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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:боевик (19085) освобождение (143) прокуратура (3137) убийство (5151) Чубенко (7)

 Погодина освободили из-за отсутствия запроса о выдаче от компетентных органов Украины, - Генпрокуратура РФ. ДОКУМЕНТ

погодин

Задержанный в оккупированном Крыму российский наемник Вадим Погодин, подозреваемый в убийстве украинского школьника Степана Чубенко, был выпущен на свободу в связи с отсутствием необходимого запроса о его выдаче от украинской стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Генпрокуратуры РФ, опубликованном матерью убитого школьника Сталиной Чубенко.

Читайте также: Выпущенный на свободу убийца украинского школьника Чубенко Погодин связан с террористической атакой на малайзийский Боинг МН17, - "Новая газета"

Женщина также разместила фотокопию письма Генеральной прокуратуры Украины, в котором говорится что 21.07.2017 украинская сторона направила в РФ запрос на выдачу Погодина.

Погодина освободили из-за отсутствия запроса о выдаче от компетентных органов Украины, - Генпрокуратура РФ 01

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При этом, в письме Генпрокуратуры РФ сообщается, что "запрос о выдаче Погодина от компетентных органов Украины не поступал", в связи с чем он был освобожден из под стражи.

Погодина освободили из-за отсутствия запроса о выдаче от компетентных органов Украины, - Генпрокуратура РФ 02

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"Кому верить?" - задается вопросом несчастная мать.
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Так сейчас еще раз пусть запрос отправят, с трансляцией по тв. Ну опять его словят и выдадут.
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Просто в рф не приняли запрос и теперь говорят, что его не было. Вот и ищите среди таких "хороших людей".
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вот это поворот, помнитса, кто то из прокуратуры говорил - нет смысла требовать, серовно не выдадут, хотя да, лживость русских уже не новость, так что то, что притворяетса русские прокуроры - очень вероятно.
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Як би і був запит, то все одно не видали б, а так є і причина цього не робити.
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Твари кацапские-подельники.Погодин убивает людей а государство РФ его крышует....
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подождите - територия Крыма окупированна - запрос отправляли скорее всего рф а не в республику Крым - ведь тексте написано - .... решением верховного суда республики Крым - тут начинаетса то, что русские ищет лазеики и своё разяснение процесам и субектам.
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но ответ написан то кацапстаном а не крымским
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Та, эрефия несёт непосредственную ответственность за состояние дел на оккупированых ею территориях. По-этому, с точки зрения международного права до задницы прокуратура Крысма. Важны только дата и входящий номер запроса в прокуратуру эрефии.
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А запрос могли не принять и номера не присвоить.
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пусть ГПУ предоставит матери копию запроса в расею.
будет понятно кто брешит,а кто отмазывает убийцу мальчишки.
Делов то.
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У Порошенко це не на часi,на часi парад
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Ну это как обычно, , наглая ложь путинского режима , разбавленная хамством и безнаказанностью преступника. Ария из оперы " настамнет"
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потому и нет у РЮССКИХ крыс,ни ССР,ни СНГ,ни Варшавского Договора...,рюсския..ВЫ ПАДАЛЬ....
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Луценко+Порошенко - агенты ФСБ.
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а чего еще от них было ожидать???? наши лучше???? к житомирскому маньяку детоубийце телка из раши приезжает потрахаться и уже обрюхатилась може и выблядку гражданство дадут если на свидаки опороситься
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но сидит же...и гражданство пока не дали...даже еще не родила,и не факт,что от него.так в чем зрада? в том что не держат нападвале,как у скотоложцев?
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про тьолку житомирського маньяка чую вже вдруге. Онопрієнко помер ще в 2013. Де ви всі берете таку інфу?
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Не стоит верить кацапам. Никогда. Ибо ложь это основа их племенных отношений.
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Я б в першу чергу неповірив би тому хто написав "ми звернулися, але відповіді не отримали". Якби дійсно і якісно звернулися, то відповідь була б приблизно така: наше звернення було отримане генпрокуратурою рф такого- то числа в такий- то час. Отримав наше звернення такий- то такий- то.
А коли "ми звернулися" почалися викрутаси.
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Коли я відправляю щось по пошті або кур"єром, то після вручення документу на сайті компанії яка надала поштові послуги можна подивитись і завантажити документ про доставку в якому вказується: дата доставлення відправлення, підписа та дані особи яка отримала відправлення.

Те що Генпрокуратура пише "Генеральна Прокуратура України звернулася до генпрокуратури рф" це непрофесійна відповідь. Що за "звернулася"? Може луценко покричав у сторону москви - це теж буде "звернувся". Або якийсь йолоп помилився на одну цифру в номері факсу- це теж "звернувся".

Потрібно чітко вказати - у якому вигляді та яким способом запит на затримання був відправлений в генпрокуратуру рф, ХТО й КОЛИ в генпрокуратурі рф його ОТРИМАВ.
Який луценко така й генпрокуратура...
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годину тому в мене народилася правнучка ЯРОСЛАВА....
Дай Боже ЗДОРОВ*ячка МАЛЕЧI та БОЖII Лiта.....,
в конце октября у меня должна родиться еще одна правнучка.....а может ПРАВНУК....,если правнук...назову ВАВИЛОЙ,в честь прадеда.....
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Нічого дивного- рабсія побудована на брехні і крові
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і це не якийсь розп'ятий хлопчик ,а дійсний є убивця неповнолітнього
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Ответ для мамы Степана Чубенко,не ищите на земле правды,правда только у Бога,а вам желаю только сил и здоровья перенести эту утрату,и беспредел правосудия
убийца итак будет в аду,а то что он еще может дышит,так это вопрос времени
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Бережiть себе БЛАГАЮ.....,бережiть дiточок....я вже прожив усе.....навiть забагато...
Украiна ПОНАД УСЕ!!!!!!!!!!!!!Бувайте
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Погодина арестовали 20 ИЮНЯ,а наша ГПУ обратилась к РФ аж через месяц-21 ИЮЛЯ! Так спешили?
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Уже сто раз эта тема поднималась. ГПУ не захотела запрос в соответствующем виде послать, чтобы не было оснований говорить, что ГПУ признает Крым как территорию России. Поэтому Юга-"юрист" там что-то нашаманил в запросе, но не прокатило.
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плохому танцору у нас всегда есть оправдание. Когда прахвесеаналы у руля то, ничего, кроме объяснений своей импотенции они не выдадут. Единственный план, который они имеют, это удержатся в кресле.
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Новою поштою потрібно було запрос відправляти...А що ви чекали від кацапів?ІХТАМНЕТ !!!
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Кацапське бидло-головний ворог українського народу! Будь ви всі прокляті на віки вічні!
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ктото удивлен? этот пидор из на крысма - тамжынашлюдь по шыкаладномй блеянию и скоро будет в новой полиции - очьень важьно с голубаном работать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПогодина освободили из-за отсутствия запроса о выдаче от компетентных органов Украины, - Генпрокуратура РФ. ДОКУМЕНТ
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