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Все про:армия РФ (6775) Молдова (863) ООН (2169) Приднестровье (384)

 Москва просит Кишенев не обсуждать в ООН вывод войск РФ из Приднестровья, - посол Молдовы

армия рф

Посол Молдовы в России Андрей Негуца заявил, что Москва попросила Кишинев отказаться от планов поднять на Генеральной ассамблее ООН тему вывода иностранных военных со своей территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: МИД РФ вызвал посла Молдовы из-за инициативы о выводе российских войск из Приднестровья

Негуца заявил, что накануне он передал правительству Молдовы один из тезисов заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который заключался в том, что "есть просьба от России, чтобы Молдова не настаивала на включении".

"Меня поблагодарили за то, что я передал весь этот разговор. И, конечно, в эти дни необходимо принять решение", - сказал Негуца.

Напомним, в июле парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поддерживает инициативу Молдовы выдворить российских военных из Приднестровья,- Фриз

Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
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Если молдаване уступят кацапскому шантажу то будят сидеть с кацапской армией и Приднестровьем до нового пришествия.
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Якщо Україна їх не підтримає (а вона не підтримає) молдавани , звичайно , поступляться !
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Украина их уже поддержала. А без транзита через Украину группировка очень слабенькая - долго не продержится даже без военных действий. Там немного в другом проблема. В самом молдавском обществе и отношении его к ПМР в общем и к Бендерам в частности.
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Украина их уже поддержала.

Як саме , коли ? Де українська заява в ООН ?
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Какая заява? Никакой заявы ни от Украины ни от Румынии не будет. Это внутримолдовский конфликт . Поддержка заключается в блокаде ордынского контингента с нашей стороны.
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1 - ніякої блокади "ордынского контингента с нашей стороны" немає ...
2 - Україна (як і РФ) гарант вригулювання "придністровського конфлікту" - читайте документи ... А головне - це НЕ внутримолдовский конфликт , а така ж сама агресія РФ , як і на Донбасі , бо за такою логікою і в Україні відбувається "внутрішній конфлікт" ? Так РФія про це весь час і каже !
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Молдова должна добиваться в ООН признания РФ агрессором
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а чо так?не успели палатки в поле поставить для изгоняемых?
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какие палатки?
русня в тайгу вывезут а норы в вечной мерзлоте зеленые хуйлозайцы сами выроют.
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давай обьединим...на вечную мерзлоту-но в палатки .по рукам?
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НЕ ВЕРТЕ ИМ,КАК ВСЕГДА ОБМАНУТ.ЭТО В ИХ КРОВИ СИДИТ- ОБМАНЫВАТЬ!!!!
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Мне интересно как Мацква снабжает свои войска в Приднестровье?Молдова врядли пропускает туда кацапских солдат и обозы с провиантом и оружием,Педро вроде говорил про блокаду.Кто то нам брешит,не подскажите кто?
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Разве петрушеску когда соврал?
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НИКАДА, ОН САМЫЙ ПРИКОЛЬНЫЙ ПРЕЗ, РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПРЭЗЫДЭНТУ МЫРУ!!))
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Оружия там и так выше крыши. Продовольствие невозможно контролировать, так как ПМР торгует и с Молдовой и с Украиной. А вот с ротациями у них проблемы пошли. Раньше они тупо ротировали когда хотели и кем хотели через Украину. Сейчас только через кишиневский аэропорт по утвержденным с Молдовой спискам в определенное время оптом . Ну и Молдова нередко чистит эти списки от фсб-гру.
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В Тирасполе на хранении танки, боевые бронемашины, зенитно-ракетные комплексы, установки залпового огня, артиллерийские орудия, разведывательные машины, автомобили, инженерная техника и 1 300 тонн инженерных боеприпасов, десятки тысяч автоматов, пулемётов и пистолетов. Это был стратегический арсенал западного военного округа совка. Плюс сюда же были вывезены все арсеналы с Чехословакии, Германии и т.д.
Наверное врут те, кто утверждают,что туда идут обозы с оружием.
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А на хрена Мацкве войска в Приднестровье????? Кремль защищать??
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Забыл еще страны с военными базами РФ:
1. Армения (Нагорный Карабах)
2. Беларусь, пока ничего не было, Батько отсасывает у Хуйла постоянно.
3. Казахстан Теракты пошли с 2011 года.
4. Киргизия Теракты пошли с 2002 года
5. Таджикистан.война: 1992-1997, постоянные теракты.
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Гопник Вася, отжавший чужую мобилу, просил на суде не поднимать вопрос о возвращении чужого имущества.
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Что-то начинает напоминать торговлю Лукашенко за преференции и кредиты от паРаши...
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Сейчас еще паРашники свои войска и в Беларуси оставят.
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Создание прецедента о выводе и сопутствующей аргументации, если есть действительно делание вывести, а не идёт торговля с паРашей, очень на многое повлияет и касательно всех оккупированных паРашей территорий...
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прелестно! москва просит, уже не требует. осталось немного подождать, когда она будет умолять...
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"Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население Источник: https://censor.net.ua/n453037 "

