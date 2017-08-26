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 Предоставление США оружия Украине улучшит шансы решения минского процесса путем переговоров, - экс-заместитель генсека НАТО

javelin джавелин

Бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу заявил, что шансы Украины получить оружие от США вполне реальные и частично зависят от того, будут ли положительные сдвиги на переговорах в рамках минского процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Усиливаются дискуссии о расширении военной помощи Украине. Министр обороны США Мэттис указал, что предоставление дополнительной помощи, включительно с оборонительными летальными вооружениями, активно обдумывают в Вашингтоне. Как друг Украины, я надеюсь, что США снимут запрет президента (США Барака. - Ред.) Обамы для того, чтобы предоставить Украине средства для самообороны. Это стало бы поддержкой (спецпредставителю США по вопросам Украины Курту. - Ред.) Волкеру в его попытках добиться урегулирования путем переговоров, если россияне осознают, что не смогут безнаказанно сохранять статус-кво, включая их ежедневными атаками на украинские силы", - отметил Вершбоу.

Отвечая на вопрос каковы шансы на то, что Украина получит это оружие, он заявил, что "шансы вполне реальны и частично зависят от того, будут ли положительные сдвиги на переговорах в рамках минского процесса".

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"Если Россия оставит свой обструкционистский подход к переговорам и начнет серьезно говорить о выполнении "Минска", тогда потребность в предоставлении данного оружия, возможно, отпадет. Но США сигнализируют и то, что продолжение застоя на переговорах может привести к предоставлению летальных оборонительных вооружений Вооруженным силам Украины, таких как противотанковое оружие. Конечно, США с 2014-го года оказывают и иное содействие, и, кажется, министр обороны Мэттис указал на то, что уже существующие формы помощи будут оставаться для того, чтобы украинские силы могли эффективнее себя защищать", - подчеркнул заместитель генсека НАТО.

"Думаю, что Москва через свою пропаганду будет достаточно остро критиковать это решение, ведь сейчас они имеют одностороннее преимущество, которое позволяет им безнаказанно атаковать украинские силы с помощью ракет и артиллерийских систем. Но думаю, что предоставление летальных оборонительных вооружений улучшит шансы достичь решения путем переговоров. Это оружие не предназначено для получения Украиной военной победы. Это создание равных условий для улучшения шансов на решение во время переговоров в соответствии с минскими соглашениями", - считает Вершбоу.

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В конце июля газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила со ссылкой на американских официальных лиц, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине.

"Пентагон и госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание.

По его информации, речь, среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.
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Точно, оружие хороший аргумент ,
может и минский процез запрацюэ, коли взнають, що по хамурі получать жорстоко.
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Но пока не получили?!Що забавно с нашей цензурой.Нихто,ничго не знае.И це добре.
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Идешь по Донецку с Джавелином, улыбаешься всем. И даже российские танки уступают дорогу. Вот она сила улыбки.
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думаю рашистов ничего не подстегнет в продвижении минска, так что оружие можно давать уже сейчас...только как то обеспечить непопадание его в руки сепаров, чтоб потом не было интересных вещей
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Года два этой фоткодряни,но блин чомусь даже не ригати хочеться,чомусь падло сумно..,старию мо. А был же вроде,где то,та шоб ты падло здох,хазанов-Тьфу,жополиз!
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"экс-заместитель генсека НАТО" - все эксы категорически за, но при власти против...Вот такая вот херьня...
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У цензора давно уже в тренде постить праведные мысли экс(ов) ... И да, соглашусь, херняхерней...
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Шел четвертый год войны... И все одно и то же бла-бла-бла...
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Бла бла,ещё не начиналось.Почнеться коли Рашики пойдут на Киев,посадиа в Домбабве Янукодло.
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Ванька, ты гений ? Хоспади , Ванька , да ты сам Хоспади?
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Это конечно печально для нас, но на западе сначала просчитывают все возможные варианты, а потом принимают решения. Сдуру, как Путин в Крыму, там не работают, и как известно с истории последнее слово всегда за ними. Поверьте они заставят Рашку отдать Крым и уйти с Донбасса, но геополитика по щелчку пальца не делается. Лучшее наше оружие против карлика это наша сплоченность, Украине важно устоять, и чем дольше - тем меньше шансов у кремля.
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Не дадут , а скорее продадут как сказал Трамп .А пока не спешат , зондируют почву , смотрят на реакцию россии . осторожничают .
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Гриша Распутаный - Трамп не согласится, потому что агент кремля..., а для рашки оружие Украине это серьезно... Конгрессу и Сенату США вообщем то тоже не горит...
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Ну Трамп агент кремля даже звучит смешно .. Там внутренние разборки в США между двумя кланами , которые управляют америкой больше ста лет .
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Гриша Распутаный - вот тебе смешно,а Америке нет.... Расследование полным ходом идет... Посмотри твиттер Трампа - под каждым его постом читатели путина рисуют...Так что не смешно совсем тамошним гражданам..
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ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ. Этим все сказано. Еще бы у уборщицы офиса НАТО спросили.
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Anton Miklin - ЭКС никто и звать никак... - для чего эта новость от цензора? ХЗ...
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представте себя что США сегодня завалила Украину горой оружия и что с того?
у нас у самих достаточно оружие, даже єкспортируем
вопрос в другом - у администрации Порошенко нет политической воли отстаивать территориальную целостность государства военним путем
єто и есть главня проблема
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>у администрации Порошенко нет политической воли отстаивать

для полномасштабной войны нужна мобилизация, и будут каждый день жертвы по типу иловайска или сбитого самолета с десантниками - конец сказки, зрадолюбы и фсбня которая под них косят тут устроят переворот

или думаешь будут отдуваться контрактники, а ты будешь по ютубу наблюдать и комментировать ошибки
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но есть еще самая главная проблема - наличие поедателей кремлевского говна, типа индекс_диаса, которые пытаются накормить своей едой других...
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Тут проблема в другом.Що амеры,с якось дива,должны платить за нашу незалежнисть!С якого х.ю?Треба це им пояснити.А на це,може уйти багато часу.Потому и дохнут в борделях жулнисы.Забув его фамилию.Енин,чи як.Форумчани подскажуть
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конечно нет. соя усцытся со страху от того что у него хуйло отпадет.
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Наверное, все поставленное оружие,
если оно действительно будет опасно для Кремля,
будет запрещено к спользованию в АТО,
как и то, что имеется в Украине.
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срусня понимает язык кулака и сапога... другого им по природе своей не понять, так что девайте уже разговаривать с ними на понятном языке : бутылка в жопу и с ноги по морде... сразу все дойдет....
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"Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом". Аль Капоне.
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хули, тама мусолить , враг на востоке, давайте Джавелины
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А может все дело в том, что давать и купить немножко разные вещи?
Одно дело помочь и заработать, другое дело помочь и иметь головную боль с кацапским ампиратором.
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Если Штаты подняли вопрос с оружием, значит хреново обстоят дела. Фронт может рухнуть. Украина не может бесконечно воевать при таких медленных изменениях.
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Сначала разоружили "на троих"... Для "бесед" с РФ нужно как минимум ЯО. А еще лучше что то более убойное, но экологически чистое. И вопрос кацапии будет закрыт раз и навсегда.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредоставление США оружия Украине улучшит шансы решения минского процесса путем переговоров, - экс-заместитель генсека НАТО
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