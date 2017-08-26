 Две женщины подорвались на взрывном устройстве в зоне АТО, - СММ ОБСЕ

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.
"Медработники больницы подконтрольного правительству г. Волноваха (53 км к югу от Донецка) сообщили наблюдателям, что две женщины - 60 лет из Донецка и 56 лет из подконтрольного "ДНР" г. Харцызск (26 км к востоку от Донецка) - были ранены в результате срабатывания взрывного устройства вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины к северу от подконтрольного правительству пос. Березовое (31 км к юго-западу от Донецка)", - говорится в сообщении.
По словам медперсонала, женщины ехали в подконтрольные правительству районы на автобусе, и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста, где 56-летняя женщина задела взрывное устройство, от взрыва которого она получила осколочные ранения ног, туловища, рук и головы.
Они сообщили, что вторая женщина в то время находилась на расстоянии около 20 м от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени.
Медработники сообщили, что военнослужащие оказали женщинам первую медицинскую помощь на месте происшествия, а затем карета скорой помощи доставила их в больницу. Медперсонал также отметил, что состояние обоих женщин удовлетворительное.
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