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 Украинский боксер Деревянченко выборол право на бой за титул IBF

деревянченко

Украинский боксер-средневес (до 72,6 кг) Сергей Деревянченко победил в Майами экс-первого номера по версии IBF багамца Туреано Джонсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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31-летний украинец отправил соперника в эффектный нокаут в 12-м раунде. Джонсон только в первых двух раундах вел бой на равных, но с третьего раунда Деревянченко имел преимущество, нанося сопернику многочисленные удары.

Благодаря этой победе Деревянченко стал обязательным претендентом на бой за титул IBF. Действующий обладатель - казахстанец Геннадий Головкин. 16 сентября он проведет защиту этого и еще трех своих поясов против мексиканца Сауля Альвареса.
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Справжній українець і патріот з Феодосії! Коли його намагалися приписати до росії на boxrec, Сергій негайно звернувся, щоб виправили, що він українець і до кацапів не має жодного відношення!
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Наши спортсмены в последнее время чрезвычайно радуют. Молодцы, ребята, вы настоящие украинские козаки! Радуйте нас, болельщиков и фанатов, и далее и прославляйте своими победами Украину!!!
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинский боксер Деревянченко выборол право на бой за титул IBF
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