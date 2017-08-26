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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1940) коррупция (7413) реформы (2776) Шабунин (97)

 Давление на украинских реформаторов и антикоррупционеров набирает обороты, - The Economist

взятка порошенко протест ап судьи шабунин

С приближением президентских выборов 2019 года реформы в Украине все больше отходят на второй план.

Об этом пишет издание The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.

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На видеоролике, который распространяли пользователи украинского сегмента социальных сетей, ведущий американского телеканала News24 говорил: "Государственные органы заявляют о прогрессе, достигнутом в расследовании относительно доходов антикоррупционного активиста Виталия Шабунина".

Однако проблема состоит лишь в том, что не существует такого телеканала. А "ведущий" на видео - никакой не журналист, а нанятый актер Майкл-Джон Волфе.

"Я думал, это видео было розыгрышем от его друзей", - сказал он.

Эти сфабрикованные "новости" говорят о том, что атмосфера в которой работают украинские антикоррупционные активисты, журналисты и чиновники-реформаторы становится все более враждебной.

"Я не могу избавиться от ощущения, что мы переживаем контрреволюцию", - отметил историк Украинского католического университета Ярослав Грицак.

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Издание отмечает, что в Украине происходит сопротивление реформам, в частности работе Национального антикоррупционного бюро, которое было создано в прошлом году. Исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин прокомментировал изданию, что, позволив бюро начать работу, политические элиты "открыли ящик Пандоры". Теперь они пытаются его закрыть.

Прошлой весной украинский парламент принял закон, который требовал от неправительственных организаций и их работников подавать декларации, что вызвало ряд осуждений со стороны Запада.

Редакторы украинских СМИ обеспокоены тем, что СБУ следит за журналистами, хотя президент Петр Порошенко и отрицает это. Антикоррупционные активисты все чаще сталкиваются с тем, что их называют "агентами Путина" или "грантоедами". В апреле возле дома члена киевского городского совета, реформатора Ольги Балитской группа людей устроила "похороны". Они принесли к ее дому гроб с ее фото.

"Одно дело, когда кто-то критикует вас в Facebook, а совсем другое, когда вам угрожают смертью", - сказала Балитская.

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Издание напоминает и об атаке на Центр противодействия коррупции. Один из депутатов выдвинул обвинения против организации, что она якобы существует на деньги правительства США. А налоговая полиция начала расследование относительно доходов ее председателя Виталия Шабунина. Когда протестующие собрались возле его дома, журналисты заметили офицера СБУ, который следил за ними. В службе настаивают, что он оказался там случайно. Кроме того, Шабунин ударил блогера Всеволода Филимоненка, который много месяцев преследовал и оскорблял его самого и его коллег. За это председателю Центра противодействия коррупции грозит три года тюрьмы.

В ЦПК считают, что данная кампания имеет цель дискредитировать НАБУ и тех, кто его поддерживает. Весной бюро провело первые аресты высокопоставленных чиновников, в частности экс-главы фискальной службы Романа Насирова и влиятельного депутата Николая Мартыненко.

"Чем глубже мы копаем, тем с большим сопротивлением имеем дело", - сказал изданию директор НАБУ Артем Сытник.

Следующая большая битва, по его словам, касается судов, которые умышленно рассматривают дела только против мелких чиновников. Даже мужчина, который пытался подкупом получить должность в НАБУ, избежал ответственности.

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Реформаторы хотят создания нового независимого антикоррупционного суда, который бы рассматривал представления антикоррупционного прокурора. В прошлом Запад помогал протолкнуть такие инициативы, ставя условия для получения нового транша помощи от МВФ или ЕС. Но украинская экономика стабилизировалась, а ЕС предоставил Украине безвизовый режим. Поэтому рычагов влияния стало меньше. А с приближением президентских выборов 2019 года реформы все больше отходят на второй план.
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рейтинг повышает - все шо надо знать - шо не понятно та)))
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Не понятно то, какое отношение имеет циет волос на одном месте у п. к теме данной заметки, посвященной исключительно и только давлению со стороны провластной коррупционной верхушки на антикоррупционные органы.
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цэ пэрэмога!!!
підвищило рейтинги уряду України в українській та іноземній валюті на один щабель - з Caa3 до Caa2, а також змінило прогноз зі "стабільного" на "позитивний".

