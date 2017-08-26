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 Политика Украины
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 В первый день "школьного перемирия" двое украинских воинов получили ранения, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

Вчера, 25 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Двое украинских военных получили ранения", - сказано в сообщении.

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Напомним, в День Независимости в зоне АТО российские наемники 22 раза обстреляли позиции украинских воинов.
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напомните мне хоть одно реальное "перемирие"?
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Чим це "перемир'я" має відрізнятися від попередніх?
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Якнайшвидшого одужання та сил пораненим бійцям.
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Це продовження політики страуса в надії нових санкцій для росії.
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Так західним партнерам зручно, але деякі сприймають це як перемир'я.
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Ничего нового,или мне процитировать Бисмарка?
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Неужели в Украине нет умных стратегов, которые нашли более эффективный способ, чтобы прекратить эти обстрелы, а лучше эту войну.
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Почему же..есть стратеги. Только им не хватает волшебной палочки.
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Донецкие школьники стреляют А вообще теракты в Киеве явно дело их рук.
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На так называемых перемириях настаивают озабоченные и обеспокоенные швабы и жабоеды - Амеры реально смотрят на вещи . поэтому есть все таки шанс получить оружие !!!
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Школьное перемирие...это блеать пи***ц.... А будет гарбузове, водяное, пивное?
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перемирие должно быть только одно-победное и окончательное
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ первый день "школьного перемирия" двое украинских воинов получили ранения, - штаб
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