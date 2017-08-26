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Все про:Днепр_город (2848) обстрел (6819) ранение (1854) смерть (5201) Авдеевка (1643)

 27-летний житель Авдеевки, раненный в результате обстрела 13 мая, скончался в Днепре

свеча

В Днепропетровской областной больнице им. Мечникова умер 27-летний житель Авдеевки Артем Чураков, получивший ранения 13 мая во время обстрела города российскими наемниками из артиллерии.

Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин, информирует Цензор.НЕТ.

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"Тогда от прилета 122-х миллиметрового снаряда в дом № 53 по ул. Пионерская (Сапронова) погибли четверо мирных жителей - Мария Дика, Елена Асланова, Ольга Курочкина и Олег Борисенко. Двое маленьких детей Женя (7 лет) и Саша (4 года) остались сиротами, родители погибли у них на глазах. Также сиротой остался девятнадцатилетний сын Ольги и Олега, который на тот момент находился в Донецке", - напомнил он.

Артем - сын погибшей в тот день Елены Аслановой и старший брат семилетней Жени, которая стала сиротой. Силами санавиацации он был доставлен в Днепр, в больницу им. Мечникова.

По словам Евгения Каплина, хирурги были шокированы: такого количества металла в голове они не видели еще никогда.

"Парень был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи более трех месяцев боролись за жизнь Артема. Через некоторое время, он пошел на поправку, встретил в палате свои 27 лет. И вот сегодня его не стало", - написал Евгений Каплин.

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На 100%. Авдеевцы так и говорят:"Стреляют биндаравцы по нам и нашим мальчикам, ну, тем, что в Горловке, Донецке, Енакиево, которые нас от биндаравцев защищают". это они мне лично говорят. Конкретно - "работнички" Авдеевского КХЗ
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А еще сегодня некоторые искали "хороших" людей среди россиян из-за поддельной фсбешной демонстрации в Санкт-Петербурге.
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Я теж такої думки що без дозволу хуйла там і муха не пролетить.
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Та ще знущається над моїм ніком. Вже Адміну закинув це.
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Сегодня вряд ли админ отреагирует , не та смена, вчера написала на СФ что тролль саша777 весь вечер фактически издевался надо мной, и что?
Коммент этого саши с песней "плыне кача" и улыбащимся смайликом во весь рот, как издевка , сегодняшний админ посчитал корректным,как и заявления саши, что "вы никогда не выиграете эту войну..." Кстати плагиатом "грышкой распутанным", на которого жаловались уже неоднократно,тоже благополучно и без проблем продолжает гадить на форуме.
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Так я и не отвечала, , там до сих пор висят только его комменты,столько людей забрала эта война, опять умер молодой , а это существо -саша777 веселится по музыку "плине кача" , и свободно гуляет по форуму.Нет слов.
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Шановний адміністратор, закрийте, будь ласка, коментарі в цій темі!
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Так и было, ведь из-за российской агрессии многие погибли, как этот парень. Но находятся те, кто все им прощает несмотря на все их преступления и лихорадочно ищет "хороших людей" в россии.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия27-летний житель Авдеевки, раненный в результате обстрела 13 мая, скончался в Днепре
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