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 Оккупанты на 3 дня перекроют судоходство через Керченский пролив

мост

Оккупационные власти Крыма планируют полностью перекрыть судоходство через Керченский пролив с 28 по 31 августа 2017 года из-за строительства Керченского моста.

Соответствующее распоряжение оккупационных властей опубликовано на сайте администрации морских портов Черного моря, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Запретить с 00:00 местного времени 28 августа до 00:00 местного времени 31 августа плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов ВМФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив" в запретном районе в районе строительства "Транспортного перехода через Керченский пролив" в акватории Керченского пролива", - говорится в распоряжении.

Напомним, в МИД Украины подчеркнули, что введение Россией в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым пренебрежением нормами международного права.

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В июне 2017 года стало известно, что Минтранс России подготовил проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года.

Прокуратура Автономной Республики Крым ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

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Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году - после аннексии Крыма Россией.
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