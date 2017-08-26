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 Подросток погиб от удара током на Харьковщине, - Нацполиция

лэп

В Харьковской области в результате удара током скончался четырнадцатилетний подросток.

Об этом сообщает департамент коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

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25 августа медики Мерефянской центральной районной больницы сообщили правоохранителям о том, что к ним в тяжелом бессознательном состоянии с поражением электрическим током доставили ребенка.

Им оказался 14-летний житель поселка Уткивка, который умер в реанимации, не приходя в сознание.

Полицейские выяснили, что подросток вместе с компанией находился на металлических конструкциях железнодорожного моста. Во время игры парень потерял равновесие, схватился за электрический провод и упал с трехметровой высоты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодросток погиб от удара током на Харьковщине, - Нацполиция
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