 Террористы применили 120-мм минометы, за сутки зафиксировано 18 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики активизировали обстрелы наших позиций.
В частности напряженная ситуация сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 5 вечера и на протяжении нескольких часов бандиты вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того бандиты выпустили по нашим позициям 10 мин калибра 120 миллиметров. Учитывая, что обстрел врага был достаточно агрессивный, целеустремленный и напрямую угрожал нашим военным, силы АТО открыли огонь в ответ. В результате этого противостояния двое украинских бойцов получили ранения. Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка.
На Мариупольском направлении боевики стрелковым оружием пытались спровоцировать наших военных на подступах к Талаковке, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.
Почти полностью придерживались режима прекращения огня боевики только на Луганском направлении. Здесь за сутки враг только один раз не прицельно использовал оружие в районе села Малиновое.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь", - сказано в сообщении.
Напомним, в День Независимости в зоне АТО российские наемники 22 раза обстреляли позиции украинских воинов.
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деякі видатні виконавці по 7 лимонів гривен за місяць отримали!!!
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