 Террористы ведут обстрелы на Донецком и Приморском направлениях, трое украинских бойцов получили ранения, - Мотузяник

Об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки в зоне АТО сразу после полуночи боевики обстреляли Зайцево из стрелкового оружия. После этого на Донецком направлении вдоль всей линии разграничения воцарилась тишина.
"Около 13:00 боевые действия возобновились на участке фронта Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка" и продолжались с перерывами до конца суток. Российско-оккупационные войска активно вели огонь из пулеметов и гранатометов, а во время одного из обстрелов Авдеевки враг выпустил 10 мин калибра 120 мм", - сообщил Мотузяник.
На Мариупольском направлении все вооруженные провокации со стороны незаконных вооруженных формирований состоялись на участке фронта Чермалык - Широкино. Боевики применяли исключительно легкое вооружение. Утром боевики открыли огонь из пулеметов по Водяному.
"Все остальные эпизоды нарушения режима тишины произошли вечером. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в Гнутово, где боевики вели огонь по позициям украинских военных в течение почти трех часов", - добавил представитель МО.
На Луганском направлении в течение прошедших суток было относительно спокойно. Незаконные вооруженные формирования нарушили режим тишины только один раз - вечером они открыли огонь из гранатометов по Малиновому.
"За минувшие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое - получили ранения и травмы", - сообщил спикер АТО.
Напомним, в День Независимости в зоне АТО российские наемники 22 раза обстреляли позиции украинских воинов.
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Бить того нє можєт... ви все врєтє.... пєрєміріє жє "школьноє" чи "шоколадно-барижноє" !!!
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может хватит уже с этими перемириями договариваться, и требовать вывода рос. армии, техники и наемников?
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новий тренд від західних партнерів, в "новому" норманському форматі?
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Где слезливое покаяние Пети, рвущего волосы на груди?
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Где слезливое покаяние Пети, рвущего волосы на груди?
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І всілякі виродки пишуть, чому Динамо не їде в Маріуполь.
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