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Все про:КНДР (304) ракеты (585) запуск (12)

 КНДР провела пуски 3 баллистических ракет, все потерпели неудачу, - Reuters

кндр

Северная Корея провела очередные испытания баллистических ракет ближнего действия в море возле своего восточного побережья.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

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По информации Тихоокеанского командования США, КНДР выпустила 3 ракеты в течение 20 минут. Все ракеты потерпели неудачу, одна из них взорвалась почти сразу после запуска, в то время как два других подорвались во время полета.

Снаряды были запущены из восточной провинции Канвон на севере и пролетели около 250 км в северо-восточном направлении.

Тихоокеанское командование утверждает, что ракеты не были угрозой для США или для территории острова Гуам, по которому ранее обещала ударить Северная Корея.
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Не это не наши двигатели. Явно кацапы делали.
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Там кацапи їх і запускають. Западло вже обсиратись в Плєсецьку.
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Рано радоваться, они будут дорабатывать эти ракеты.
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На его месте лучше бояться, если долетит.
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І ці "вояки" грозяться Штатам в ядєрную пьіль?
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Самая большая угроза от КНДР это самоуничтожение и заряжение радиацией территории.
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так це були ракети чи снаряди?!
чи снарядні-ракети? новину, якось навіть на свята треба редагувати!
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ракета-это двигатель...а вот снаряжена она боеголовкой(в штатном варианте).сейчас скорее всего без нее,просто рассчетный балласт.
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Такие ракеты хорошо возить на длинных прицепах для устрашения.
А если запускать - что-то пойдет не так.


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интересно они просроченные или бракованные)
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кацапи свої нелітаючі "Булави" вирішили під видом північно-корейських ракет випробувати. пока нівізьот
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А шо там кацапские охранники? Сильно настаивали на запуске ракет?
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100% доказательство кацапского происхождения.
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Знов когось розстріляють з кулемета винних
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Тут більш важливо не те, як вони полетіли, а тверде бажання їх знову і знову запускати. Як у самовбивці бажання покінчити з життям. А підла Рашка, як той хитрий злодій-підбурювач, накручує їм мізки. Рашку треба валити, від неї йде вся ця гидота
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)) классика иконописи. корейская троица. сидят три кым пука вокруг чаши от сопла ракетного движка. )
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Где попкорн... В след. раз шарахнутся на кимку!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКНДР провела пуски 3 баллистических ракет, все потерпели неудачу, - Reuters
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