уточним
Caa3 - близкий к дефолту
Caa2 - Крайне спекулятивные

для справки
на август 2014 был индекс В
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Бла-бла-бла.
Суды вам надо новые создавать?)
А те что есть не подходят?
Я имею ввиду использовать ВОЕННЫЕ СУДЫ.
Потому что каждая кабинетная мразь имеет звание, приравненное к воинскому.
Вот и воспользоваться в особый период.
А прогнившие судебно-милицейские органы прекратить финансировать, забрать полномочия и оружие и пропустить их через тотальные проверки собственности.
Не?
Ну тоди...
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Не о чем говорить. Три года, просранных кучерявым и его мастерами шоколадных обертываний....
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......Майдан изгнал физического Януковича ( 1%) а не коллективного (99%) . "Коллективный Янукович" - это система , фабрика по уничтожению всего креативного в Украине . Поэтому имея "в запасе" 99% коллективного Януковича - нам не светит ничего . Мы Венесуэла в Европе .
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ні ми - не Венесуела. В Венесуелі, якраз все більш-менш зрозуміло. Україна це унікальне світове пост-радянське явище, де продовжується радянська традиція - потрійна мораль влади і політиків. А Влада і політики формуються невеличкою олігархічною групою, яка хоче якнайдовше зберегти своє панування.
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А чем нынешний президент лучше Яныка? Я разницы не вижу между ними, разве что в месторождении и имени, фамилии
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......Если от 99% отнять Порошковича....то будет 98% .
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((( а еще кто прочитает оригинал поймет как у нас красиво переводят - концовка - ".... И по мере приближения президентских выборов в 2019 году реформа займет место для победы.", шо логично для выборов - а не как тута написано - А с приближением президентских выборов 2019 года реформы все больше отходят на второй план.Источник: https://censor.net.ua/n453029)))
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(((And as the presidential election in 2019 approaches, reform will take a back seat to winning.

https://www.economist.com/news/europe/21727110-fake-news-threats-and-arrests-corrupt-system-fighting-back-ukraines-reform-activists))) - таки оригинал
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Ты сам с собой общаешься! Это к врачам тебе уже пора))))
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"And as the presidential election in 2019 approaches, reform will take a back seat to winning."
Я понимаю, что в резервациях школы хреновые.
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(((ну ты знаток я смотрю - ты с индейцем не спорь - а то томагавк башка попадет - дальше знаешь))
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Никогда не думал,что у нас будет такое позорное(как я считал-чисто рашинское)явление,как провластные боты...Это в нашей-то нищей сейчас стране,где каждая копейка должна по идее на фронт уходить.Ан нет!Наняты.Оплачиваются.Строчат.
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в вашей нищей раиське это ваще скоро будет единственным источником мизерных доходов диванников
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Плохо работаешь.Крайне топорно.Т.е. все те,кто против петиной шайки,во-первых,-из "раиськи",во-вторых-"диванные".Ну это максимум троечка с минусом.
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вот именно ,кацапля...все ,кто в одном строю с хуйлом протим киевской хунты-все кацапы...в крайнем случае-малоросы .для тебя новость?
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гыг, тебе не надоело еще методичку цитировать?в нее уже мало кто не верит, разве что твои коллеги
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Ситуация на сегодняшний день примерно такова: общество в противостоянии с властью, которая паразитирует на войне, поэтому ее терпят именно потому, что продолжаются военные действия. В противном случае уже был бы Майдан…
Под лозунгами о борьбе с врагом в Украине наметилась тенденция к централизации власти и ресурсов, что может привести к установлению в стране недемократичного режима.
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любая централизация или децентрализация во взамодействии ищет золотую середину,приемлемую для текущих условий .ибо как крайняя централизация,так и крайняя децентрализация означают хаос,неразбериху и смерть государства.
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При этом га..доне коррупция похлеще чем при януковиче.
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ХОДА НЕСКОРЕНИХ

"Порошенка - на нари!
Турчинова - на нари!"
https://www.youtube.com/watch?v=sutZuJkfPaU
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я ніколи не був радикалом, але "на нари" вже не допоможе..
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"...Даже мужчина, который пытался подкупом получить должность в НАБУ, избежал ответственности...."

