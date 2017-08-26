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Все про:Брюссель (521) теракт (2202)

 Власти Бельгии квалифицировали как теракт нападение на военных в Брюсселе

брюссель теракт

30-летний выходец из Сомали, напавший с ножом на военный патруль в Брюсселе, скончался от огнестерльных ранений в госпитале, куда его доставили после инцидента.

Власти квалифицировали нападение на военных как теракт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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Как сообщается, военные патрулировали бульвар Эмиля Жакмана в центре бельгийской столицы, когда мужчина набросился на них с криком "Аллах акбар".

Военные были вынуждены открыть огонь, в результате чего нападавший получил тяжелое ранение и был доставлен в госпиталь в критическом состоянии.

Личность нападавшего была установлена сразу. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на бельгийскую прокуратуру, ранее он не был замечен в связях с экстремистами.

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Военные, на которых было совершено нападение, серьезно не пострадали. Один из них получил легкое ранение лица, другой - руки.

Бельгийские власти заявили, что полностью контролируют ситуацию с безопасностью в стране.
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Теракт-теракт....В кацапии это была бы бытовуха..
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все просто -кончите сросею прекратиться теракты ,
п.с Мы вам поможем!
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набросился на них с криком "Аллах акбар" - ну дык, как я и полагал... Режут толерантных европейцев как баранов..., представители одной из самых мирных религий...
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Для того чтобы бегать с мачете и рубить прохожих, вовсе необязательно было покидать ту Сомалию. Понапустили в Европу всякого отребья, а теперь обижаются: "Караул, режуть !"
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aquarius580 . - в Сомалии белых христиан не найти...(их давно уже вырезали)...- приходится ехать за три моря бедным...
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Может после этого нападения военные патрули в Бельгии перестанут ходить плечом к плечу,и немножко сдвинутся.
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Ну вот, отъехал чувак из Брюсселя и от халявного пособия прямиком (не, таки с пересадкой в госпитале) в свой мусульманский рай... Халва, виноград, тёлки халявные...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Бельгии квалифицировали как теракт нападение на военных в Брюсселе
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