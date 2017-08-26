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 Москва несет ответственность за мир на Донбассе, - Ватикан

паролинватикан

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что именно на Москве лежит ответственность за мир в ряде регионов мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle, об этом он заявил по итогам визита в РФ.

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Россия "несет большую ответственность за возобновление мира", - сказал кардинал.

Паролин отметил, что украинский вопрос вызывает "большую обеспокоенность" в Ватикане.

"Прежде всего, Святой Престол настаивает на решение гуманитарных аспектов, начиная с важной инициативы Папы в Украине... Одной из тем является освобождение пленных", - подчеркнул он.

Паролин считает, что российские власти должны поставить интересы мира над всеми другими. Он сообщил, что именно об этом говорил на встрече с главой РФ Владимиром Путиным. По словам госсекретаря Ватикана, это общение было очень конструктивным.

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Пам'ятаю, римський папа і з Гітлером спілкувався вельми конструктивно.
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