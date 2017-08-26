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 Две женщины подорвались на взрывном устройстве в зоне АТО, - СММ ОБСЕ

блокпост

В зоне проведения антитеррористической операции две женщины подорвались на взрывном устройстве возле блокпоста ВСУ.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Медработники больницы подконтрольного правительству г. Волноваха (53 км к югу от Донецка) сообщили наблюдателям, что две женщины - 60 лет из Донецка и 56 лет из подконтрольного "ДНР" г. Харцызск (26 км к востоку от Донецка) - были ранены в результате срабатывания взрывного устройства вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины к северу от подконтрольного правительству пос. Березовое (31 км к юго-западу от Донецка)", - говорится в сообщении.

По словам медперсонала, женщины ехали в подконтрольные правительству районы на автобусе, и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста, где 56-летняя женщина задела взрывное устройство, от взрыва которого она получила осколочные ранения ног, туловища, рук и головы.

Они сообщили, что вторая женщина в то время находилась на расстоянии около 20 м от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени.

Медработники сообщили, что военнослужащие оказали женщинам первую медицинскую помощь на месте происшествия, а затем карета скорой помощи доставила их в больницу. Медперсонал также отметил, что состояние обоих женщин удовлетворительное.

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В посадку пошли с табличкой "мины" ? Проклятое путло , это на твоей совести .
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сколько еще десятков лет, после освобождения ,там люди будут взрываться - просто ужас
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