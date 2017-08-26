 Давление на украинских реформаторов и антикоррупционеров набирает обороты, - The Economist

Об этом пишет издание The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.
На видеоролике, который распространяли пользователи украинского сегмента социальных сетей, ведущий американского телеканала News24 говорил: "Государственные органы заявляют о прогрессе, достигнутом в расследовании относительно доходов антикоррупционного активиста Виталия Шабунина".
Однако проблема состоит лишь в том, что не существует такого телеканала. А "ведущий" на видео - никакой не журналист, а нанятый актер Майкл-Джон Волфе.
"Я думал, это видео было розыгрышем от его друзей", - сказал он.
Эти сфабрикованные "новости" говорят о том, что атмосфера в которой работают украинские антикоррупционные активисты, журналисты и чиновники-реформаторы становится все более враждебной.
"Я не могу избавиться от ощущения, что мы переживаем контрреволюцию", - отметил историк Украинского католического университета Ярослав Грицак.
Издание отмечает, что в Украине происходит сопротивление реформам, в частности работе Национального антикоррупционного бюро, которое было создано в прошлом году. Исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин прокомментировал изданию, что, позволив бюро начать работу, политические элиты "открыли ящик Пандоры". Теперь они пытаются его закрыть.
Прошлой весной украинский парламент принял закон, который требовал от неправительственных организаций и их работников подавать декларации, что вызвало ряд осуждений со стороны Запада.
Редакторы украинских СМИ обеспокоены тем, что СБУ следит за журналистами, хотя президент Петр Порошенко и отрицает это. Антикоррупционные активисты все чаще сталкиваются с тем, что их называют "агентами Путина" или "грантоедами". В апреле возле дома члена киевского городского совета, реформатора Ольги Балитской группа людей устроила "похороны". Они принесли к ее дому гроб с ее фото.
"Одно дело, когда кто-то критикует вас в Facebook, а совсем другое, когда вам угрожают смертью", - сказала Балитская.
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Издание напоминает и об атаке на Центр противодействия коррупции. Один из депутатов выдвинул обвинения против организации, что она якобы существует на деньги правительства США. А налоговая полиция начала расследование относительно доходов ее председателя Виталия Шабунина. Когда протестующие собрались возле его дома, журналисты заметили офицера СБУ, который следил за ними. В службе настаивают, что он оказался там случайно. Кроме того, Шабунин ударил блогера Всеволода Филимоненка, который много месяцев преследовал и оскорблял его самого и его коллег. За это председателю Центра противодействия коррупции грозит три года тюрьмы.
В ЦПК считают, что данная кампания имеет цель дискредитировать НАБУ и тех, кто его поддерживает. Весной бюро провело первые аресты высокопоставленных чиновников, в частности экс-главы фискальной службы Романа Насирова и влиятельного депутата Николая Мартыненко.
"Чем глубже мы копаем, тем с большим сопротивлением имеем дело", - сказал изданию директор НАБУ Артем Сытник.
Следующая большая битва, по его словам, касается судов, которые умышленно рассматривают дела только против мелких чиновников. Даже мужчина, который пытался подкупом получить должность в НАБУ, избежал ответственности.
Реформаторы хотят создания нового независимого антикоррупционного суда, который бы рассматривал представления антикоррупционного прокурора. В прошлом Запад помогал протолкнуть такие инициативы, ставя условия для получения нового транша помощи от МВФ или ЕС. Но украинская экономика стабилизировалась, а ЕС предоставил Украине безвизовый режим. Поэтому рычагов влияния стало меньше. А с приближением президентских выборов 2019 года реформы все больше отходят на второй план.
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підвищило рейтинги уряду України в українській та іноземній валюті на один щабель - з Caa3 до Caa2, а також змінило прогноз зі "стабільного" на "позитивний".
уточним
Caa3 - близкий к дефолту
Caa2 - Крайне спекулятивные
для справки
на август 2014 был индекс В
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Суды вам надо новые создавать?)
А те что есть не подходят?
Я имею ввиду использовать ВОЕННЫЕ СУДЫ.
Потому что каждая кабинетная мразь имеет звание, приравненное к воинскому.
Вот и воспользоваться в особый период.
А прогнившие судебно-милицейские органы прекратить финансировать, забрать полномочия и оружие и пропустить их через тотальные проверки собственности.
Не?
Ну тоди...
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https://www.economist.com/news/europe/21727110-fake-news-threats-and-arrests-corrupt-system-fighting-back-ukraines-reform-activists))) - таки оригинал
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Я понимаю, что в резервациях школы хреновые.
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Под лозунгами о борьбе с врагом в Украине наметилась тенденция к централизации власти и ресурсов, что может привести к установлению в стране недемократичного режима.
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"Порошенка - на нари!
Турчинова - на нари!"
https://www.youtube.com/watch?v=sutZuJkfPaU
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Даже ребенок знает, кто в этом виноват - тот кто руководит страной и принимает парады!!!!
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Собаки брешуть, вітер віє- а караван йде!
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Підтримую повністю, до останньої коми .
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Рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило позицію уряду України в українській і іноземній валюті на одну сходинку, з Caa3 до Caa2, і змінило прогноз зі "стабільного" на "позитивний". Про це йдеться у повідомленні агентства, передає УНН.
Повідомляється, що сьогодні агентство Moody's підвищило рейтинг уряду України в українській і іноземній валюті до Caa2 з Caa3 та змінило прогноз рейтингу на "позитивний" з "стабільного".
Як повідомляє агентство, головними чинниками підвищення рейтингу стали загальний вплив структурних реформ в Україні, які можуть допомогти урядові впоратися з борговим навантаженням, а також закріплення зовнішньої позиції України.
"Позитивний прогноз рейтингу відображає динаміку реформ, які, можуть призвести до подальшого підвищення стійкості державного і міжнародного боргу України. Такий імпульс реформ також підтримає поновлення доступу України до світових ринків капіталу, що полегшить шлях до рефінансування значних виплат за зовнішнім боргом, які настануть, починаючи з 2019 року," - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що підвищення рейтингу досягло лише однієї позначки виключно через те, що протягом наступних декількох років Україна зіштовхуватиметься з труднощами при сплаті зовнішнього боргу.
Кому вірити?
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Вас здивує, але при нинішніх цінах на нинішню мінімалку, можна прожити значно краще як при Брєжнєве, коли як каже вата "всєм жилось по нєжному".
До Горбачова, мінімалка було 70р. Зараз 3200грн. 3200/70=46. Для простори розрахунків можна округлити до 50.
А тепер закличне музу прикладної математики і поділіть нинішні ціни на 50 та порівняйте їх з СРСРівськими.
Тільки пам'ятайте, мухи окремо, котлети окремо. Коли горбачов впочав гроші на лвво в на право роздавати товар у магазинах зник, а при Брэжнэвэ грошима не розкидалися і, скажімо, будівельник, муляр-монтажник отримував у Києві 160-180р, а маляр-штукатур 140-160, електрик же аж 120!
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Це не вам Спаситель радив витягти колоду з власного ока?
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The "fake news" bulletin was an illustration of the increasingly hostile environment facing anti-corruption activists, journalists and reformist officials in Ukraine. "I cannot escape the feeling that we're living through a counter-revolution," writes Yaroslav Hrytsak, a historian at Ukrainian Catholic University. This is partly a backlash against reforms, particularly the new National Anti-Corruption Bureau (NABU). By allowing such measures, the political elite "opened Pandora's box," says Yaroslav Yurchyshyn, the executive director of Transparency International Ukraine
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