 "Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир", - Порошенко поздравил авиаторов с профессиональным праздником

Свое поздравление по этому случаю глава государства Петр Порошенко разместил на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы", - написал президент.
Он пожелал украинским авиаторам благополучия, счастья и безоблачного неба над головой.
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Не тупите, будьте готовы. Времени осталось очень мало.
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эх,еще бы производство истребителей наладить с нуля.но я думаю в ближайшие десятилетия справимся
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У Києві напали на чоловіка з банером, що прославляє Порошенка
http://pl.com.ua/u-kiyevi-napali-na-cholovika-z-banerom-shho-proslavlyaye-poroshenka/
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