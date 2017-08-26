 КНДР провела пуски 3 баллистических ракет, все потерпели неудачу, - Reuters

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По информации Тихоокеанского командования США, КНДР выпустила 3 ракеты в течение 20 минут. Все ракеты потерпели неудачу, одна из них взорвалась почти сразу после запуска, в то время как два других подорвались во время полета.
Снаряды были запущены из восточной провинции Канвон на севере и пролетели около 250 км в северо-восточном направлении.
Тихоокеанское командование утверждает, что ракеты не были угрозой для США или для территории острова Гуам, по которому ранее обещала ударить Северная Корея.
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чи снарядні-ракети? новину, якось навіть на свята треба редагувати!
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А если запускать - что-то пойдет не так.
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