Клыха, который находится в российской Верхнеуральской тюрьме, перевели в больницу.

Об этом сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката осужденного Илью Новикова, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Матери Клыха и Агеева обратились к Путину и Порошенко с просьбой помиловать сыновей. ВИДЕО

При этом он пояснил, что до конца неизвестно, в каком именно учреждении сейчас находится Клых. Клыха должны были посетить местные адвокаты, но в тюрьме его не оказалось.

"Куда его повезли, нам в точности не говорят. Мы можем догадываться, что это больница в Челябинске, примерно понимаем какая, но свежих сведений, что он там, у нас нет", - объяснил Новиков.

Он напомнил, что у Клыха было "паршивое" состояние здоровья еще до этапа в Верхнеуральск из Грозного. "Мы имеем все основания за него беспокоиться", - подчеркнул адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мам, так издеваются, что мне уже все равно, жив я или мертв", - мать украинского заложника в РФ Клыха

О переводе украинца в больницу "ОВД-Инфо" также рассказала челябинская правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, в регионе есть две больницы для заключенных - Областная психоневрологическая больница № 5 в Магнитогорске и ЛПУ-3 в Челябинске. В ЛПУ-3 адвокату сообщили, что Клыха там нет, а в магнитогорской больнице отказались предоставить информацию.

Напомним, 19 мая 2016 года суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.

17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.

Смотрите также: Мать российского наемника Агеева встретилась с сыном в СИЗО. ВИДЕО

В июне 2016 года в Грозном против Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клыху месяц до 20 годам колонии.

3 апреля адвокат Илья Новиков сообщил, что незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Станислава Клыха этапировали в колонию в Верхнеуральске.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сатанат патамушта. Дав же Бог сусідів, та ще й кинув.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинского заложника в РФ Клыха перевели из тюрьмы в больницу, - Новиков
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти