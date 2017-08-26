 Предоставление США оружия Украине улучшит шансы решения минского процесса путем переговоров, - экс-заместитель генсека НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Усиливаются дискуссии о расширении военной помощи Украине. Министр обороны США Мэттис указал, что предоставление дополнительной помощи, включительно с оборонительными летальными вооружениями, активно обдумывают в Вашингтоне. Как друг Украины, я надеюсь, что США снимут запрет президента (США Барака. - Ред.) Обамы для того, чтобы предоставить Украине средства для самообороны. Это стало бы поддержкой (спецпредставителю США по вопросам Украины Курту. - Ред.) Волкеру в его попытках добиться урегулирования путем переговоров, если россияне осознают, что не смогут безнаказанно сохранять статус-кво, включая их ежедневными атаками на украинские силы", - отметил Вершбоу.
Отвечая на вопрос каковы шансы на то, что Украина получит это оружие, он заявил, что "шансы вполне реальны и частично зависят от того, будут ли положительные сдвиги на переговорах в рамках минского процесса".
"Если Россия оставит свой обструкционистский подход к переговорам и начнет серьезно говорить о выполнении "Минска", тогда потребность в предоставлении данного оружия, возможно, отпадет. Но США сигнализируют и то, что продолжение застоя на переговорах может привести к предоставлению летальных оборонительных вооружений Вооруженным силам Украины, таких как противотанковое оружие. Конечно, США с 2014-го года оказывают и иное содействие, и, кажется, министр обороны Мэттис указал на то, что уже существующие формы помощи будут оставаться для того, чтобы украинские силы могли эффективнее себя защищать", - подчеркнул заместитель генсека НАТО.
"Думаю, что Москва через свою пропаганду будет достаточно остро критиковать это решение, ведь сейчас они имеют одностороннее преимущество, которое позволяет им безнаказанно атаковать украинские силы с помощью ракет и артиллерийских систем. Но думаю, что предоставление летальных оборонительных вооружений улучшит шансы достичь решения путем переговоров. Это оружие не предназначено для получения Украиной военной победы. Это создание равных условий для улучшения шансов на решение во время переговоров в соответствии с минскими соглашениями", - считает Вершбоу.
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Геттемюллер стала новым заместителем генсека НАТО, сменив на этом посту Вершбоу(8)
НАТО будет давить на Россию для возврата к принципам безопасности, - замгенсека Альянса Вершбоу(42)
"Перед нами стоят две значительные и долгосрочные угрозы - от России и от терроризма", - замгенсека НАТО Вершбоу(44)
У сторон остаются фундаментальные разногласия по украинскому вопросу, - Вершбоу о результатах заседания Совета НАТО-РФ(38)
Угрозы Путина в сторону финнов разочаровывают. РФ не имеет никакого права решать, кому вступать в НАТО, - Вершбоу(106)
Присутствие НАТО в черноморском регионе будет носить оборонительный характер, - Вершбоу(91)
может и минский процез запрацюэ, коли взнають, що по хамурі получать жорстоко.
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у нас у самих достаточно оружие, даже єкспортируем
вопрос в другом - у администрации Порошенко нет политической воли отстаивать территориальную целостность государства военним путем
єто и есть главня проблема
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для полномасштабной войны нужна мобилизация, и будут каждый день жертвы по типу иловайска или сбитого самолета с десантниками - конец сказки, зрадолюбы и фсбня которая под них косят тут устроят переворот
или думаешь будут отдуваться контрактники, а ты будешь по ютубу наблюдать и комментировать ошибки
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если оно действительно будет опасно для Кремля,
будет запрещено к спользованию в АТО,
как и то, что имеется в Украине.
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Одно дело помочь и заработать, другое дело помочь и иметь головную боль с кацапским ампиратором.
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