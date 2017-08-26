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 Украина поднялась в кредитном рейтинге Moody's и получила позитивный прогноз

moodys

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги правительства Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступень, с Caa3 до Caa2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт агентства.

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Moody's также изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".

Такие положительные сдвиги в рейтинге стали результатом структурных реформ в государстве. Согласно анализу Moody's, именно они могут помочь правительству справиться с долговой нагрузкой. Не последнюю роль также сыграло и улучшение позиции страны на внешних рынках.

Дальнейшие реформы в Украине могут привести к улучшению надежности его внутреннего и внешнего долга.

"Такой импульс реформ также поддержит возобновление доступа Украины к мировым рынкам капитала, что облегчит путь к рефинансированию крупных выплат по внешнему долгу, которые наступят, начиная с 2019 года", - отмечается в сообщении Агентства.

Но нынешний рост рейтинга ограничен лишь одной ступенью - с Caa3 до Caa2. Причиной является внешний долг страны, выплаты по которому начнутся через несколько лет и потребуют значительного финансирования в иностранной валюте, сообщило агентство Moody's.

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Уряд распределяет кредиты под "своих", а молодец - Лера
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Саме тому підвищили кредитний рейтинг, угумс...
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Александр Иванович Корейко
23 августа в 22:35 ·

Поки розтягували прапор 27 метрів, газ став 16,5 за літр...
А так да, красиво...
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В группу компаний Moody's входят также аналитическая служба Moody's Analytics, исследовательский центр Moody's Research Labs Inc. и благотворительный фонд Moody's Foundation. В 2014 году общая численность сотрудников Moody's Corporation составляла около 9,9 тыс. человек, оборот корпорации был равен 3,3 млрд. долларов США[3].
В России и СНГ агентство Moody's представлено российским филиалом, который присваивает рейтинги Moody's по глобальной шкале, компанией «Мудис Восточная Европа», а также Рейтинговым агентством «Мудис Интерфакс», присваивающим кредитные рейтинги по национальной шкале. Вторым акционером «Мудис Интерфакс», которое ведет свою историю от созданного в 1997 году рейтингового агентства «Интерфакс», является информационная группа «Интерфакс» (49% акций). Moody's - единственное из «большой тройки» рейтинговых агентств, которое имеет в России дочерние компании[4].
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"Партии нашей слава! Проходя поклонись обкому.."
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Что тут щас шоколадные устроят, страшно подумать)))))))
Залижут пэтю)))
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К чему ты втулил в эту тему свой гнилой высер? Рейтинговое агенство оценило работу правительства. Что тебе не так? Хотелось бы чтоб Украина катилась вниз? Под расейскую жопу? Так не у всех и не всегда желания сбываются. Ваше кремлядское сволочное кубло на сей раз в пролете и надолго или навсегда.
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Внешний долг Украины оплатят хуйлопы из рабсии...
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То я уявив себе ботом Тимошенко або ж регіоналом.
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У мене міцний шлунок. Я студентом навіть в морзі, ріжучи труп, про що-небуть смачненьке постійно думав.
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Ты лучше поинтересуйся, какой рейтинг был у пидорашки на момент прихода ЛЫСОГОКУЙЛА🙂🙂🙂
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уточним
Caa3 - близкий к дефолту
Caa2 - Крайне спекулятивные

для справки
на август 2014 был индекс В
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никуя..сказали радоваться..и яхту не качай..
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а шо ты не сравниваешь с 1913 - на цапии это любят?
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бедненький, тебе мозг продуло без скальпа
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ты не огрызайся ,а читай шо тебе люди пишут ниже и начинай извеняться за свое вранье))
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семнадцать индексов выше в таблице, три - ниже
Самый верхний Ааа - Обязательства наивысшего качества
Самый нижний С - жопа, дефолт
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В конце сентября 2013 агентство Moody's понизило кредитный рейтинг государственных облигаций Украины с уровня B3 до Саа1.)

Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Украины 41 ПРОСМОТР 15 Пятница, 1 ноября 2013, 08:55
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Любі мої, це все я! Я змусила злочинну владу провести реформи!
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надо будет срочно все доллары на гривну обменять, если успею,
жаль еще весной ее поменял, похоже к выборам курс 12-14 будет
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Чем хуже дела в Украине, тем лучше себя чувствуют зрадоботы. Свинья любит грязь...
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только что звонил товарич, говорит доллары сдать очередь стоит, запись на завтра,
наверное ее успею ...
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Агентство S&P присвоило России рейтинг "BB+" со "стабильным" прогнозом, однако это на ступень ниже инвестиционного уровня.
на семь позиций выше украинского
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ееее так ты любить руцкого мира - тогда понятно))
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Это только мне кажется, что зрадоботы и ольгинцы по одним методичкам работают? Что-то иногда в зрадоботах такое лапотное проскакивает.
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те, що є зараз - це не системні реформи, це косметика і фарбування фасаду. Фасад не завалюються? - от трохи відійшли від загрози дефолту в кредитному рейтингу.
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кацапне все наш парад покоя не дает - втюхивают тут что при овоще лучше было)))))))))))обтекайте ,кацапы,вы теперь совсем в перде
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Не обращай внимание. Кацапы и зрадоботы - это пораженцы и неудачники в реальной жизни. С ними не только будущее страны не построишь, они вообще ничего построить не могут. Пусть и дальше пузыри пускают в комментариях, все равно КПД их тяжелого труда нулевой.
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Наплевать на этот рейтинг . Он для финансовых аферистов , коими кишит украинская власть . Интересует только рейтинг покупательской способности украинцев....а его показатели удручающие .
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хух, еле сдал 20 тыщ долларов по 21-й гривне, по большому блату,
сосед вон воще по 17-ть свои полторы тысячи вырученные от продажи
пятёры скинул, теперь сидим в гривне и не паримся
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мдя
Caa2 по довгостроковим CCC Крайне спекулятивные
Caa3 по довгостроковим CCC- Близки к дефолту (или уже в дефолте) с небольшим шансом возврата

CCC - Рейтинг говорить, що дефолт видається реальною можливістю. Здатність виконувати фінансові зобов'язання цілком залежить від стійкої та сприятливої ділової або економічної кон'юнктури.
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Что то не пойму, о какой Украине они все врем говорят?
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Забавность в чём:Походил по рашинским сайтам.Там схема такая:Пишется что-то хорошее про работу власти,а те,кто против(в комментах)-наймиты Запада,пятая колонна и пр.Почитал здесь на ту же тему.Да в общем-то...То же самое...Ну единственное-пока не вычисляют по ip и сроки не дают.А в целом-никаких отличий...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина поднялась в кредитном рейтинге Moody's и получила позитивный прогноз
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