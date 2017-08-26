 В первый день "школьного перемирия" двое украинских воинов получили ранения, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Двое украинских военных получили ранения", - сказано в сообщении.
Напомним, в День Независимости в зоне АТО российские наемники 22 раза обстреляли позиции украинских воинов.
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