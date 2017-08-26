 Гройсман: С начала года отремонтировано 750 км дорог, 40 тыс. км прошли ямочный ремонт

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По его словам, протяжность уже отремонтированных дорог - свыше 750 км. При этом 40 тыс. км путей прошло ямочный ремонт.
Премьер напомнил, что в этом году все работы начались вовремя - в апреле, тогда как в прошлом году первые дорожные тендеры были проведены лишь в августе.
"Еженедельно мы проводим инспекционные поездки по регионам, проверяем ход ремонтных работ, их качество, открываем возобновленные участки полотна. Отдельное внимание - строительству новых магистралей", - сказал Глава правительства.
Один из таких проектов, отметил Премьер-министр, - дорога Львов - Одесса через Хмельницкий, Винницу, Николаев и Херсон. Трасса объединит западную границу с портами и станет мощной составляющей транзитных возможностей Украины. Работы уже начаты, за 3-4 года страна получит новую дорогу европейского качества сообщением Запад-Юг.
"Мы последовательно выполняем поставленную задачу по увеличению финансирования сектора инфраструктуры и по повышению качества дорог. За 3-5 лет ситуация в дорожном хозяйстве будет изменена коренным образом. Качественные дороги - это не только возможность свободного и безопасного передвижения для граждан, но и мощная точка роста для экономики и логистики государства", - подчеркнул Гройсман, добавив, что каждая гривня, вложенная в строительство дороги, обеспечивает 2,5 грн прироста ВВП государства.
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Суббота, а он весь в работе.
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не покладаяне прикладая рук.
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Пашинин прокомментировал службу в зоне АТО и украинское гражданствоРоссийский актер Анатолий Пашинин в комментарии уточнил, что служит в УДА, и рассказал о своем отношении к украинскому гражданству.«Я служу не добровольцем в ВСУ, я доброволец УДА. Я служу в 8 батальоне «Аратта», это отдельный батальон «Украинской добровольческой армии», который заслужил себе имя», - сказал Пашинин.Также он прокомментировал слухи вокруг получения им украинского гражданства.«Я не подавал документы и я не желаю вступать ни в какие отношения с нынешним государством», - сказал актер.На вопрос, пошел ли он воевать по зову сердца, Анатолий Пашинин ответил так:Читайте также: Глава миссии Украины при НАТО: Россия блокирует введение на Донбасс миротворцев ООН«Я не могу своему сердцу такое позволить. Я не даю этому определения, и не ищу. Называйте это как хотите. Я просто даю поправку, что я служу в 8 отдельном батальоне УДА «Аратта»», - резюмировал актер.
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Вічне питання, ЩО РОБИТИ з цім правильством? Як на цей зброд впливати?
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