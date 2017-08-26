 Украина поднялась в кредитном рейтинге Moody's и получила позитивный прогноз

Об этом сообщает

со ссылкой на

агентства.

Moody's также изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".

Такие положительные сдвиги в рейтинге стали результатом структурных реформ в государстве. Согласно анализу Moody's, именно они могут помочь правительству справиться с долговой нагрузкой. Не последнюю роль также сыграло и улучшение позиции страны на внешних рынках.

Дальнейшие реформы в Украине могут привести к улучшению надежности его внутреннего и внешнего долга.

"Такой импульс реформ также поддержит возобновление доступа Украины к мировым рынкам капитала, что облегчит путь к рефинансированию крупных выплат по внешнему долгу, которые наступят, начиная с 2019 года", - отмечается в сообщении Агентства.

Но нынешний рост рейтинга ограничен лишь одной ступенью - с Caa3 до Caa2. Причиной является внешний долг страны, выплаты по которому начнутся через несколько лет и потребуют значительного финансирования в иностранной валюте, сообщило агентство Moody's.

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