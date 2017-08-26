 Украинский боксер Деревянченко выборол право на бой за титул IBF

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
31-летний украинец отправил соперника в эффектный нокаут в 12-м раунде. Джонсон только в первых двух раундах вел бой на равных, но с третьего раунда Деревянченко имел преимущество, нанося сопернику многочисленные удары.
Благодаря этой победе Деревянченко стал обязательным претендентом на бой за титул IBF. Действующий обладатель - казахстанец Геннадий Головкин. 16 сентября он проведет защиту этого и еще трех своих поясов против мексиканца Сауля Альвареса.
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