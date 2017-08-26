 "Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир", - Порошенко поздравил авиаторов с профессиональным праздником

Свое поздравление по этому случаю глава государства Петр Порошенко разместил на странице в

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"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы", - написал президент.