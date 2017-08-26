 Погодина освободили из-за отсутствия запроса о выдаче от компетентных органов Украины, - Генпрокуратура РФ. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Генпрокуратуры РФ, опубликованном матерью убитого школьника Сталиной Чубенко.
Женщина также разместила фотокопию письма Генеральной прокуратуры Украины, в котором говорится что 21.07.2017 украинская сторона направила в РФ запрос на выдачу Погодина.
При этом, в письме Генпрокуратуры РФ сообщается, что "запрос о выдаче Погодина от компетентных органов Украины не поступал", в связи с чем он был освобожден из под стражи.
"Кому верить?" - задается вопросом несчастная мать.
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будет понятно кто брешит,а кто отмазывает убийцу мальчишки.
Делов то.
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А. Сотник: «СИФИЛИС «РУССКОГО МИРА»
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А коли "ми звернулися" почалися викрутаси.
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Те що Генпрокуратура пише "Генеральна Прокуратура України звернулася до генпрокуратури рф" це непрофесійна відповідь. Що за "звернулася"? Може луценко покричав у сторону москви - це теж буде "звернувся". Або якийсь йолоп помилився на одну цифру в номері факсу- це теж "звернувся".
Потрібно чітко вказати - у якому вигляді та яким способом запит на затримання був відправлений в генпрокуратуру рф, ХТО й КОЛИ в генпрокуратурі рф його ОТРИМАВ.
Який луценко така й генпрокуратура...
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Дай Боже ЗДОРОВ*ячка МАЛЕЧI та БОЖII Лiта.....,
в конце октября у меня должна родиться еще одна правнучка.....а может ПРАВНУК....,если правнук...назову ВАВИЛОЙ,в честь прадеда.....
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убийца итак будет в аду,а то что он еще может дышит,так это вопрос времени
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Украiна ПОНАД УСЕ!!!!!!!!!!!!!Бувайте
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