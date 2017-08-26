 27-летний житель Авдеевки, раненный в результате обстрела 13 мая, скончался в Днепре

Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин, информирует Цензор.НЕТ.
"Тогда от прилета 122-х миллиметрового снаряда в дом № 53 по ул. Пионерская (Сапронова) погибли четверо мирных жителей - Мария Дика, Елена Асланова, Ольга Курочкина и Олег Борисенко. Двое маленьких детей Женя (7 лет) и Саша (4 года) остались сиротами, родители погибли у них на глазах. Также сиротой остался девятнадцатилетний сын Ольги и Олега, который на тот момент находился в Донецке", - напомнил он.
Артем - сын погибшей в тот день Елены Аслановой и старший брат семилетней Жени, которая стала сиротой. Силами санавиацации он был доставлен в Днепр, в больницу им. Мечникова.
По словам Евгения Каплина, хирурги были шокированы: такого количества металла в голове они не видели еще никогда.
"Парень был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи более трех месяцев боролись за жизнь Артема. Через некоторое время, он пошел на поправку, встретил в палате свои 27 лет. И вот сегодня его не стало", - написал Евгений Каплин.
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Коммент этого саши с песней "плыне кача" и улыбащимся смайликом во весь рот, как издевка , сегодняшний админ посчитал корректным,как и заявления саши, что "вы никогда не выиграете эту войну..." Кстати плагиатом "грышкой распутанным", на которого жаловались уже неоднократно,тоже благополучно и без проблем продолжает гадить на форуме.
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