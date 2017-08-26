EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Экономика
  1066  46
Все про:дороги (1790) ремонт (828) Гройсман (3316)

 Гройсман: С начала года отремонтировано 750 км дорог, 40 тыс. км прошли ямочный ремонт

строительство дороги дорога асфальт кистион автострада

Общий объем средств, уже выделенных в этом году на проведение дорожных работ, превысил 20 млрд грн.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также: Водопровод "Горловка-Торецк" отремонтировали в Донецкой области

По его словам, протяжность уже отремонтированных дорог - свыше 750 км. При этом 40 тыс. км путей прошло ямочный ремонт.

Премьер напомнил, что в этом году все работы начались вовремя - в апреле, тогда как в прошлом году первые дорожные тендеры были проведены лишь в августе.

"Еженедельно мы проводим инспекционные поездки по регионам, проверяем ход ремонтных работ, их качество, открываем возобновленные участки полотна. Отдельное внимание - строительству новых магистралей", - сказал Глава правительства.

Один из таких проектов, отметил Премьер-министр, - дорога Львов - Одесса через Хмельницкий, Винницу, Николаев и Херсон. Трасса объединит западную границу с портами и станет мощной составляющей транзитных возможностей Украины. Работы уже начаты, за 3-4 года страна получит новую дорогу европейского качества сообщением Запад-Юг.

"Мы последовательно выполняем поставленную задачу по увеличению финансирования сектора инфраструктуры и по повышению качества дорог. За 3-5 лет ситуация в дорожном хозяйстве будет изменена коренным образом. Качественные дороги - это не только возможность свободного и безопасного передвижения для граждан, но и мощная точка роста для экономики и логистики государства", - подчеркнул Гройсман, добавив, что каждая гривня, вложенная в строительство дороги, обеспечивает 2,5 грн прироста ВВП государства.

Читайте также: Движение на путепроводе возле метро "Нивки" возобновится 24 августа, - Кличко
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ремонт дорог у нас никто толком не контролирует,нужен контроль немецких специалистов,они бы не допускали воровства и работы по типу "срала - мазала". А так вполне возможно, что деньги на ветер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
20 млрд гривасиков Карл?Гройся,а где дороги и ямочный ремонт?Сколько сучёнок лупатый тебе на карман упало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А гроші (лярди) давно вже по панамським офшорам розкидані.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
трасса Е-95 (Киев-Одесса) - 25км от Одессы и дальше в сторону Киева - ямы от 20 до 50см. Тас сколько там "освоено" ? 20 млрд грн ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это гнойсман там в кабине ?
Суббота, а он весь в работе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для такой страны как Украина, такие объёмы ремонта дорог должны производиться поквартально,... не считая ещё строительства новых автодорог!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"ямочный ремонт" засунь собі в д_пу. Бо це тупе відмивання грошей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
750 км... какой сейчас месяц, вроде год к концу скоро подходить будет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
750 км это дороги ведущие к особнякам и дачам таких как Гройсман а ямочный ремонт для остального народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага ...на днях (перед Днем Незалежності) бачив як "наші" дорожники проводять цей ремонт...діждалися коли закінчиться дощ ...і гарячий асфальт лопатами у калюжі ..."каток" черевики тих самих дорожників ...крапка
 показать весь комментарий
Ответить
 
...Пашинин прокомментировал службу в зоне АТО и украинское гражданствоГройсман: С начала года отремонтировано 750 км дорог, 40 тыс. км прошли ямочный ремонт - Цензор.НЕТ 5571
Пашинин прокомментировал службу в зоне АТО и украинское гражданствоРоссийский актер Анатолий Пашинин в комментарии уточнил, что служит в УДА, и рассказал о своем отношении к украинскому гражданству.«Я служу не добровольцем в ВСУ, я доброволец УДА. Я служу в 8 батальоне «Аратта», это отдельный батальон «Украинской добровольческой армии», который заслужил себе имя», - сказал Пашинин.Также он прокомментировал слухи вокруг получения им украинского гражданства.«Я не подавал документы и я не желаю вступать ни в какие отношения с нынешним государством», - сказал актер.На вопрос, пошел ли он воевать по зову сердца, Анатолий Пашинин ответил так:Читайте также: Глава миссии Украины при НАТО: Россия блокирует введение на Донбасс миротворцев ООН«Я не могу своему сердцу такое позволить. Я не даю этому определения, и не ищу. Называйте это как хотите. Я просто даю поправку, что я служу в 8 отдельном батальоне УДА «Аратта»», - резюмировал актер.
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я вот заметил что сейчас в основном кладут асфальт крупнозернистый с фракцией 20-30 мм. Такие камни хрен свяжешь нормально между собой. А вот дорога из почти отсева стоит десятилетиями
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отличная штука - "ямочный ремонт"!!!! Сколько в яму асфальта засыпано - нипочём не угадаеш!!! Списывай бабло - сколько не жалко!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дві біди- дурні та дороги. І тільки дурням може неподобадится, що дороги ремонтують.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что теперь? Автодоры не будут отдыхать на островах? Странно, как то, уже привыкли, что деньги на дороги исчезают до дорог.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо вам, особенно ночью, проехаться в сторону юга,особенно херсонская обл.,где отремонтировали дороги и "плывут" заасфальтированные участки и горбыли такой высоты,что спасает только защита Где часть старых выбоин осталась и на скоростидаже 60-70км ночью все в машине подпрыгивают до верха автомобиля.Да по дорогам можно проехать,но дороги хуже на порядок чем в африканских странах.Гордиться нечем.В Австралии за 250000$ строят 1км со скоростью 5км в день.И это нормально,медали никто не аешает себе на грудь.Ваша работа просто отстой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І про головне: - Що б ми тут не клачали, що б не пропонували, всерівно нічого не змімиться. Як їздили по окопах, так і їздитимемо. А правильство як крало так і буде красти.
Вічне питання, ЩО РОБИТИ з цім правильством? Як на цей зброд впливати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Правильство", кажеш? Щось кацапятиною забзділо))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаю с ремонтом дорог за последние два года ситуация значительно улучшилась.....в Киеве точно.....а то что за 26 лет только латали и проэкты строили,это тоже правда
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рахую гройсмана за клятого брехуна.Такий брехун як і лясєіч.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дорог нету.Мне даже в машину садиться противно.Вроде после какой-то катастрофи страна.Вроде только месяц назад Вторая мировая закончилась.Только 20000 тисяч гривень в том году вкинул в машину (казалось сделал все)- в етом году нужно еще вкидивать ....опять ....устал.Пешком лучше ходить.Вот про електровелосипед уже думаю.На нем можна между ямок ездить.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
А че,собственно,мелочиться???Можно было заявить и про 2миллиона километров "отремонтированных" типа дорог???Кто проверит???А это жирное жидовское ДИТЯ винницкой фирмы Юность уже"ЗАДОБАЛО"!!!...похудел бы...ради приличия...хотя...кабаны из винничины Ох Какие!!!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Делают по-трошки, хотелось бы быстрее конечно. И воруют само собой. Но делают. Если реально сделает дорогу от Львова до Умани, будет просто круто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Натурально,моя хвамилия-Голохвастов.Мужичье необразованное перекручивает".(с).
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: С начала года отремонтировано 750 км дорог, 40 тыс. км прошли ямочный ремонт
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти