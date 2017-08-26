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 Политика Украины
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Все про:Марчук (110) миротворцы (377) ООН (2169) Донбасс (15864)

 "Для нашего случая это будет не совсем просто", - Марчук указал на проблемы на пути введения миротворцев ООН на Донбасс

миротворцы

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук назвал десять проблем, которые могут возникнуть во время принятия решения о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"О миротворческой мисси ООН на Донбасс. Что нужно учитывать. Во первых, приглашение иностранных воинских подразделений с оружием на территорию Украины согласно нашему законодательству возможно только с согласия Верховной Рады. Миротворцы ООН это вооруженные люди, причём не только стрелковым оружием, но и как минимум бронетранспортёрами. Уровень вооружённости этой миссии будет подробно выписан в мандате. Второе, страна, инициирующая направление такой Миссии, должна очень подробно аргументировать своё предложение. Для нашего случая это будет не совсем просто. Если мы в предложении укажем агрессию России это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт и тогда миротворцы могут участвовать", - указал он.

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"Третье, обязательно нужно согласие сторон. Для нас ОРДЛО не являются стороной. Для нас стороной является Россия, как страна агрессор. Согласится Россия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ В. Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу - "ихтамнет". Возможно с Россией есть предварительная договорённость, что она полностью выводит из Донбасса свои регулярные, но безшевронные войска и там остаётся только два армейских корпуса ОРДЛО. И тогда де-факто и якобы и де-юре России там нет. Тогда единственной стороной или сторонами для согласия на миротворческую миссию являются ОРДЛО. И тогда нам остаётся договариваться только с этой стороной конфликта о миротворческой миссии, официально признавая их стороной. То есть косвенно подтверждая таким образом, что это внутренний гражданский конфликт. Здесь нужно будет искать выход. Без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют", - подчеркнул Марчук.

"Четвёртое, голосование в Совбезе скорее всего Россия заблокирует. Голосование Генеральной Ассамблеей ООН по такому вопросу очень проблематично. Не говоря уже о численности Миссии, бюджете и уровне её вооружённости. Хотя возможно. Пятое, допустим, что все эти проблемы решены положительно для Украины. Тогда Совбез ООН формирует передовую группу специалистов, которая выезжает на место и очень детально изучает поле своей будущей деятельности. Её доклад подробно обсуждается в Совбезе и определяется численность Миссии, её бюджет, ротация и страхование персонала, уровень вооружённости, и другие детали. Например, Миссия берёт под контроль всю контактную линию (426 км.) и неконтролируемый Украиной участок госграницы (406 км.700 м.)? Или как то иначе? Какая тогда должна быть численность и бюджет такой
Мисси? Она получае доступ до любых объектов и учасков на временно оккупированной территории? Шестое, какими правовыми нормами, уставами, законами будет регулироваться применение оружия членами миссии на территории Украины, особенно на поражение (понятно, что будет выписано, что только в целях самозащиты). В принципе, международная практика есть. Но как будет в украинском случае? Кто будет расследовать факты неправомерного применения оружия членами Миссии, особенно, с летальными исходами", - отметил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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"Седьмое, после утряски всех этих вопросов Совбез ООН обращается к странам членам ООН, которые как правило имеют опыт миротворческой деятельности, выделить определённое количесво военнослужащих определённых воинских специальностей для этой миссии с командиром. Руководство этих стран согласовывает своё решение с местным парламентом. Процедуры разные, но согласие парламентов обязательное. Восьмое, создается командование Миссии, которое активно участвует в формировании контингента Миссии. Я уверен, если Россия согласится на эту миротворческую миссию, она будет настаивать не только включить её контингент в состав Миссии, но и ввести своего представителя в состав командования Миссии. Если Россия не сторона конфликта, а это скорее всего будет условием России на эту Миссию, тогда никаких аргументов для возражения о включении ее контингента и представителя в командовании Миссии нет. Девятое, поскольку Миссия будет действовать де-юре на территории Украины (в том числе и за линией фронта) то Украина, как инициатор Миссии, должна взять на себя определённые обязательства по обеспечению нормальной деятельности Миссии. Какие? Ну и десятое, - очень проблематичным является предположение о том, что главной задачей Миссии будет обеспечение выборов на оккупированной территории. В этой теме не меньше вопросов чем в перечисленных", - резюмировал Марчук.
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може краще розвалу рососії почекати, як що стільки проблем?!
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чого так?! сересер як розвалився?, а росося міцніша!
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А "сересер" це і була трансформація Росії ... При царі одна , при совках - трохи інша ,а зараз - ще трохи інша , але завжди - одна імперія ...
Забудьте вже про розвал - навіть захід цього ніколи не допустить , не кажучи вже про ...
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Российский драматург и режиссёр Иван Вырыпаев публично призвал своих коллег не пожимать руки щукурю- куйло и не фотографироваться рядом с ним. В очередной раз нерукопожатый млять!
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К сожалению - это так. Убивать дракона нам прийдётся самим.
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Поторопитесь, а то этот дракон уже сдыхает в муках. Пристрелите, чтобы не мучался.
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Ошибаетесь, сильно ошибаетесь. У дракона выпадут зубы только когда нефтедоллары кончатся. Или если ему сильно дадут по зубам . Или если дракончик плешивый сдохнет. Иначе- никак.
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Если затявкал марчук то значит с миротворцами ООН без кацапов против кацапов все на самом деле складывается и при чем по всем международным законам...
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Решение о вводе миротворцев принимает Совбез ООН. Какая вероятность, что кацапы не наложат вето на решение без их участия?
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Да 100%, но только если:
1) миротворцы будут на линии фронта а не на границе.
2) в миссии будут военные РФ.
3) РФ официально будет признана непричастной к конфликту.

