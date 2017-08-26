 Украина поднялась в кредитном рейтинге Moody's и получила позитивный прогноз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт агентства.
Moody's также изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".
Такие положительные сдвиги в рейтинге стали результатом структурных реформ в государстве. Согласно анализу Moody's, именно они могут помочь правительству справиться с долговой нагрузкой. Не последнюю роль также сыграло и улучшение позиции страны на внешних рынках.
Дальнейшие реформы в Украине могут привести к улучшению надежности его внутреннего и внешнего долга.
"Такой импульс реформ также поддержит возобновление доступа Украины к мировым рынкам капитала, что облегчит путь к рефинансированию крупных выплат по внешнему долгу, которые наступят, начиная с 2019 года", - отмечается в сообщении Агентства.
Но нынешний рост рейтинга ограничен лишь одной ступенью - с Caa3 до Caa2. Причиной является внешний долг страны, выплаты по которому начнутся через несколько лет и потребуют значительного финансирования в иностранной валюте, сообщило агентство Moody's.
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23 августа в 22:35 ·
Поки розтягували прапор 27 метрів, газ став 16,5 за літр...
А так да, красиво...
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В России и СНГ агентство Moody's представлено российским филиалом, который присваивает рейтинги Moody's по глобальной шкале, компанией «Мудис Восточная Европа», а также Рейтинговым агентством «Мудис Интерфакс», присваивающим кредитные рейтинги по национальной шкале. Вторым акционером «Мудис Интерфакс», которое ведет свою историю от созданного в 1997 году рейтингового агентства «Интерфакс», является информационная группа «Интерфакс» (49% акций). Moody's - единственное из «большой тройки» рейтинговых агентств, которое имеет в России дочерние компании[4].
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Залижут пэтю)))
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Caa3 - близкий к дефолту
Caa2 - Крайне спекулятивные
для справки
на август 2014 был индекс В
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бедненький, тебе мозг продуло без скальпа
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Самый верхний Ааа - Обязательства наивысшего качества
Самый нижний С - жопа, дефолт
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Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Украины 41 ПРОСМОТР 15 Пятница, 1 ноября 2013, 08:55
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жаль еще весной ее поменял, похоже к выборам курс 12-14 будет
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наверное ее успею ...
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на семь позиций выше украинского
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сосед вон воще по 17-ть свои полторы тысячи вырученные от продажи
пятёры скинул, теперь сидим в гривне и не паримся
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Caa2 по довгостроковим CCC Крайне спекулятивные
Caa3 по довгостроковим CCC- Близки к дефолту (или уже в дефолте) с небольшим шансом возврата
CCC - Рейтинг говорить, що дефолт видається реальною можливістю. Здатність виконувати фінансові зобов'язання цілком залежить від стійкої та сприятливої ділової або економічної кон'юнктури.
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