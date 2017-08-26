 Гройсман: С начала года отремонтировано 750 км дорог, 40 тыс. км прошли ямочный ремонт

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает

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По его словам, протяжность уже отремонтированных дорог - свыше 750 км. При этом 40 тыс. км путей прошло ямочный ремонт.

Премьер напомнил, что в этом году все работы начались вовремя - в апреле, тогда как в прошлом году первые дорожные тендеры были проведены лишь в августе.

"Еженедельно мы проводим инспекционные поездки по регионам, проверяем ход ремонтных работ, их качество, открываем возобновленные участки полотна. Отдельное внимание - строительству новых магистралей", - сказал Глава правительства.

Один из таких проектов, отметил Премьер-министр, - дорога Львов - Одесса через Хмельницкий, Винницу, Николаев и Херсон. Трасса объединит западную границу с портами и станет мощной составляющей транзитных возможностей Украины. Работы уже начаты, за 3-4 года страна получит новую дорогу европейского качества сообщением Запад-Юг.