А оно Украине надо?
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от як раз у Придністровї , вони , в якості миротворців зараз і знаходяться - вже 25 років !
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Абсолютно не надо, разве только полицейская миссия ЕС, о которой говорил изначально Порошенко. Там не надо согласия Совбеза. В Косово так и не смогли навести порядок пока в 2008 не пошли именно таким путём. А миротворцы толклись с 1999 без толку, так как там кацапы мешали.
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Путин КГБ, Марчук КГБ.Сразу видно на чью мельницу льет воду Марчук.
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Короче понятно что ето тупиковое направление с возможными не хорошими последствиями для Украины на несколько десятилетий. Проще метр за метром вытеснять рашистов с нашей земли пускай ето займет хоть пять лет.
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а, как же пэрэмырря? Против гаранта прешь?))
Да, "альтернативы минским договорнякам нет"
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Ты знаешь, пэрэмырря меня как и уверен Украину устраивает полностью. С единым НО!!! Нужно день и ночь не только отвечать врагу артиллерией чтобы аж шахтеров с углем наружу выбрасывало, а и давать хорошие привентивные удары и потихоньку сунуться к границе. И я уверен что никто не посмеет упрекнуть Украину в том что она освобождает свою же землю.
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ответил доходчиво на всю ситуацию с миротворцами
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кто-то может внятно объяснить как они все там будут преодолевать вето рашки??? каким образом?? к чему это бесконечное размусоливание темы "миротворцев"?
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как я понимаю, Федерашка согласится только тогда когда ее контингент будет тоже записан в миротворцы. Кроме того потом Рашка сделает такой же ход как и в Косово, займет своим контингентом удобную ей территорию (например переход возле границы) несмотря на карты согласованные в ООН. Для своей ваты будут трубить очередную победу и многоходовочку Хуйла.
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а гаранту нравится, но также не нравится это кремлю...ты агентесса кремля?)
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Это правильно, запустите чужие войска, потом не избавитесь.
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никто нам не поможет
да и нужно ли???
мы ни чичики, которые борются с врагом своим на нашей територии, да под нашей защитой
мы свою землю защищаем!!!!
и этим все сказано
а кацев антанта и так нашими руками и кровью Украинцев душит
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Толк от миссии ООН может быть примерно как от миссии ОБСЕ. Поэтому лучшее предложение - заявить на Совбезе ООН, что мы забираем своих миротворцев из всех горячих точек. А после этого пускай сам Совбеза ищет выход из этой ситуации и предлагает миротворцев.
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Весной будет четыре года войны . Десятки тысяч погибших . Пора прекратить всю торговлю с рашей , ввести визовый режим , чтобы все наши избранники работали на Украину , вот тогда и введут миротворцев ООН .
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Ну введуть. Шо далі? Не будуть же вони там вічно, а вийдуть - знов почнеться хуйлопамагі.
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В противостоянии с Россией на Донбассе - мы победим лишь тогда , когда наша украинская власть перестанет нам врать . В смысле врать вообще . Вот это и есть ключ к победе не только над Россией в вопросах Крыма и Донбасса , но и во всех остальных вопросах вместе взятых . Нельзя одержать верх над противником , когда твои "генералы" тебе врут . Это понятная для любого разума аксиома . )
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ну если так рассуждать, то мы никогда не победим(ну по крайней мере в ближайшем будущем)
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Я так не "рассуждаю" , это правило , как в математике . Возможно ли построить счастливую семью , где обманывают ? Возможно ли достигнуть успехов в бизнесе , когда твои компаньоны с тобой нечестны ? и т.д. Вот именно поэтому мы пока не имеем возможности победить врага , как внутреннего , так и внешнего .
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Может вернуться к рассмотрению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ?
И на Лугандонию массированно забросить информацию, что она их будет защищать от "хунты", чем противопоставить "руководству" Лугандонии....
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Мы вырастили паразита в собственном теле... Почему никто не дал звиздюлей тем подземным "пролетариям" которые были горазды касками под Радой стучать?? Если у них небыло денег,- то на какие деньги они приехали и вопили много дней что "донбасс всех кормит"??? Кто проплатил банкет? Кто им вбил в их пустые бошки, - что они значительнее хлебороба с Винницы??? Почему они решили, что их труд тяжелее труда водителя ночного автобуса?? Нужно было сразу ОМОН и надавать по сусалам.. Не хотите рубить уголь за эти деньги - так идите на .уй.. И дома своей жене и детям обьясняйте - почему ваш труд внезапно стал страшно тяжёлым, а потому- они сидят без хлеба.... И чем ваш труд с льготной и досрочной пенсией тяжелее труда колхозного тракториста... Надо было сразу по мордасам, гопники бы сразу и заткнулись... Теперь лечить труднее.. НО МОЖНО!!!!
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Та всі знають,що звягільський їх тоді возив.Не собі вони тоді вимутили преференцій,а Герою України фімі звягільському.
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Не включайте дурака. Лично меня никто никуда не повезёт . А они - СОГЛАСИЛИСЬ чтобы их возили....
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Не газуй,бо принижу й ображу.Я не казав,що він їх возив силоміць.Легше каскою попід радою стукати,ніж відбійником у забої або дрючками по фімі.
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Ты меня унизиш и обидиш??? Ты себе льстиш.... Побольше включай разум БОЛТИВЕЦ...
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Будем честны - профессия шахтёра на порядок тяжелее чем у тракториста.
1) риск погибнуть у шахтёра как бы не выше чем у полицейского
2) на глубине творится настоящий ад. Высокая температура, влажность, постоянная раздражающая влажную кожу пыль. Много физически тяжёлой работы.
Водитель по сравнению с этим - как на курорте.
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Вообще он перечислил реальные проблемы, но при этом не сказал каким видит выход из ситуации с миротворцами. А личность его неоднозначная.
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После бойни в Руанде, говорить об ооновских миротворцах я бы не стал..
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Расскажи об той истории. Это будет поучительно для многих.
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Плохая история..1994, апрель..Хуту начали вырезать тутси..Порядка 800 000 жертв..Ооновские войска(бельгийцы, после потерь) частично покинули страну.. Французы эвакуировали своих чернокожих граждан и то же умыли руки..Остался один канадский полковник Даллер с горсткой африканских миротворцев..Спас многих..но.........................
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Вот и пример, что миротворцы ООН ничего не решают. Лучше бы своих вернули и платили бы им такие же деньги.
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Они могли, но руководство давало команды в духе: "не поддаваться на провокации", "вы преувеличиваете опасность"..да, когда его отстранили, то африканские миротворцы (к сожалению не помню их национальность) несли его к самолёту на руках..и ещё он сказал примерно следующее (после бегства бельгийцев и слив французов), что его отец, который проливал кровь за освобождение Европы от нацистов, перевернулся в гробу от трусости европейцев..
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Пан марчук в свое время активно способствовал распродаже оружия, которое осталось в Украине после СыРыСыры. Однако только очень наивные люди верили в начале 90-х, что паРАША при удобном случае не нападет на Украину!!! А теперь строит из себя эксперта!
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С такими темпами,как стремится пэтюня,никакой миссии и близко на Донбассе не будет.А пэтюню всё устраивает,как и ху..ла.
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введение миротворцев ООН на Донбас автоматические переведет российских оккупантов в статус "миротворцев", как єто уже ранее происходило в Приднестровье, Абхазии и Осетии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(1994%E2%80%942008)

