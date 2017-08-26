 "Крестик - 5 тысяч рублей, с приказом о награждении - 5 тысяч долларов", - наемник РФ Анатолий Гелюх озвучил расценки на "ордена ДНР"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.
"А крест Герой ДНР нынче почём? Злые языки утверждают, что крестик без занесения в базу - 5 тыс рублей, а с приказом о награждении и занесением в списки - 5 тысяч долларов. Я тут посчитал, на Героя ДНР с внесением в базу, надо распилить на металлолом ровно 120 тонн станков, труб и металлоконструкций, если по 2,50 рублей за 1 кг лома", - отметил наемник.
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Цікаво замість слова "рублей" могла б в принципі стояти назва якоїсь іншою валюти? Де ще роздають нагородження без занесения в базу?
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26.08.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »
Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце.
На первом же «Абрамсе», который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки.
И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против.
Запомните этот твит.
Аркадий Бабченко.
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Винницка банда прцює над перемогою, а совкові генерали їй допомогають.
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