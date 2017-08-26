 "День зарплаты в армии "ДНР" в Новоазовске: 15 тысяч рублей - это бабло! И алкоголь - тоннами" - наемник 9-го полка "ДНР" рассказал о порядках в армии РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.
"Дни зарплаты в армии. Таксисты в Безыменном офигели в край, просит 300 мардо до Навозовска. Говорю, только если на своём горбу понесёшь, дам 300. Я того рот чих пых и шобы они повыздохли", - жалуется наемник.
"Начинается праздник алчности и мотовства. Весь месяц торговля жила на последнем издыхании - у людей денег нет, гражданские с зарплатой 5-6 тыс еле сводят концы с концами, пенсионеры с пенсией 2500 живут впроголодь, народ экономит на всём. И вот, вдруг, тысячи солдат одновременно бросились тратить свои 15 тысяч рублей денежного довольствия - по местным меркам, бабло! Раздаются долги, выкупаются заложенные цепочки и кольца, скидываются на поборы с ЗП офицерам "на общак", покупается втридорога за свой счёт форма, берцы, запчасти на ремонт танков и БМП, топливо, бумага, медикаменты. Закупается палёная водка и контрабандная колбаса, подарки жёнам и детям, ремонтируются машины, деньги текут как песок сквозь пальцы. В эти несколько дней живут бакалеи, стоматологи, базары, кафе и гэндэлыкы, таксисты и проститутки, менты и комендачи, военторги, СТО, магазины быттехники. У барыг и спекулянтов - праздник жизни", - отметил Гелюх.
"Вброс бабла в экономику Республик идет полным ходом. Дети благополучных военнослужащих, которые не пускаются во все тяжкие, обуваются и одеваются к школе, везутся в Седово на моря, через очереди на блокпосту, кушают фрукты. Молодняк сметает модные тактические очки Okley made in Chine, которые не выдерживают даже пневматику на излёте, облегчённые берцы и самую дешёвую стекляшку в паттерне "Русская цифра". Офицерьё тянет бумагу, картриджи для принтера, рамки А4, планшеты, стройматериалы. И все вместе - алкоголь, декалитрами, кубометрами, тоннами", - резюмировал российский наемник.
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А це всього 2100-2500грн. Та і 15тис це менше 6,5тис.грн. у великих містах дівчинка в супермаркеті на касі заробляє більше.
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Последняя попытка сохранить имперский труп обречена на провал по объективным причинам. Так что у Путина с его «Шубертом» есть еще лет пять полноценного гниения политического сифилитика. А потом зазвучит Шопен.
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«Вчера во время обеда в столовой один из чеченских бойцов стал ругаться матом. Дежуривший в столовой сделал ему замечание. Вечером того же дня чеченцы собрались в количестве сотня человек с битами, арматурой, травматическими пистолетами. Дождались идущих с ужина солдат вместе и напали на них. Тех было 25 человек. Все они были жестоко избиты до полусмерти», - сообщила Иванова.
Она отметила, что фраза «никогда мы не будем братьями» совершенно точно относится вовсе не к украинцам.
«Митинг был в Грозном, кричали, глотку драли «Мы - патриоты России!» Вот это-то и страшно. Что такие у нас патриоты. Мне лично такая дружба народов нафиг не нужна. Эти 25 избитых солдат - чьи-то сыновья и братья», - рассказала Иванова..
По ее словам, информация о происшествии дошло до самого Шойгу, в часть срочно вылетел командующий округом. Однако, инцидент «скорее всего замнут. Не захотят подставлять главного патриота».
Силовые структуры Чечни, сформированные по национальному признаку, насчитывают 30 000 бойцов, которые подчиняются только лично Кадырову.
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Ким потрібно бути щоб за 6400грн голову під кулі підставляти?
Умом рускіх нє понять.
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