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с подобной инициативой могут виступать либо кончение дебили, либо предатели, либо кремлевская агентура

что касается Марчука, которий "Пройшов усі службові щаблі КДБ УРСР: від молодшого лейтенанта до генерала. Генерал армії України (звання присвоєно указом Президента України 23 березня 1994 р.), єта фсбшная консервная банка разряду дебилов он явно не относится и прекрасно знает на чью мельницу льет воду
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Можно по разному относиться к Марчуку, но в данном случае он все изложил толково и доходчиво. И выход у нас, равно как и три года назад, только один - страна должна переориентироваться полностью на войну. Но для этого нужно прекратить воровать и консолидировать политические силы вокруг будущего государства.
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страна должна переориентироваться полностью на войну
========
На войну с кем?
С Россией - тогда объявляйте войну (упаси Б., конечно)

С ОРДЛО - тогда это признание конфликта внутренним.
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Рюссишэ Швайны объявили войну Украине 1 марта 2014 года на торжественном заседании ДурьДумы,,Валя Матвиенко аж прыгала от ЭКСТАЗА,за проголосавло 288 ХМЫРЕЙ...ПАСКУДЫ плять..
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Решение по Югославии было быстрым и решительным....,выгнали рюсскае быдло метлой...
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Марчук раб кучми.Все настільки по-новому,що до довершеності композиції не вистачає овоча на посаді прем'єра.... Вся кучмота там,де й була.
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Марчук старый КГБ-шник в этом хорошо разбирается, я ему верю.
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Неужели вы не понимаете если бы Запад сильно захотел,разве не развалил эти остатки Совьетико?????Наивные,Западу это не выгодно,ибо Рашка распадется на Богвесть сколько республик,Уланов,Царств и просто Краев.А кому достанется ядерная дубина?Придется дело иметь с лвадцаткой недогосударст а так хоть с Идиотом но с одним!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Для нашего случая это будет не совсем просто", - Марчук указал на проблемы на пути введения миротворцев ООН на Донбасс
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