 Власти Бельгии квалифицировали как теракт нападение на военных в Брюсселе

Власти квалифицировали нападение на военных как теракт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Как сообщается, военные патрулировали бульвар Эмиля Жакмана в центре бельгийской столицы, когда мужчина набросился на них с криком "Аллах акбар".
Военные были вынуждены открыть огонь, в результате чего нападавший получил тяжелое ранение и был доставлен в госпиталь в критическом состоянии.
Личность нападавшего была установлена сразу. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на бельгийскую прокуратуру, ранее он не был замечен в связях с экстремистами.
Военные, на которых было совершено нападение, серьезно не пострадали. Один из них получил легкое ранение лица, другой - руки.
Бельгийские власти заявили, что полностью контролируют ситуацию с безопасностью в стране.
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