Например, сначала насильственно запрещают царскими указами вести богослужения и печатные издания на беларуском языке, а потом - рускоязычное население, а не беларусы...
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То же самое было в Украине.Эмский указ.Валуевскмй циркуляр.Жгли библиотеки в Киеве, а украинский язык называли наречием и говорили, что его не существует.Но как-то выжил и после стольких лет гонений имеет довольно неплохие позиции.
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Чем больше давление, тем сильнее сопротивление, физика.
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Потому давление и держат на приемлемом уровне, чтобы не произошло взрыва...
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Можно не сомневаться, что паРаша проводила одинаковую оккупационную политику.

Муравьёв-Вешатель: "Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп.".
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У меня паРаша всегда ассоциировалась с враньем, грязью, подлостью и гнилым нутром рядового парашника.Шовинистическая , имперская мразь, которая сидит по уши в дерьме и всегда пытается сунуть свой грязный пятак к соседям и нагадить им...Вот это и есть самый настоящий кацап.В мире нету никакой так называемой " русофобии ".С ненавистью и презрением к кацапам относятся практически все по делу.Ибо другого отношения эти животные не заслужили.
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Там немного другая история. Север ПМР - исторически украинские земли часть южного Подолья (Рыбница, Каменка). Дальше идет заселенное всеми подряд южное ПМР, которое до конца 18 века было татарским. Тирасполь интенсивно развивали в советское время и там очень много выходцев из орды. Они и были русскоязычными. В 1918-1940 это была Молдавская АССР в составе Украинской ССР. Когда в 1940 году у румын отобрали захваченную в 1918 году Бессарабию, создали Молдавскую ССР , а Украине отдали взамен южную Бессарабию. При этом городское молдавское население Бендер и Кишинева хорошо "прочистили". А их место заполнили выходцы из орды. Когда СССР разваливался румыны хотели опять забрать Молдову. На Приднестровье им было в общем начхать, но Бендеры - это молдавский город. Вот из-за Бендер и началась война.
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Другой истории у паРаши не существует, ещё Иван Грозный (у беларусов, они же - литвины, назывался Жахлiвы) вырезал города Псков и Новгород, т.е. центры управления. Надо учитывать, что города тогда были не нынешние, т.к. тогда население было преимущественно сельским.
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Москва обещала ОБСЕ вывести свои войска из региона до конца 2002 года

