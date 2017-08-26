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 Политика Украины
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 Террористы ведут обстрелы на Донецком и Приморском направлениях, трое украинских бойцов получили ранения, - Мотузяник

мотузяник

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения АТО, в то время как ситуация остается неспокойной.

Об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

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За прошедшие сутки в зоне АТО сразу после полуночи боевики обстреляли Зайцево из стрелкового оружия. После этого на Донецком направлении вдоль всей линии разграничения воцарилась тишина.

"Около 13:00 боевые действия возобновились на участке фронта Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка" и продолжались с перерывами до конца суток. Российско-оккупационные войска активно вели огонь из пулеметов и гранатометов, а во время одного из обстрелов Авдеевки враг выпустил 10 мин калибра 120 мм", - сообщил Мотузяник.

На Мариупольском направлении все вооруженные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований состоялись на участке фронта Чермалык - Широкино. Боевики применяли исключительно легкое вооружение. Утром боевики открыли огонь из пулеметов по Водяному.

"Все остальные эпизоды нарушения режима тишины произошли вечером. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Гнутово, где боевики вели огонь по позициям украинских военных в течение почти трех часов", - добавил представитель МО.

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На Луганском направлении в течение прошедших суток было относительно спокойно. Незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины только один раз - вечером они открыли огонь из гранатометов по Малиновому.

"За минувшие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое - получили ранения и травмы", - сообщил спикер АТО.

Напомним, в День Независимости в зоне АТО российские наемники 22 раза обстреляли позиции украинских воинов.
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Невже?! Як неспадівано!!! Який хутін укладає угоди з сепарами та окупантом і вірмть у їх???!
Бить того нє можєт... ви все врєтє.... пєрєміріє жє "школьноє" чи "шоколадно-барижноє" !!!
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Потрібно йти у наступ. Цей маразм з окупацією має припиниитись, на територію РФ мають зайти ростовські партизани на танках і відсунути терористів за 100-200км від українського кордону. Біля Маріуполя ми в 20км від російського кордону, потрібно ліквідовувати мости через лиман на ростовському боці, залізничні та автомобільні мости біля Матвіїв Кургану і йти у наступ. Терористи будуть відрізані від баз постачання і швидко використають всі боєприпаси і змушені будуть відступити не тільки з території Україна, але й з прикордонної території РФ, що унеможливить обстріли української території.
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Не смішіть - ЦЯ влада цього ніколи не зробить ... ((
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ну и как перемирие? работает?
может хватит уже с этими перемириями договариваться, и требовать вывода рос. армии, техники и наемников?
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Наверное пока Вата в Украине и окупированной территории будет поддерживать Хуйла и ее вассалов типа Ахметки, Бойка, Рабиновича и прочую нечисть...
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Пи#дить треба кацапських орків УСІМА МОЖЛИВИМИ ЗАХОДАМИ А НЕ "ПЄРЄМІРІЄ" З НИМИ ВЛАШТОВУВАТИ!!! Тим більше після того як вони не дотримувались жодного разу домовленностей!!!
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та отож, для чого таке перемирья)?!
новий тренд від західних партнерів, в "новому" норманському форматі?
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Западные партнеры не могут и никогда открыто не скажут мол идите выбивайте своего врага и освобождайте свою землю военным путем, хотя они ето намекают уже 4 года.
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На каждый обстрел и нарушение перемирия, войска ЗСУ обязаны отвечать всеми силами и по возможности продвигаться вперед оправдывая такую тактику целью безопасности своих граждан.
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Кто из заключавших "перемирие" снят с должности как пустой балабол?
Где слезливое покаяние Пети, рвущего волосы на груди?
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Кто из заключавших "перемирие" снят с должности как пустой балабол?
Где слезливое покаяние Пети, рвущего волосы на груди?
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Это "перемирие" по минско-кацапски. За то пол Западной Европы благодаря Газпрому озабочены еще с февраля 2014.
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Главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова - Рыженко Сергей Анатольевич. Сколько здоровья и силы должно быть у человека , чтобы всё это видеть и спасать жизнь наших воинов ? Дай Бог ему здоровья . Он за три года десять войн пережил .
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А как же новые генералы назначенные гидрантом? Или они тоже только для "мирного плана"?
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На Маріупольському напрямку усі збройні провокації з боку незаконних збройних формувань відбулись на ділянці фронту Чермалик - Широкине. Бойовики застосовували виключно легке озброєння. Зранку бойовики відкрили вогонь із кулеметів по Водяному.

І всілякі виродки пишуть, чому Динамо не їде в Маріуполь.
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Убить волю к победе и разложить свою армию - вот что означают минские перемирия...
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а можно и завод по производству боеприпасов построить
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А нашим Украинским воинам запретили открывать огонь от слова вообще.
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по данным Олифер украинские позиции обстреляли днеровские "школьники", подписавшие перед этим в Минске мировую...
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Зато Пэдрро похер все, бабло капает и все. А геноцид продолжается, ура жидовской власти. Кстати как Сеня поживает в Америке. Наверное гуд! Вот ворюга!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы ведут обстрелы на Донецком и Приморском направлениях, трое украинских бойцов получили ранения, - Мотузяник
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