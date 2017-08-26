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Все про:Великобритания (1699) Лондон (314) теракт (2203)

 Мужчина с ножом напал на полицейских возле Букингемского дворца в Лондоне

лондон

Неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских возле Букингемского дворца в Лондоне.

Об этом сообщили в Скотленд-ярде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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Как уточняется в сообщении, двое полицейских остановили мужчину с ножом, а при попытке задержания он напал на них.

Стражи порядка получили легкие ранения, помощь им была оказана на месте. Мужчина с ножом задержан.

На месте работают сотрудники полиции, начато расследование. Район вокруг дворца оцеплен. По словам полицейских, еще слишком рано говорить, может ли это нападение иметь террористическую подоплеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо о террористах: Они хотят посеять страх и недоверие, но эти трусы никогда не возьмут верх

По сведениям Би-би-си, никого из членов королевской семьи не было в момент нападения в Букингемском дворце.

Напомним, семь человек погибли и 48 ранены в результате серии терактов на Лондонском мосту и рынке Боро-маркет 4 июня 2017 года. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих. По словам полиции, нападавшие застрелены.
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Мать честная!!!!! Это ж нужно так напугать королеву....бедная бабулька!!! старушки и так плохо спят, а тут такое.... Кощунство!
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Что считать терактом, а что нет? В Лондоне ненормальный напал на полицию и уже теракт напишут. А в Киеве бросили бомбу (гранату) в попытке убить военных и хотят списать на покушение. Видимо определение теракта зависит от желания завлять, что теракта нет, так как это не мусульманин.
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Неизвестно. Но если мусульманин, то это теракт. А если напал другой веры, то хулиганка. Я так понял, что в определении понятия теракта главное какой веры нападавший
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к сожалению в последнее время совершают теракты..в основном..называющие себя мусульманами..
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АТО как расшифровывается и сколько в % отношении там террористов мусульман? Думаю, что выйдет в пользу христиан РПЦ и УПЦ МП. А если судить обо всех христианах только по РПЦ, как судят об мусульманах?
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почему Вы упорно не замечаете разазницу между верующим человеком и террористом называющим себя мусульманином или христианином..проверьте..кто из "христиан" в АТО читал Библию
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Я то это вижу, но большинство судит по формальной принадлежности к той или иной вере, а не по действительно верующим людям.
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большинство судит формально о многих явлениях..
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И не только, с их помощью навязывают мнение даже политикам, проталкивая выгодные клише. Потом в мутной воде и ловят рыбу.
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«Се, Царь ваш» (Ин. 19:14) ... хотите ли... Царя» (Ин. 18:39-40), - некогда спросил Пилат. Закричали все: «Не Его, но Варавву» (Ин. 18:40). И: «вы от Святого и Праведного отреклись и просили даровать вам человекоубийцу» (Деян. 3:14) - под предлогом национально-освободительного движения. А христианам не следует забывать о том, что любой такой Варавва избирается всегда вместо Христа
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В Шарлоттсвилле белый неонацистский отморозок совершил теракт недавно. До этого другой его братуха по диагнозу в Орегоне 4-х порезал,одного насмерть. Где разница между исламистскими отморозками и неонацистскими трампоидами?
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Вот и пытаюсь доказать, что тероризм лишь использует религию или другие убеждения.
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Мужчина с ножом напал на полицейских возле Букингемского дворца в Лондоне :Мужчина с ножом напал на полицейских возле Букингемского дворца в Лондоне - Цензор.НЕТ 2283
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"...Сегодняшний международный терроризм был зачат на Лубянке после Шестидневной войны (военный конфликт, произошедший в начале июня 1967 года, между Израилем и коалицией арабских стран. Несмотря на преимущество в количестве солдат и техники, арабские государства потерпели поражение. - "ГОРДОН"). В ходе этой войны Израиль унизил двух самых важных союзников СССР на Ближнем Востоке", - отметил Пачепа.
После этого, сказал он, СССР начал поддерживать исламских экстремистов финансами и оружием...". - как то так вышло, что терор создали не мусульмане.
http://gordonua.com/news/worldnews/general-kgb-pachepa-segodnyashniy-mirovoy-terrorizm-sozdali-na-lubyanke-v-1960-h-godah-107476.html


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Революцио́нный террори́зм в Росси́йской импе́рии - совокупность методов и теорий, обосновывавших методы, с помощью которых различные российские политические партии и движения во второй половине XIX века - начале XX века стремились осуществить социальную революцию в Российской империи посредством систематического применения насилия против представителей власти[1].Как массовое явление революционный терроризм впервые проявился после крестьянской реформы 1861 года. 4 апреля 1866 года выстрел Дмитрия Каракозова в Александра II положил начало эпохе революционного террора в России, продолжавшейся несколько десятилетий.В своём развитии революционный терроризм в России имел два выраженных пика: на рубеже 1870-1880-х гг. и в начале XX века с особым кризисным периодом 1905-1907 годов[2].
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Пока Европа сюсюкается с плешивым х@йлом - это не закончится!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМужчина с ножом напал на полицейских возле Букингемского дворца в Лондоне
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