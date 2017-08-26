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 Политика Украины
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 Террористы применили 120-мм минометы, за сутки зафиксировано 18 обстрелов, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Первые сутки "школьного перемирия" в районе проведения АТО, к сожалению, не прошли спокойно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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Если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики активизировали обстрелы наших позиций.

В частности напряженная ситуация сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 5 вечера и на протяжении нескольких часов бандиты вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того бандиты выпустили по нашим позициям 10 мин калибра 120 миллиметров. Учитывая, что обстрел врага был достаточно агрессивный, целеустремленный и напрямую угрожал нашим военным, силы АТО открыли огонь в ответ. В результате этого противостояния двое украинских бойцов получили ранения. Также случаи применения противником оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка.

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На Мариупольском направлении боевики стрелковым оружием пытались спровоцировать наших военных на подступах к Талаковке, Гнутово, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Чермалыку.

Почти полностью придерживались режима прекращения огня боевики только на Луганском направлении. Здесь за сутки враг только один раз не прицельно использовал оружие в районе села Малиновое.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь", - сказано в сообщении.

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Напомним, в День Независимости в зоне АТО российские наемники 22 раза обстреляли позиции украинских воинов.
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на этом перемирии настаивали члены нормандского, так как его тогда назвать? Надо просто Украине слушать через раз жтот шепот Европы.
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Да,на на поднятии тарифов настаивало МВФ,набуя нам Правительство и Президент?Пускай рулят члены нормандского формата и МВФ.
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Нарешті для влади настав час витрачати" конфісковане....кошти спецфонду перерозподілили: аграріям замість військовихУ квітні цього року Кабмін затвердив окрему постанову, яка визначила порядок використання коштів зі спецфонду від конфіскованого корупційного майна.На армію та підвищення обороноздатності, відповідно до постанови, мало піти лише 25,86% від конфіскованих "грошей Януковича". Решту коштів мали направити на "регіональний розвиток" (51,81%) та "фінансову підтримку сільгосптоваровиробників" (22,2%).Вийшло так, що всі разом узяті силові структури, покликані "підвищувати обороноздатність держави", отримали грошей зі спецфонду трішки більше за аграріїв: Нацгвардія - 6% від надходжень, Міноборони - 5.5%, Державне космічне агентство - 4%, МВС - 4.3%, Мінекономрозвитку для нарощування оборонно-промислового комплексу - 3.45%, Держспецзвязок - 1.7%, CБУ та ДСНС - по 0,86% відповідно, що сумарно складає 25,86% проти 22,2%, передбачених для Мінагрополітики.Можливо, уряд вирішив використати ці 22.2% конфіскованих коштів для того, щоб підтримати малих сільських фермерів і щоб звичайний сільський житель, нарешті, відчув користь від повернутих "грошей Януковича"?Та де там! Перші, кому "допомогли" конфісковані у Януковича гроші - аграрні імперії Юрія Косюка та Олега Бахматюка.
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а де виплати держ-виконавцям))), новина була перед святами!
деякі видатні виконавці по 7 лимонів гривен за місяць отримали!!!
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Только жесткое уничтожение кацапских скотов остановит обстрелы
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когда раша туша сгниет окончательно, выжившим червякам банки тушонки не подкидывать! Хотят в наше время быть агрессивными - давай, допобачення! Чистая безядерная Планета Земля - дороже!
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Цензор, промнись с утра. Какие они террористы?Это оккупанты. И оружие им поставляет страна- оккупант.
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напомню- оккупированные территории ! Значит там оккупант, а не террорист
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Там есть террористы и оккупанты. Это их совместные действия.
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Украина очень надеется на ответственную позицию Российской Федерации относительно прекращения огня на Донбассе в связи с началом так называемого "школьного перемирия".Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга после встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Ну и.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы применили 120-мм минометы, за сутки зафиксировано 18 обстрелов, - штаб
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