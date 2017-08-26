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 Политика Украины
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 "День зарплаты в армии "ДНР" в Новоазовске: 15 тысяч рублей - это бабло! И алкоголь - тоннами" - наемник 9-го полка "ДНР" рассказал о порядках в армии РФ

Российский наемник Анатолий Гелюх сообщил, что в "дни зарплаты в армии" в захваченном российскими войсками Новоазовске начинается "праздник алчности и мотовства".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

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"Дни зарплаты в армии. Таксисты в Безыменном офигели в край, просит 300 мардо до Навозовска. Говорю, только если на своём горбу понесёшь, дам 300. Я того рот чих пых и шобы они повыздохли", - жалуется наемник.

"Начинается праздник алчности и мотовства. Весь месяц торговля жила на последнем издыхании - у людей денег нет, гражданские с зарплатой 5-6 тыс еле сводят концы с концами, пенсионеры с пенсией 2500 живут впроголодь, народ экономит на всём. И вот, вдруг, тысячи солдат одновременно бросились тратить свои 15 тысяч рублей денежного довольствия - по местным меркам, бабло! Раздаются долги, выкупаются заложенные цепочки и кольца, скидываются на поборы с ЗП офицерам "на общак", покупается втридорога за свой счёт форма, берцы, запчасти на ремонт танков и БМП, топливо, бумага, медикаменты. Закупается палёная водка и контрабандная колбаса, подарки жёнам и детям, ремонтируются машины, деньги текут как песок сквозь пальцы. В эти несколько дней живут бакалеи, стоматологи, базары, кафе и гэндэлыкы, таксисты и проститутки, менты и комендачи, военторги, СТО, магазины быттехники. У барыг и спекулянтов - праздник жизни", - отметил Гелюх.

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"Вброс бабла в экономику Республик идет полным ходом. Дети благополучных военнослужащих, которые не пускаются во все тяжкие, обуваются и одеваются к школе, везутся в Седово на моря, через очереди на блокпосту, кушают фрукты. Молодняк сметает модные тактические очки Okley made in Chine, которые не выдерживают даже пневматику на излёте, облегчённые берцы и самую дешёвую стекляшку в паттерне "Русская цифра". Офицерьё тянет бумагу, картриджи для принтера, рамки А4, планшеты, стройматериалы. И все вместе - алкоголь, декалитрами, кубометрами, тоннами", - резюмировал российский наемник.

День зарплаты в армии ДНР в Новоазовске: 15 тысяч рублей - это бабло! И алкоголь - тоннами - наемник 9-го полка ДНР рассказал о порядках в армии РФ 01

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Как все похоже,даже зарплаты.
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Бо у вас майбутнього немає, нЕлюди, От і живете одним днем!
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орки построили себе коммунизм, шикуют, живут на широкую ногу за 250 долларов в месяц))
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Слегка бредом отдает.... "гражданские с зарплатой 5-6 тыс еле сводят концы с концами " Т.е. на 13860 вонючих обрубков, а на 15000 того же дерьма начинается мотовство....
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5-6 ты.руб., это 2,5-3 тыс.грн. - при масковских ценах, это пиз...дец, поверьте...
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Зарплата вказана у фублях, шановний. 5-6тис фублєй!
А це всього 2100-2500грн. Та і 15тис це менше 6,5тис.грн. у великих містах дівчинка в супермаркеті на касі заробляє більше.
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Александр Сотник: Сифилис «русского мира»

