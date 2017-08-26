 Давление на украинских реформаторов и антикоррупционеров набирает обороты, - The Economist





На видеоролике, который распространяли пользователи украинского сегмента социальных сетей, ведущий американского телеканала News24 говорил: "Государственные органы заявляют о прогрессе, достигнутом в расследовании относительно доходов антикоррупционного активиста Виталия Шабунина".





Однако проблема состоит лишь в том, что не существует такого телеканала. А "ведущий" на видео - никакой не журналист, а нанятый актер Майкл-Джон Волфе.





"Я думал, это видео было розыгрышем от его друзей", - сказал он.





Эти сфабрикованные "новости" говорят о том, что атмосфера в которой работают украинские антикоррупционные активисты, журналисты и чиновники-реформаторы становится все более враждебной.





"Я не могу избавиться от ощущения, что мы переживаем контрреволюцию", - отметил историк Украинского католического университета Ярослав Грицак.





Издание отмечает, что в Украине происходит сопротивление реформам, в частности работе Национального антикоррупционного бюро, которое было создано в прошлом году. Исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин прокомментировал изданию, что, позволив бюро начать работу, политические элиты "открыли ящик Пандоры". Теперь они пытаются его закрыть.





Прошлой весной украинский парламент принял закон, который требовал от неправительственных организаций и их работников подавать декларации, что вызвало ряд осуждений со стороны Запада.





Редакторы украинских СМИ обеспокоены тем, что СБУ следит за журналистами, хотя президент Петр Порошенко и отрицает это. Антикоррупционные активисты все чаще сталкиваются с тем, что их называют "агентами Путина" или "грантоедами". В апреле возле дома члена киевского городского совета, реформатора Ольги Балитской группа людей устроила "похороны". Они принесли к ее дому гроб с ее фото.

"Одно дело, когда кто-то критикует вас в Facebook, а совсем другое, когда вам угрожают смертью", - сказала Балитская.





Издание напоминает и об атаке на Центр противодействия коррупции. Один из депутатов выдвинул обвинения против организации, что она якобы существует на деньги правительства США. А налоговая полиция начала расследование относительно доходов ее председателя Виталия Шабунина. Когда протестующие собрались возле его дома, журналисты заметили офицера СБУ, который следил за ними. В службе настаивают, что он оказался там случайно. Кроме того, Шабунин ударил блогера Всеволода Филимоненка, который много месяцев преследовал и оскорблял его самого и его коллег. За это председателю Центра противодействия коррупции грозит три года тюрьмы.





В ЦПК считают, что данная кампания имеет цель дискредитировать НАБУ и тех, кто его поддерживает. Весной бюро провело первые аресты высокопоставленных чиновников, в частности экс-главы фискальной службы Романа Насирова и влиятельного депутата Николая Мартыненко.





"Чем глубже мы копаем, тем с большим сопротивлением имеем дело", - сказал изданию директор НАБУ Артем Сытник.





Следующая большая битва, по его словам, касается судов, которые умышленно рассматривают дела только против мелких чиновников. Даже мужчина, который пытался подкупом получить должность в НАБУ, избежал ответственности.



