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Все про:авиация (1827) поздравление (655) Порошенко (13633) праздник (1594)

 "Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир", - Порошенко поздравил авиаторов с профессиональным праздником

Сегодня украинцы отмечают День авиации.

Свое поздравление по этому случаю глава государства Петр Порошенко разместил на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы", - написал президент.

Он пожелал украинским авиаторам благополучия, счастья и безоблачного неба над головой.

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Та не. "Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир",- цэ спичрайтеры Лексеича про Ан-2 написали. Реальный совково-украинский бестселлер. Занимает дето 20-30 строчку мирового рейтинга самых массовых цивильных аэропланов, шото около 20000 штук с 1947 года произведено.
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Можно подумать,что благодаря ему весь мир ЖРЕТ продукцию рошена???...
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не жроет ,кацапа,а дегустирует .а жрете вы давленные яблоки и гусей.причем не сортируя
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Петя мелет любую чушь,главное денежки в Панаму с Украины текут,можно устраивать шоу для наивных избирателей
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Благодаря ему и мертвечуку мы уже по такой цене на газ ездим
"Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир", - Порошенко поздравил авиаторов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 3350
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у місті Суми було чудове училище по підготівці пілотів гвинтокрилів, пів віку навчало цьому ремеслу. все- припинили своє існування разом із базою, Карл?! з днем авіації станичники..
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о....новость историческая? Учитывая то...что в Сумах никогда не было вертолётного училища....то вопрос.... Откуда Вы вылезли на белый свет с этой новостью?
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я уж сам засомневался.может чего пропустил,или не знаю
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Взяли на работу очередного ольгинца...перепутавшего Сумское артучилище с авиацией....Главное результативно поскавчать на украинском языке...и получить миску помоев....
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новых успехов антонову.уже появилось много пока небольших,но перспективных последователей антонова.и в малой авиации.и в вертолетостроении.и в беспилотниках.
эх,еще бы производство истребителей наладить с нуля.но я думаю в ближайшие десятилетия справимся
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"Вот слушал я вас долго,терпеливо и внимательно,и ронял наконец-ну и дураки же вы все".(с).А українським героям-льотчикам бажаю,щоб кількість злетів дорівнювала кількості посадок!
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лётчиков мы в первое воскресенье августа поздравляли...а сейчас авиастроителей.но к пожеланиям присоединяюсь
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Ну и поц этот Пец..... Что-либо ещё дурнее ляпнуть трудно....
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Интересно, а африканский бушмен тоже знает что он летает????
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Какие успехи у Антонова? Нету успехов пока никаких.Есть десятки тисяч человек работающих в отрасли самолетостроения и за год они продали самолет за 15 миллионов долларов.ОДИН.Тенесистка Свитолина больше денег заработает чем десятки тисяч "авиастроителей" Украини.Как им не стидно((((.
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Пусть лучше расскажет о настоящих успехах Украины в этой области, пусть расскажет как украли целое предприятие авиадвигателей в Запорожье.
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ОАО «Мотор Сич» входит в концерн «Укроборонпром».... Не расскажете...кто украл Мотор Сич?
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Благодаря таким как вы он скоро не только перестанет летать но и забудет, что когда то летал.
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ни одного ударного беспилотника. вот єто и есть победа крыльев Порошенки.
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Петя опять перепил с утра, понесло его как обычно (в не ту степь)!
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не в тему, но очень показательно..
У Києві напали на чоловіка з банером, що прославляє Порошенка
http://pl.com.ua/u-kiyevi-napali-na-cholovika-z-banerom-shho-proslavlyaye-poroshenka/
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир", - Порошенко поздравил авиаторов с профессиональным праздником
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