Последняя попытка сохранить имперский труп обречена на провал по объективным причинам. Так что у Путина с его «Шубертом» есть еще лет пять полноценного гниения политического сифилитика. А потом зазвучит Шопен.
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В рашке, в воинской части произошла массовая драка, в ходе которой чеченцы избили арматурой русских солдат. Воинская часть, в которой проходят службу как чеченские, так и русские солдаты, расположена в Чечне, в поселке Борзой. Об этом пишет на своей странице пользователь Facebook Наталья Иванова, опубликовавшая видео побоища, - передает inforesist.org
«Вчера во время обеда в столовой один из чеченских бойцов стал ругаться матом. Дежуривший в столовой сделал ему замечание. Вечером того же дня чеченцы собрались в количестве сотня человек с битами, арматурой, травматическими пистолетами. Дождались идущих с ужина солдат вместе и напали на них. Тех было 25 человек. Все они были жестоко избиты до полусмерти», - сообщила Иванова.
Она отметила, что фраза «никогда мы не будем братьями» совершенно точно относится вовсе не к украинцам.
«Митинг был в Грозном, кричали, глотку драли «Мы - патриоты России!» Вот это-то и страшно. Что такие у нас патриоты. Мне лично такая дружба народов нафиг не нужна. Эти 25 избитых солдат - чьи-то сыновья и братья», - рассказала Иванова..
По ее словам, информация о происшествии дошло до самого Шойгу, в часть срочно вылетел командующий округом. Однако, инцидент «скорее всего замнут. Не захотят подставлять главного патриота».
Силовые структуры Чечни, сформированные по национальному признаку, насчитывают 30 000 бойцов, которые подчиняются только лично Кадырову.
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Угораю! Это как надо дёшево ценить свою жизнь, чтобы продавать ее за 200 Ойро. У меня с пенсии после всех выплат остается больше чем в два раза больше, а это почти минималка.
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Долго такая армия не протянет. Пей, гуляй рванина...
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Краски сгущены,, хотя что такое получка в России знаю....
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Так шиковать можно, только если зарплата 15 тыс долларов.
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Украл, выпил, в тюрьму... Украл, выпил, в тюрьму... Романтика!
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Жизнь бьет ключем, и в основном по голове.
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Їхав кілька днів тому у трамваїм №4 і бачив оголошення: «Billa», запрошує працівників, з/п продавця-касира 7200 грн. Обвальник мяса, кухар - 8000+премії.

Ким потрібно бути щоб за 6400грн голову під кулі підставляти?
Умом рускіх нє понять.
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Там в коментарях ярмарка "невесты-из-дамбавбе с пониженной социальной ответственностью". Почула про "аграмадниє суми" і прискакала
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Что-то уж много насчитал действий на эти всего 15000. Может тоже Боярышника глотнул из этих 15000? А может им стали в Биткоинах платить? Сдается, что эти праздники у них скоро закончатся, к этому медленно, но всё идет. Нужно будет думать, причем на трезвую голову, как оттуда живым выбраться, на пьяную точно на заградительный рубеж нарвешься. Неужели они не понимают, куда они попали и как их используют, многих уже в одноразовом порядке??? В Украину уже столько бабок заряжено, что её теперь так просто уже не отдадут и количество "одноразовых" может резко увеличиться, причем в коротком промежутке времени. Читайте Медведева: Бабок нет, но всего Вам доброго....!
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15 тыщ рублей - деньги небольшие, учитывая явно неукраинские цены, поэтому и перевод их на 7,5 тысяч гривень корректен лишь формально, номинально. Фактически же эту сумму в гривнях надо уменьшать еще на 40%. Овощи в дыре вдвое-втрое дороже
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Прям як на росії.Отримали зарплату,накупили водочкі,закусону,за тиждень употрєбілі,а далі тільки щі.
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"Гуляй,рванина,от рубля и выше". (с). Бо скоро тільки смолу киплячу будете пити. Причому,вічність,і в необмеженній кількості.
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Если зарплата из России то вряд ли долго будут платить, надо же и пенсионеров содержать и простым платить. Хотя умом Россию не понять, своих будут ущемлять, а все эти Приднестровья, Осетию, ОРДЛО, наш Крым будут содержать ради идеи. И армии свои не заберут. Как когда-то было с "соцлагерем"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"День зарплаты в армии "ДНР" в Новоазовске: 15 тысяч рублей - это бабло! И алкоголь - тоннами" - наемник 9-го полка "ДНР" рассказал о порядках в армии РФ
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