Даже ребенок знает, кто в этом виноват - тот кто руководит страной и принимает парады!!!!
Давление на украинских реформаторов и антикоррупционеров набирает обороты, - The Economist - Цензор.НЕТ 9561
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Тайны гос-бизнесменов с верху до низу от офшор до подвальчиков малая часть настоящего айзбергаДавление на украинских реформаторов и антикоррупционеров набирает обороты, - The Economist - Цензор.НЕТ 7799
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айСберг пишется вот так...вот также ошибочно и утверждение
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А це має хоч якесь значення?
Собаки брешуть, вітер віє- а караван йде!
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відмазки не канають..є об'єктивна реальність..і вона говорить, що країна рухається у пекло..під ваші радісні оплески..що переходять в овації..
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Да, иначе ольгинцам/савушкинцам не платили бы...
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кто первый зраду тут додумает кацап или подкацапник?)))
Давление на украинских реформаторов и антикоррупционеров набирает обороты, - The Economist - Цензор.НЕТ 744
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На заборе "х.." написано, заглянул, а там стройка..
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гОНИТЕ ШАБУНИНА ...ЭТО БЫДЛО НЕ ХОЧЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СОВЕРШЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ....
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І кому вірити?
Рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило позицію уряду України в українській і іноземній валюті на одну сходинку, з Caa3 до Caa2, і змінило прогноз зі "стабільного" на "позитивний". Про це йдеться у повідомленні агентства, передає УНН.
Повідомляється, що сьогодні агентство Moody's підвищило рейтинг уряду України в українській і іноземній валюті до Caa2 з Caa3 та змінило прогноз рейтингу на "позитивний" з "стабільного".
Як повідомляє агентство, головними чинниками підвищення рейтингу стали загальний вплив структурних реформ в Україні, які можуть допомогти урядові впоратися з борговим навантаженням, а також закріплення зовнішньої позиції України.
"Позитивний прогноз рейтингу відображає динаміку реформ, які, можуть призвести до подальшого підвищення стійкості державного і міжнародного боргу України. Такий імпульс реформ також підтримає поновлення доступу України до світових ринків капіталу, що полегшить шлях до рефінансування значних виплат за зовнішнім боргом, які настануть, починаючи з 2019 року," - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що підвищення рейтингу досягло лише однієї позначки виключно через те, що протягом наступних декількох років Україна зіштовхуватиметься з труднощами при сплаті зовнішнього боргу.
Кому вірити?
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я верю ценам на рынке и магазине, а радостным заверениям власти, что все в порядке не верю...смотрите на цены - в них суть жизни страны...
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так на то ты и зрада...
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І на зарплати теж.
Вас здивує, але при нинішніх цінах на нинішню мінімалку, можна прожити значно краще як при Брєжнєве, коли як каже вата "всєм жилось по нєжному".
До Горбачова, мінімалка було 70р. Зараз 3200грн. 3200/70=46. Для простори розрахунків можна округлити до 50.
А тепер закличне музу прикладної математики і поділіть нинішні ціни на 50 та порівняйте їх з СРСРівськими.
Тільки пам'ятайте, мухи окремо, котлети окремо. Коли горбачов впочав гроші на лвво в на право роздавати товар у магазинах зник, а при Брэжнэвэ грошима не розкидалися і, скажімо, будівельник, муляр-монтажник отримував у Києві 160-180р, а маляр-штукатур 140-160, електрик же аж 120!
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а все вместе читать не пробовал,я уже не говорю о том шо думать)))
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Це ви до мене? Може в дзеркало подивитеся?
Це не вам Спаситель радив витягти колоду з власного ока?
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Журналіст-не журналіст.. а яка різниця, бити ж все одно не можна. Тим більше, Шабунін себе завжди позиціонував, як представник української еліти, активіст, та ще й віруючий...
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С реформами затягивать нельзя, сколько еще ждать народу этих перемен к лучшему
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А что там Кабмин, премьер министр? все на островах отдыхают? никто не думает о том что зима на носу?
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Это все больше похоже на пиар кампанию, организованную самими антикоррупционерам.
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Краще би Шабунін розказав про джерела своїх статків.. Став дуже заможним, як почав займатись "громадською" діяльністю
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за два годы работы антикоррупционных органов, они только и научились зарабатывать на борьбе с коррупцией, при чем, себе в карман
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AUTHORITIES confirm they've made progress in an investigation into the finances of anti-corruption activist Vitaliy Shabunin," drones the anchor of an American television network, News24, in a clip recently shared across Ukrainian social media. There is only one problem: there is no News24, and the anchor is not a journalist but an actor hired through a freelance site, Fiverr.com. "I assumed the video was a prank his friends were playing on him," says the actor, Michael-John Wolfe.
The "fake news" bulletin was an illustration of the increasingly hostile environment facing anti-corruption activists, journalists and reformist officials in Ukraine. "I cannot escape the feeling that we're living through a counter-revolution," writes Yaroslav Hrytsak, a historian at Ukrainian Catholic University. This is partly a backlash against reforms, particularly the new National Anti-Corruption Bureau (NABU). By allowing such measures, the political elite "opened Pandora's box," says Yaroslav Yurchyshyn, the executive director of Transparency International Ukraine
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДавление на украинских реформаторов и антикоррупционеров набирает обороты, - The Economist
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