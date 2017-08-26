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 Политика Украины
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 "Крестик - 5 тысяч рублей, с приказом о награждении - 5 тысяч долларов", - наемник РФ Анатолий Гелюх озвучил расценки на "ордена ДНР"

Российский наемник Анатолий Гелюх сообщил расценки террористической организации "ДНР" на так называемые награды боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

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"А крест Герой ДНР нынче почём? Злые языки утверждают, что крестик без занесения в базу - 5 тыс рублей, а с приказом о награждении и занесением в списки - 5 тысяч долларов. Я тут посчитал, на Героя ДНР с внесением в базу, надо распилить на металлолом ровно 120 тонн станков, труб и металлоконструкций, если по 2,50 рублей за 1 кг лома", - отметил наемник.

Крестик - 5 тысяч рублей, с приказом о награждении - 5 тысяч долларов, - наемник РФ Анатолий Гелюх озвучил расценки на ордена ДНР 01








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а ще якщо сам п'яний захарченко вручатиме то тоді зовсім треба пів донецька продати
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"крестик без занесения в базу - 5 тыс рублей"
Цікаво замість слова "рублей" могла б в принципі стояти назва якоїсь іншою валюти? Де ще роздають нагородження без занесения в базу?
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І головне - кому воно може бути потрібне?
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В жопу засунь собі крестк,дебіл.Бо на могилі ж його не буде.Зариють,як собаку десь під забором.
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а с занесением в базу миротворца скока фублей?
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Аркадий Бабченко. Запомните этот твит
26.08.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »

Я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце.

На первом же «Абрамсе», который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО, буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушенки.

И пинать ногами памятник Путину, говоря, что они не знали и в душе всегда были против.

Запомните этот твит.

Аркадий Бабченко.
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Медаль за саур ,три морды и летчик в том числе,клоуны не знают,что авиации ДНР нет,может это они украинского летчика имели ввиду?Макаки донецкие
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Вкладыш от жвачки "Турбо" более ценны, чем те крестики-нолики)))
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Здорово выгьядя ульяновы " ленины", в разных чепчиках!
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А на медали "за оборону саур-могилы" лица- то какието у всех зверские... Я скорее поверю что они на неё НАПАДАЮТ...
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Похоже они страдают запорами или сзади их чечены оприходывают.
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Крест на могилку с биоотходами идет бонусом к желанию пострелять хохлов.
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Крестик- это тот на котором висит " Номер 2374"
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Боевые награды Украины также продаются, также продаются и генеральские звания.
Винницка банда прцює над перемогою, а совкові генерали їй допомогають.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Крестик - 5 тысяч рублей, с приказом о награждении - 5 тысяч долларов", - наемник РФ Анатолий Гелюх озвучил расценки на "ордена ДНР"
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