 Москва просит Кишенев не обсуждать в ООН вывод войск РФ из Приднестровья, - посол Молдовы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Негуца заявил, что накануне он передал правительству Молдовы один из тезисов заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который заключался в том, что "есть просьба от России, чтобы Молдова не настаивала на включении".
"Меня поблагодарили за то, что я передал весь этот разговор. И, конечно, в эти дни необходимо принять решение", - сказал Негуца.
Напомним, в июле парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.
Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
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Як саме , коли ? Де українська заява в ООН ?
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2 - Україна (як і РФ) гарант вригулювання "придністровського конфлікту" - читайте документи ... А головне - це НЕ внутримолдовский конфликт , а така ж сама агресія РФ , як і на Донбасі , бо за такою логікою і в Україні відбувається "внутрішній конфлікт" ? Так РФія про це весь час і каже !
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русня в тайгу вывезут а норы в вечной мерзлоте зеленые хуйлозайцы сами выроют.
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Наверное врут те, кто утверждают,что туда идут обозы с оружием.
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1. Армения (Нагорный Карабах)
2. Беларусь, пока ничего не было, Батько отсасывает у Хуйла постоянно.
3. Казахстан Теракты пошли с 2011 года.
4. Киргизия Теракты пошли с 2002 года
5. Таджикистан.война: 1992-1997, постоянные теракты.
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Например, сначала насильственно запрещают царскими указами вести богослужения и печатные издания на беларуском языке, а потом - рускоязычное население, а не беларусы...
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Муравьёв-Вешатель: "Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп.".
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При этом вывести свою военную технику и вооружения, дислоцированные в приднестровье, согласно Стамбульским соглашениям 1999 года. Как видим , воз и ныне там.
И после этого Украина с этим шайтанатом заключает минские договоренности и перемирия...
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Игезо умничает на Цензоре.
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Ну и какое РЕШЕНИЕ?
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пісец вже скоро?!
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Решат - выгнать. Украина - обязана перекрыть Границу с бандитским "анклавом"!
Решат - терпеть. Украина - обязана перекрыть Границу с бандитским "анклавом"!
В любом случае, основное решение за Украиной!
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И зная дипломатию рашки - больше вериться во второе.
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Ой вэй....
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