При этом вывести свою военную технику и вооружения, дислоцированные в приднестровье, согласно Стамбульским соглашениям 1999 года. Как видим , воз и ныне там.
И после этого Украина с этим шайтанатом заключает минские договоренности и перемирия...
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Лиля констатирует факт самообмана, а предлагать должны те, кто за это получает деньги.Ни разу договоренности не были выполнены, скажите ,что они безальтернативны.
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тогда игезо констатирует факт слишком малой информированности лилии и ее непонимание ситуации...
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А само (сам , сама ?) игезо не констатує факт незаконності самого т.зв "мінського процесу" ?
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Нет, конечно, игезо ведь не стоит живым щитом на передовой.
Игезо умничает на Цензоре.
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Гнать со всех сторон кацапов нужно в Якутию,..пускай петухов лепят.....просить должны репоеды на коленях
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Цензор,КИШИНЁВ,а не Кишенёв,у вас там вообще с тремя классами тролли?
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Цензоровские недоучки думатЪ эта однокоренное с "кишеня" (укр.).
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""Меня поблагодарили за то, что я передал весь этот разговор. И, конечно, в эти дни необходимо принять решение", - сказал Негуца.Источник: https://censor.net.ua/n453037"
Ну и какое РЕШЕНИЕ?
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Інакше атвєтят адекватно: давитимуть молдавське вино трахтором.
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а вы че думаете кацапня по форумам разоряется -хочет и нам указывать
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К чему эта просьба россии? Они давно были обязаны убрать свои войска. Если Молдова пойдет на поводу хуйла, то никогда не выберется из российского болота.
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значить, Хуйло знає, що буде біда і пока просють, що ж скаже Молдова?
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Я тоже считаю, что русские и все что с ними связано (в том числе и язык), принесли много горя в нашу страну. Но если уж пишете на русском, то не делайте такие позорные ошибки... КишИнев.
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Решение за Молдовой!
Решат - выгнать. Украина - обязана перекрыть Границу с бандитским "анклавом"!
Решат - терпеть. Украина - обязана перекрыть Границу с бандитским "анклавом"!
В любом случае, основное решение за Украиной!
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звучить як - "..........головорез просит жертву не кричать ......."
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Россиян Молдова может эвакуировать через порт . Дело за Молдовой .
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Москва просит а Кишинёв их в "дутел фулу" посылает.
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Будка скаже що альтернативи нема, "тамжеш наши люди торгуют. никак перекривать низзя. гешефт неприкасаєм".
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Как богат депломатический язык. Молдова говорит "просила", а на рашка тв говорят "а не ох-ли ли вы" и "мы ваше мнение о наших войсках на х-ю вертели".
И зная дипломатию рашки - больше вериться во второе.
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"И зная дела рашки" - так точней будя. Более в корень.
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кацапскую погань гнать со всех оккупированних территорий
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На колінах просить?Чи привставши трішки просить?)))
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Этой бумагой надо было задницу подтереть , давить касапов по всем фронтам !
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Украина от этого вывода российских войск ничего хорошего не будет иметь-пока россияне зажаты с двух сторон украинскими с одной и молдавскими с другой .Они в ловушке но если всю эту массу боевой техники да боеприпасов плюс десять тысяч вояк перекинут в наш Крым ,усилят группировку войск и нам одним останется иметь с ними дело. Пускай там сидят в полной изоляции да и рано или поздно все это имущество кому то достанется .
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На одно направление вероятного удара будет меньше.
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А еще за транзит россияне нам платят не малые деньги.
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Господа!Гоните путинское войско из Приднестровья и как можно быстрее это рассадник зла и смерти не ведитесь на всякие уговоры кремля все это обман!
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Кешенев )))))) Кеша , не узнаю вас в гриме ???? Юрий Никулин ?? Сергей Бондарчук ??? Инакейтий Смоктуновский !!!! Кеша !!!! цензор , лучше назовите - КИШИНГТОН !!!!
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Москва просит Кишенев...(заголовок). Цензор, а кто такой КишЕнев?
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приднестровцы - ЗДАВАЙТЕСЬ !!!! вам - П...ДА !!!! штиу ЛИМБА ноастрэ ?????
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цензор , столица МОЛДОВЫ называется КИШИНЭУ !!!! цензор НЕДОКУРИВШИЙ букварь )))))
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Сидят и срут на чужой территории и просят закрывать на это глаза. Верх наглости
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цензор - фоеверде БУСУЁК .....тра-лааа-ла-ла-ла !!!!)))))
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приднестровцы , там это.....31 августа в Молдове праздник - ЛИМБА НОАСТРЭ !!!! учите пока не поздно ....
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Украина прям как в осаде , с Востока находится оккупированная проклятыми российскими фашистами )(уйла бандитская резервация " лугандония - ордло" . С Юга тоже временно оккупированная кремлёвскими фашистами и ставшей фашистской резервацией Украинская АРК. На Западе эта фашистская кацапская лапотная нечисть оккупировала Приднестровье. Ну а на Севере Украины расположена фактически полуколония российской фашистской педерации паРаши, бывшая когда то суверенным государством Беларусь которая напичкана по зарез фашисткой ордой )(уйла которая тоже сильно угрожает украинскому государству. Отжж Украине надо срочно разруливать такую ужасную ситуацию, освобождать свою родную но временно оккупированной проклятыми кремлёвскими фашистами украинскую землю Крыма и Донбасса. И конечно помочь братским соседним народам Молдовы и Беларусь восстановить свою территориальную целостность государственность и изгнать лютого кровавого врага российских оккупантов.
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Кто такой, этот "Кишенев"? В школу, блядь, ходили?
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в приднестровье 3 государственных языка , а говорят все на руцком !!!! народ , там такой АНКЛАВ - ЗАПОВЕДНИК !!!! не дай Бог там побывать !!!! молодые бабы ВСЕ в Турции !!! мужики в горячих точках МИРА !!!! из населения СТАРИКИ , ДЕТИ , и ИНВАЛИДЫ !!!! ну и белая кость - гос. служащие ДЕРЕБАНЮЩИЕ русские ПОДАЧКИ !!!!
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Если кацапы просят не обсуждать - непременно надо обсуждать!
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Молд только писюн может без Рашки отсосать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМосква просит Кишенев не обсуждать в ООН вывод войск РФ из Приднестровья, - посол Молдовы
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