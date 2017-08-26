 "Для нашего случая это будет не совсем просто", - Марчук указал на проблемы на пути введения миротворцев ООН на Донбасс

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"О миротворческой мисси ООН на Донбасс. Что нужно учитывать. Во первых, приглашение иностранных воинских подразделений с оружием на территорию Украины согласно нашему законодательству возможно только с согласия Верховной Рады. Миротворцы ООН это вооруженные люди, причём не только стрелковым оружием, но и как минимум бронетранспортёрами. Уровень вооружённости этой миссии будет подробно выписан в мандате. Второе, страна, инициирующая направление такой Миссии, должна очень подробно аргументировать своё предложение. Для нашего случая это будет не совсем просто. Если мы в предложении укажем агрессию России это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют. Если мы не указываем агрессию России, значит у нас внутренний гражданский конфликт и тогда миротворцы могут участвовать", - указал он.
"Третье, обязательно нужно согласие сторон. Для нас ОРДЛО не являются стороной. Для нас стороной является Россия, как страна агрессор. Согласится Россия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ В. Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу - "ихтамнет". Возможно с Россией есть предварительная договорённость, что она полностью выводит из Донбасса свои регулярные, но безшевронные войска и там остаётся только два армейских корпуса ОРДЛО. И тогда де-факто и якобы и де-юре России там нет. Тогда единственной стороной или сторонами для согласия на миротворческую миссию являются ОРДЛО. И тогда нам остаётся договариваться только с этой стороной конфликта о миротворческой миссии, официально признавая их стороной. То есть косвенно подтверждая таким образом, что это внутренний гражданский конфликт. Здесь нужно будет искать выход. Без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют", - подчеркнул Марчук.
"Четвёртое, голосование в Совбезе скорее всего Россия заблокирует. Голосование Генеральной Ассамблеей ООН по такому вопросу очень проблематично. Не говоря уже о численности Миссии, бюджете и уровне её вооружённости. Хотя возможно. Пятое, допустим, что все эти проблемы решены положительно для Украины. Тогда Совбез ООН формирует передовую группу специалистов, которая выезжает на место и очень детально изучает поле своей будущей деятельности. Её доклад подробно обсуждается в Совбезе и определяется численность Миссии, её бюджет, ротация и страхование персонала, уровень вооружённости, и другие детали. Например, Миссия берёт под контроль всю контактную линию (426 км.) и неконтролируемый Украиной участок госграницы (406 км.700 м.)? Или как то иначе? Какая тогда должна быть численность и бюджет такой
Мисси? Она получае доступ до любых объектов и учасков на временно оккупированной территории? Шестое, какими правовыми нормами, уставами, законами будет регулироваться применение оружия членами миссии на территории Украины, особенно на поражение (понятно, что будет выписано, что только в целях самозащиты). В принципе, международная практика есть. Но как будет в украинском случае? Кто будет расследовать факты неправомерного применения оружия членами Миссии, особенно, с летальными исходами", - отметил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
"Седьмое, после утряски всех этих вопросов Совбез ООН обращается к странам членам ООН, которые как правило имеют опыт миротворческой деятельности, выделить определённое количесво военнослужащих определённых воинских специальностей для этой миссии с командиром. Руководство этих стран согласовывает своё решение с местным парламентом. Процедуры разные, но согласие парламентов обязательное. Восьмое, создается командование Миссии, которое активно участвует в формировании контингента Миссии. Я уверен, если Россия согласится на эту миротворческую миссию, она будет настаивать не только включить её контингент в состав Миссии, но и ввести своего представителя в состав командования Миссии. Если Россия не сторона конфликта, а это скорее всего будет условием России на эту Миссию, тогда никаких аргументов для возражения о включении ее контингента и представителя в командовании Миссии нет. Девятое, поскольку Миссия будет действовать де-юре на территории Украины (в том числе и за линией фронта) то Украина, как инициатор Миссии, должна взять на себя определённые обязательства по обеспечению нормальной деятельности Миссии. Какие? Ну и десятое, - очень проблематичным является предположение о том, что главной задачей Миссии будет обеспечение выборов на оккупированной территории. В этой теме не меньше вопросов чем в перечисленных", - резюмировал Марчук.
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Забудьте вже про розвал - навіть захід цього ніколи не допустить , не кажучи вже про ...
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1) миротворцы будут на линии фронта а не на границе.
2) в миссии будут военные РФ.
3) РФ официально будет признана непричастной к конфликту.
А оно Украине надо?
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Да, "альтернативы минским договорнякам нет"
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да и нужно ли???
мы ни чичики, которые борются с врагом своим на нашей територии, да под нашей защитой
мы свою землю защищаем!!!!
и этим все сказано
а кацев антанта и так нашими руками и кровью Украинцев душит
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И на Лугандонию массированно забросить информацию, что она их будет защищать от "хунты", чем противопоставить "руководству" Лугандонии....
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1) риск погибнуть у шахтёра как бы не выше чем у полицейского
2) на глубине творится настоящий ад. Высокая температура, влажность, постоянная раздражающая влажную кожу пыль. Много физически тяжёлой работы.
Водитель по сравнению с этим - как на курорте.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8_(1994%E2%80%942008)
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с подобной инициативой могут виступать либо кончение дебили, либо предатели, либо кремлевская агентура
что касается Марчука, которий "Пройшов усі службові щаблі КДБ УРСР: від молодшого лейтенанта до генерала. Генерал армії України (звання присвоєно указом Президента України 23 березня 1994 р.), єта фсбшная консервная банка разряду дебилов он явно не относится и прекрасно знает на чью мельницу льет воду
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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На войну с кем?
С Россией - тогда объявляйте войну (упаси Б., конечно)
С ОРДЛО - тогда это признание конфликта внутренним.
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