 Мужчина с ножом напал на полицейских возле Букингемского дворца в Лондоне

Об этом сообщили в Скотленд-ярде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Как уточняется в сообщении, двое полицейских остановили мужчину с ножом, а при попытке задержания он напал на них.
Стражи порядка получили легкие ранения, помощь им была оказана на месте. Мужчина с ножом задержан.
На месте работают сотрудники полиции, начато расследование. Район вокруг дворца оцеплен. По словам полицейских, еще слишком рано говорить, может ли это нападение иметь террористическую подоплеку.
По сведениям Би-би-си, никого из членов королевской семьи не было в момент нападения в Букингемском дворце.
Напомним, семь человек погибли и 48 ранены в результате серии терактов на Лондонском мосту и рынке Боро-маркет 4 июня 2017 года. Фургон врезался в толпу, после чего вооруженные ножами люди начали нападать на прохожих. По словам полиции, нападавшие застрелены.
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После этого, сказал он, СССР начал поддерживать исламских экстремистов финансами и оружием...". - как то так вышло, что терор создали не мусульмане.
http://gordonua.com/news/worldnews/general-kgb-pachepa-segodnyashniy-mirovoy-terrorizm-sozdali-na-lubyanke-v-1960-h-godah-107476.html
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